Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїХто схильний до ризику сезонного афективного розладу?

Хто схильний до ризику сезонного афективного розладу?

Опубліковано  07.11.2022

Сезонний афективний розлад — це форма депресії, що розвивається в осінньо-зимовий період і пов’язана зі зниженням рівня сонячного освітлення. За даними Національного інституту психічного здоров’я (National Institute of Mental Health), сезонний афективний розлад діагностують щорічно у мільйонів дорослих жителів США. Водночас, на думку експертів, значна кількість пацієнтів із сезонним афективним розладом не знають про своє захворювання.

Симптоми сезонного афективного розладу включають:

  • відчуття млявості, смутку чи пригніченості протягом більшої частини дня майже щодня;
  • втрату інтересу до щоденної діяльності, у тому числі тієї, яка раніше приносила задоволення;
  • порушення сну;
  • зміни апетиту: або потяг до продуктів з високим вмістом вуглеводів та переїдання, або зниження апетиту;
  • порушення концентрації уваги;
  • збудження;
  • відчуття безнадійності, власної непотрібності чи вини.

Інші типи депресії також можуть проявлятися подібними симптомами, водночас основна відмінність сезонного афективного розладу — загострення симптомів в осінньо-зимовий період.

Лікування пацієнтів із сезонним афективним розладом, крім застосування лікарських засобів та психотерапії, зазвичай включає світлотерапію.

Патофізіологічні механізми розвитку сезонного афективного розладу сьогодні не до кінця вивчені. Імовірно, відіграють роль:

  • циркадні ритми;
  • зниження рівня сонячної освітленості восени та взимку;
  • зниження рівня серотоніну, у свою чергу зменшення кількості сонячного світла зумовлює зниження синтезу серотоніну;
  • рівень мелатоніну — баланс мелатоніну може порушуватися при зміні сезонів, що потенційно призводить до порушень сну та настрою.

Сезонний афективний розлад частіше діагностують у жінок, ніж у чоловіків, і його частіше виявляють в осіб молодого віку.

Чинниками ризику розвитку сезонного афективного розладу є:

  • сімейний анамнез: ризик розвитку сезонного афективного розладу є вищим в осіб, у кровних родичів яких діагностовано це захворювання чи інші форми депресії;
  • великий депресивний розлад або біполярний розлад — ризик загострення цих захворювань також є вищим восени та взимку;
  • географічне розташування місця проживання далеко від екватора, що пов’язано з низькою сонячною освітленістю цих регіонів у зимові місяці;
  • низький рівень вітаміну D: він синтезується у шкірі під впливом сонячних променів. У дослідженнях показано, що вітамін D сприяє підвищенню активності серотоніну. Зниження сонячної освітленості та недостатнє надходження вітаміну D із продуктів харчування призводять до розвитку дефіциту цього вітаміну.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  07.11.2022

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини