Чи має значення, о котрій годині ви лягаєте спати?

Дехто з нас вважає за краще лягати спати у певний час щоночі. Хтось йде спати, коли почувається втомленим, а хтось, лише закінчивши всі заплановані справи. Але чи має значення, о котрій ви лягаєте спати? Експерти кажуть, що нестача нічного сну або низька його якість підвищують ризик розвитку інфекційних захворювань, депресії, деменції, цукрового діабету, артеріальної гіпертензії та надмірної маси тіла. У нещодавніх дослідженнях було показано, що недостатність нічного сну може зумовлювати затяжний перебіг COVID-19.

Час сну регулюється так званими циркадними ритмами, внутрішнім біологічним годинником організму. Циркадні ритми — це ритми сну та неспання. Вони виробилися в процесі еволюції для оптимальної адаптації живих організмів до зміни дня та ночі.

Ми можемо спати в будь-яку пору дня, якщо достатньо втомилися. Водночас найбільш оптимально спати вночі і бути активними вдень. Так, у дослідженнях показано, що порушення циркадних ритмів, наприклад, при позмінній роботі, потенційно призводить до погіршення здоров’я. Навіть зміщення часу нічного сну у вихідні на більш пізній час підвищує ризик розвитку ожиріння та порушень психічного здоров’я.

Водночас існує поняття хронотипу. Хронотип — це природна схильність людини спати або бути активною у певний час доби відповідно до її циркадних ритмів. Таким чином, індивідуальна «біологічна ніч» може відрізнятися від реальної ночі у навколишньому середовищі. Так звані жайворонки (ранній тип) і сови (пізній тип) — хронотипи, що становлять дві крайності в спектрі. Крім того, хронотип може змінюватися протягом життя. До того ж він не визначає необхідної індивідууму тривалості сну. Протягом життя зміни хронотипу залежать від наших соціальних обов’язків (школа, робота, сімейні справи), що впливають на те, коли та скільки ми спимо. При цьому часто у так званих сов хронотип суперечить вимогам їхнього графіка. Отже, пізній хронотип часто пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку кардіометаболічних захворювань та депресії.

У цьому контексті експерти рекомендують для підлітків пізніший початок занять у школах. На їхню думку, це сприяє забезпеченню достатньої тривалості сну та покращенню шкільної успішності. Таким чином, єдиної відповіді на питання, коли ж лягати спати, не існує.

Водночас експерти підкреслюють, що регулярний нічний сон у середньому протягом 7–8 год є важливим для підтримання здоров’я та благополуччя. Оптимальний час доби для сну залежить від індивідуальних циркадних ритмів, генетичних і соціальних факторів.

За матеріалами www.medicalxpress.com