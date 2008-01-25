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Новини медицини та фармаціїДіагностика ревматоїдного артриту: якою є роль біомаркерів?

Діагностика ревматоїдного артриту: якою є роль біомаркерів?

Опубліковано  26.10.2022

У нещодавньому систематичному огляді було показано, що за допомогою певних біомаркерів можна ефективно диференціювати рівень активності ревматоїдного артриту (РА).

Результати огляду опубліковано в журналі «European Journal of Clinical Investigation».

Співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів (neutrophil to lymphocyte ratio — NLR) та співвідношення тромбоцитів до лімфоцитів (platelet to lymphocyte ratio — PLR) є індексами активності запального процесу.

Анджело Зінеллу (Angelo Zinellu), доктор філософії з Університету Сассарі (University of Sassari), Італія, та Ардуїно А. Мангоні (Arduino A. Mangoni), доктор філософії з Університету Фліндерса (Flinders University), Австралія, виконали систематичний огляд досліджень, у яких порівнювали значення NLR та PLR у пацієнтів з РА в активній та неактивній фазах захворювання. В огляд було включено дані 18 досліджень за участю 2122 пацієнтів з РА в активній фазі (середній вік учасників — 50 років, 20% — чоловіки) та 1071 пацієнта з РА у неактивній фазі захворювання (середній вік учасників — 50 років, 25% — чоловіки).

Дослідники виявили, що в активну фазу РА спостерігаються значно вищі показники NLR і PLR, ніж під час неактивної. При цьому рівень цих біомаркерів не залежав від таких показників, як стать пацієнта, індекс активності захворювання-28 (disease activity score-28 — DAS-28, показник активності РА, що визначається з урахуванням 28 параметрів, включаючи ураження різних суглобів, швидкість осідання еритроцитів, самооцінку пацієнтом активності захворювання та рівень С-реактивного білка).

Автори дослідження пояснили, що NLR та PLR — клітинні маркери запалення, які легко підрахувати, ґрунтуючись на даних клінічного аналізу крові. Це важливо, оскільки для визначення цих показників не потрібні додаткові економічні витрати. Водночас цей простий і доступний метод дозволяє розширити можливості діагностики активності РА.

На думку вчених, необхідні подальші дослідження для визначення діагностичної ефективності цих показників окремо або в поєднанні з іншими параметрами в повсякденній практиці.

За матеріалами www.medicalxpress.com;

www.onlinelibrary.wiley.com

Опубліковано  26.10.2022

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