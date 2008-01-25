Чи залежить ризик розвитку раннього інсульту від групи крові?

Інсульт — це серцево-судинна подія, за якої розвивається пошкодження тканини головного мозку та загибель нейронів. Найчастіше відзначають такий тип патології, як ішемічний інсульт, наприклад тромботичний. Інсульт часто призводить до стійкої втрати працездатності. Наслідками патології можуть бути афазія (порушення мовної функції), втрата пам’яті, сліпота, односторонній параліч та ін. Інсульти, що розвинулися у віці до 60 років, вважаються ранніми.

Виявлення факторів ризику потенційно сприяє профілактиці виникнення цієї патології.

У нещодавньому дослідженні було показано, що в осіб з ІІ (А) групою крові відзначається більш високий ризик розвитку інсульту у віці до 60 років порівняно з людьми з І (0) групою крові.

Так, у дослідженні оцінювали ризик розвитку інсульту залежно від групи крові учасників. Учені проаналізували дані 16 730 пацієнтів з інсультом і 599 237 учасників контрольної групи без інсульту.

Було виявлено, що в осіб із ІІ (А) групою крові відзначається найвищий ризик розвитку раннього інсульту в порівнянні з людьми з іншими групами крові. При цьому відповідний ризик був найнижчим в осіб з І (0) групою крові.

Доктор Брекстон Д. Мітчелл (Braxton D. Mitchell), автор дослідження та професор факультетів медицини, епідеміології та громадської охорони здоров’я Університету Мериленду (University of Maryland), пояснив, що, ймовірно, підвищений ризик розвитку інсульту в осіб з ІІ (А) групою крові пов’язаний з вищою ймовірністю виникнення тромбозу. Так, у дослідженні було показано, що в осіб із ІІ (А) групою крові відзначається більш високий ризик раннього розвитку венозних тромбоемболій. У той час як у людей з І (0) групою крові ймовірність виникнення ранніх венозних тромбоемболій була нижчою порівняно з особами з іншими групами крові.

Дослідження мало низку обмежень: вивчали зв’язок між ризиком розвитку раннього інсульту та групою крові, а не патофізіологічні механізми, що призводять до підвищення такого ризику. Крім того, дослідження було проведено на обмеженій вибірці хворих. Автори дослідження підкреслюють необхідність подальших досліджень у цій галузі.

Група крові залишається незмінною протягом усього життя. У той же час для зниження ризику розвитку інсульту можна модифікувати інші відомі фактори ризику, такі як підвищений артеріальний тиск, дисліпідемія та деякі серцево-судинні захворювання. Так, знання пацієнтів про наявність у них факторів ризику, що не модифікуються, може сприяти більш відповідальному ставленню до усунення інших наявних факторів.

Доктор Сандра Нараянан (Sandra Narayanan), сертифікований судинний невролог та нейроінтервенційний хірург у Тихоокеанському центрі інсульту та нейросудинних захворювань при Тихоокеанському інституті неврології в Санта-Моніці (Pacific Stroke & Neurovascular Center at Paci), не брала участі в дослідженні, але наголосила, що для зниження ризику розвитку інсульту лікарі рекомендують:

контролювати артеріальний тиск;

у разі відчуття перебоїв у ритмі серця, нерегулярного серцебиття звернутися до лікаря для визначення виду аритмії та підбору лікування;

контролювати рівень холестерину в плазмі крові;

відмовитися від куріння;

дотримуватися середземноморської дієти;

щодня займатися фізичними вправами.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Neurology».

За матеріалами www.medicalnewstoday.com