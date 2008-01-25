Деменція: виявлено біомаркери захворювання

Учені з Німецького центру нейродегенеративних захворювань (Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen — DZNE) і Університетського медичного центру Геттінгена (University Medical Center Göttingen — UMG) виявили в крові молекули, які можуть вказувати на розвиток деменції в майбутньому. Висновки вчених, представлені в науковому журналі «EMBO Molecular Medicine», засновані на дослідженнях за участю людей і лабораторних експериментах. У дослідженнях також брали участь університетські лікарні по всій Німеччині. Біомаркер, описаний командою під керівництвом професора Андре Фішера (Prof. André Fischer), заснований на вимірюванні рівнів так званих мікроРНК. Сьогодні пропонована методика визначення ще не підходить для практичного використання; тому мета вчених — розробити простий аналіз крові, який можна було б застосовувати в повсякденній медичній практиці для оцінки ризику розвитку деменції. А також, згідно з даними дослідження, мікроРНК потенційно також можуть бути мішенями для терапії деменції.

«Коли проявляються симптоми деменції, головний мозок вже сильно пошкоджений. І в той час, коли діагностують це захворювання, шанс на ефективне лікування відсутній. Якщо ж ймовірність розвитку деменції буде виявлена до її розвитку, шанси позитивно вплинути на перебіг хвороби підвищуються», — зазначив А. Фішер, керівник дослідницької групи, представник центру DZNE в Геттінгені і професор кафедри психіатрії та психотерапії UMG. Тому і потрібні тести, які дають надійні результати до початку деменції і оцінюють ризик подальшого розвитку захворювання. Іншими словами, тести, які попереджають про те, що розвинеться ця патологія. Тому результати перших досліджень — це тільки початок тривалого шляху.

Молекулярний ключ

Біомаркер, виявлений А. Фішером і його колегами, заснований на вимірюванні рівня мікроРНК в крові. МікроРНК — це молекули з регуляторними властивостями: вони впливають на синтез білків і, отже, на ключовий процес метаболізму кожного живого організму. Існує велика кількість різних мікроРНК, і кожна з них може регулювати цілі мережі взаємозалежних білків і таким чином впливати на складні процеси в організмі. Отже, мікроРНК мають широкий вплив. Тому вчені хотіли з’ясувати, чи існують певні мікроРНК, наявність яких у крові корелює з розумовими здібностями.

Завдяки великим дослідженням за участю людей, на мишах і культурах клітин вчені в кінцевому підсумку ідентифікували три мікроРНК, рівні яких були пов’язані з розумовою діяльністю. Для цього вони проаналізували дані як молодих людей з нормальною когнітивною функцією, так і осіб похилого віку з легкими когнітивними порушеннями (mild cognitive impairment — MCI). Для отримання даних від здорових людей вчені Геттінгена співпрацювали з Університетською лікарнею Мюнхена (Munich University Hospital). Інформацію про пацієнтів з легкими когнітивними порушеннями було отримано в результаті багаторічного дослідження DZNE за участю університетських клінік по всій Німеччині.

Індикатори деменції

Зрештою, результати з’єдналися як шматочки головоломки: у здорових людей рівні мікроРНК корелювали з розумовими здібностями. Чим нижчим був рівень у крові, тим краще учасники дослідження проходили когнітивні тести. У свою чергу, у мишей цей показник підвищився ще до того, як гризуни почали демонструвати зниження розумового розвитку — незалежно від того, чи було це пов’язано з віком, чи тому, що у них розвинулися симптоми, схожі на ознаки хвороби Альцгеймера. Додаткові докази було отримано від пацієнтів з MCI: серед тих, у кого маркер у крові був дуже підвищений, близько 90% захворіли на хворобу Альцгеймера протягом 2 років. А. Фішер прокоментував, що тому вчені і розглядають підвищений рівень цих трьох мікроРНК в крові як провісник деменції. За їхніми оцінками, у людей цей біомаркер вказує на розвиток захворювання, яке можна буде діагностувати приблизно через 2–5 років у майбутньому.

Потенційні цілі терапії

У дослідженнях на мишах і культурах клітин вчені також встановили, що три ідентифікованих мікроРНК впливають на запальні процеси в головному мозку і на «нейропластичність», яка включає здатність нейронів встановлювати зв’язки один з одним. Цей факт свідчить про те, що три мікроРНК — це більше, ніж біомаркери.

«На наш погляд, вони не тільки є біомаркерами, але також активно впливають на патологічні процеси. Це робить їх потенційними мішенями для терапії», — зазначив А. Фішер. Учений підтвердив, що в результаті дослідження у мишей здатність до навчання покращується, коли ці мікроРНК блокуються лікарськими засобами. Дослідники спостерігали цей процес у мишей з віковими розумовими відхиленнями, а також у особин з пошкодженням головного мозку, аналогічним тому, яке відбувається при хворобі Альцгеймера.

Застосування в повсякденній практиці

А. Фішер підкреслив, що сьогодні для виявлення нового біомаркера все ще потрібні подальші тестування; крім того, поточна процедура вимірювання занадто складна для практичного використання. У подальших дослідженнях вчені будуть прагнути підтвердити роль цього біомаркера клінічно. Крім того, вони мають намір розробити просту процедуру тестування для скринінгу в місцях надання медичної допомоги. Їх мета — створити недорогий тест, аналогічний швидкому тесту на інфекцію SARS-CoV-2, з тією різницею, що для цього тесту необхідна крапля крові. Такий тест зможуть використовувати лікарі-практики під час планових перевірок з виявлення на ранньому етапі підвищеного ризику розвитку деменції. А вже після цього тесту люди з сумнівними результатами можуть пройти розширену діагностику.

За матеріалами www.medicalxpress.com