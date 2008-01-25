Чи є зв'язок між алергічними захворюваннями і розвитком психічних розладів?
В одному з досліджень було проаналізовано дані Британського Біобанку (UK Biobank) для виявлення потенційного причинно-наслідкового зв’язку між алергією та психічними розладами.
Результати підтверджують кореляцію, у той же час не виявлено доказів того, що різні алергічні захворювання є причиною розвитку психічних розладів.
У результаті попередніх досліджень було встановлено, що у пацієнтів з алергією ризик розвитку психічних захворювань є вищим. Наприклад, згідно з отриманими даними, у пацієнтів з атопічним дерматитом (АД) частіше спостерігаються депресія, шизофренія і тривога, ніж у середньому в популяції. У пацієнтів з бронхіальною астмою (БА) і алергічним ринітом відмічався вищий ризик розвитку шизофренії, депресії і біполярного розладу (маніакально-депресивного психозу).
Нове дослідження даних Британського Біобанку підтверджує кореляцію між алергією та ризиком розвитку психічних захворювань. Однак причинно-наслідковий зв’язок не встановлений.
Дослідники використовували менделівску рандомізацію для дослідження можливих причинно-наслідкових зв’язків на генному рівні між психічними і алергічними захворюваннями в цілому, а також БА, АД і алергічним ринітом зокрема.
Оцінювали такі психічні розлади, як депресія, великий депресивний розлад, тривожний синдром, біполярні розлади, шизофренію і невроз. Дослідники дійшли висновку, що причинно-наслідкові зв’язки між генетичним ризиком розвитку алергічних захворювань і психічних розладів відсутні.
Старший автор дослідження доктор Ханна Салліс (Hannah Sallis), старший дослідник генетичної епідеміології Бристольскої медичної школи (Bristol Medical School), пояснює, що у випробуванні було застосовано кілька різних методологій аналізу даних для підвищення достовірності отриманих результатів. Їх було опубліковано в журналі «Clinical and Experimental Allergy».
Дослідники проаналізували інформацію Британського Біобанку про європейців віком 37–73 років. Таким чином, ці дані не можуть застосовуватися до представників інших популяцій і осіб більш молодого віку.
Доктор Ешлі Буду-Аггрей (Ashley Budu-Aggrey), один з провідних дослідників і старший науковий співробітник Бристольскої медичної школи, розповів, що дослідження не може повністю виключити те, що алергічні захворювання можуть бути одним з факторів розвитку психічних розладів. Він вважає, що потрібні подальші дослідження в цій сфері.
Дослідники відзначають кілька можливих механізмів впливу алергічних захворювань на психічне здоров’я.
Видимі ураження шкіри і свербіж, розлади сну, викликані симптомами алергічних захворювань, призводять до порушення соціалізації хворих з алергією, що негативно позначається на стані психічного здоров’я.
Крім того, автори сформулювали «запальну гіпотезу», згідно з якою алергічна імунна запальна реакція може призводити до розвитку психічних розладів.
Тоня Твіндерс (Tonya Twinders), генеральний директор «Allergy & Asthma Network» (організація пацієнтів, їх родичів та медичних працівників, діяльність якої спрямована на поширення знань про БА, захист інтересів осіб з цією патологією), яка не брала участі в цьому дослідженні, передбачає , що можливим загальним механізмом може бути психологічний дистрес, який є центральним в етіології психічних розладів, але також відіграє важливу роль у розвитку алергічних захворювань.
У дослідженні було продемонстровано вищий ризик розвитку депресії і великого депресивного розладу у пацієнтів з алергічними захворюваннями, у тому числі алергічним ринітом, АД і БА. Крім того, у пацієнтів з алергічними захворюваннями частіше спостерігається тривожний синдром. При цьому його частіше відмічають у пацієнтів з АД, ніж у осіб з БА і алергічним ринітом. Також у пацієнтів з алергічними захворюваннями, у тому числі БА, частіше виявляли біполярні розлади. Цікаво, що ризик розвитку шизофренії був нижчим у пацієнтів з алергічним ринітом, ніж у осіб без цієї патології. Неврози (невротичні, пов’язані зі стресом, і соматоформні розлади) також частіше відзначали у пацієнтів з алергічними захворюваннями, БА і АД, меншою мірою — у хворих з алергічним ринітом.
Т. Твіндерс (Tonya Twinders) підкреслила, що лікування пацієнтів з алергічними захворюваннями навряд чи може сприяти зниженню ризику розвитку психічних захворювань. Необхідні подальші дослідження, щоб визначити, чи може лікування хворих з алергією сприяти поліпшенню психічного здоров’я пацієнтів.
Доктор Е. Буду-Аггрей пояснив, що частота розвитку депресії і тривожного розладу, як і виникнення алергічних захворювань, збільшилася впродовж останніх років. Тому важливим є вивчення взаємозв’язку між цими хворобами і розуміння, що алергічні захворювання не є причиною розвитку психічних розладів.
За матеріалами www.medicalnewstoday.com
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