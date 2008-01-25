Чи безпечним є прийом парацетамолу під час вагітності?

Роберта Несс (Roberta Ness), колишній декан Школи громадської охорони здоров’я Техаського університету (University of Texas School of Public Health) та провідний фахівець у галузі досліджень жіночого здоров’я, розповіла, що, на її думку, застосування парацетамолу в період вагітності призводить до розвитку у дитини аутизму та синдрому дефіциту уваги й гіперактивності (СДВГ). Вона наголосила, що вагітним слід уникати прийому цього препарату.

У той же час інші вчені вважають, що необхідні подальші дослідження зв’язку між застосуванням парацетамолу в період вагітності та подальшим розвитком аутизму та СДВГ.

У проведених на сьогодні дослідженнях показано зв’язок між частим застосуванням парацетамолу та розвитком у дитини аутизму й СДВГ. За оцінками дослідників, близько 2 /3 вагітних приймають парацетамол. Близько 10% жінок у цей період застосовують його протягом місяця та довше. У дослідженнях показано дозозалежність: чим більше парацетамолу жінка приймає під час вагітності, тим вищим є ризик народження дитини з аутизмом чи СДВГ.

Р. Несс підкреслила, що парацетамол не є єдиною причиною розвитку аутизму та СДВГ. У той же час цей препарат є одним із чинників ризику розвитку зазначених хвороб. Важливо, що його вплив на розвиток плоду можна виключити.

Джеральдін Доусон (Geraldine Dawson), керівник Центру аутизму та розвитку мозку Університету Дьюка (Duke University Center for Autism and Brain Development), вважає, що проведені дослідження включали невелику кількість учасниць. Вона пояснила, що оскільки аутизм виявляють лише у близько 2% дітей, для визначення зв’язку між прийомом парацетамолу в період вагітності та розвитком надалі аутизму або СДВГ у дитини, необхідні дослідження, які включають більшу кількість учасниць.

У той же час Д. Доусон зазначила, що згідно з епідеміологічними даними, прийом парацетамолу в період вагітності, можливо, пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку аутизму або СДВГ у дітей.

Вона наголосила, що найкраща порада для вагітних — звести до мінімуму вплив препарату, а за наявності показань — застосовувати найнижчу ефективну дозу протягом якомога коротшого періоду часу. Також вона рекомендує консультуватися з приводу прийому парацетамолу зі своїм лікарем.

Комітет Товариства медицини матері та плода (Society for Maternal-Fetal Medicine) та Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) на сьогодні рекомендують парацетамол як безпечний жарознижувальний та знеболювальний лікарський засіб для вагітних.

Доктор Андреа Едлоу (Andrea Edlow), керівник відділу акушерських досліджень Массачусетської лікарні загального профілю (Massachusetts General Hospital), акушер-гінеколог, наголосила, що негативний вплив на плід інших анальгетиків та жарознижувальних, наприклад ібупрофену, доведено в дослідженнях.

Р. Несс пояснила, що близько 20% дітей з діагнозом аутизму або СДВГ зазнавали впливу високих доз парацетамолу в період внутрішньоутробного розвитку. У той же час, на її думку, те, чи призведе внутрішньоутробна дія парацетамолу до розвитку неврологічних захворювань, залежить також від низки генетичних факторів. Р. Несс вважає, що в 1 з 7 дітей з аутизмом могло б не бути цього захворювання, якби вони не зазнавали внутрішньоутробного впливу парацетамолу.

Понад 90 дослідників зі США та Європи підписали консенсусну заяву, у якій рекомендують обмежити застосування парацетамолу під час вагітності.

Один з авторів цієї заяви Енн Бауер (Ann Bauer), дослідник аутизму з Університету Массачусетса в Лоуеллі (UMass Lowell), пояснила, що близько 65% вагітних приймають парацетамол для усунення болю легкого ступеня вираженості. На її думку, невисокі дози парацетамолу необхідні для зниження температури тіла при гіпертермії у вагітних. Однак при больовому синдромі легкого ступеня необхідно рекомендувати немедикаментозні методи симптоматичного лікування. Також вона наголосила, що необхідно інформувати вагітних, що парацетамол не є безпечним препаратом.

За матеріалами www.medicalxpress.com