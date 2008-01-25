Сироїдіння — один з підвидів вегетаріанства. В останні роки зростає популярність різних вегетаріанських дієт. Це пов’язано з тим, що в дослідженнях було показано зниження ризику серцево-судинних захворювань, гіперхолестеринемії та ожиріння у осіб, які дотримуються рослинних дієт. Але чи безпечне сироїдіння?

Сироїдіння — це дієта, за якої раціон харчування включає тільки сирі рослинні продукти, без будь-якої кулінарної обробки.

Прихильники сироїдіння стверджують, що кулінарна обробка їжі призводить до руйнування важливих поживних речовин та ферментів. Також, на їхню думку, вживання тільки сирих продуктів сприяє поліпшенню стану здоров’я та профілактиці розвитку захворювань.

Водночас дослідження показують, що тривале дотримання сироїдіння потенційно призводить до порушень стану здоров’я. У чому користь і ризик такого типу харчування?

У дослідженнях показано, що деякі сирі продукти можуть бути більш корисними, ніж приготовані. Наприклад, під час термічної обробки брюссельська та червонокачанна капуста втрачають до 22% вмісту тіаміну. Це форма вітаміну B 1 , необхідна для функціонування нервової системи.

, необхідна для функціонування нервової системи. Водночас деякі продукти у сирому вигляді містять менше поживних речовин, ніж у приготованому. Це пов’язано з тим, що за термічної обробки у низці продуктів поживні речовини перетворюються на форми, які легше засвоюються. Наприклад, кальцій краще засвоюється з приготованого шпинату, ніж із сирого. Також у дослідженнях було продемонстровано, що під час термічної обробки помідорів вміст вітаміну С у них знижується на 28%, а вміст лікопіну підвищується більш ніж на 50%. Лікопін сприяє зниженню ризику розвитку низки хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні хвороби та рак. Спаржа, гриби, морква, броколі, білокачанна та цвітна капуста також корисніші після кулінарної обробки.

Важливо, що вміст антиоксидантів у низці овочів підвищується після термічної обробки. Так, спаржа, гриби, шпинат, помідори та броколі містять більш високі рівні антиоксидантів бета-каротину, лютеїну та лікопіну у приготованому вигляді, ніж у сирому.

На думку експертів, у вегетаріанців-сироїдів підвищений ризик розвитку дефіциту низки вітамінів та мінералів, включаючи B 12 та D, селен, цинк, залізо та омега-3 жирні кислоти. Це пов’язано з тим, що основними харчовими джерелами цих вітамінів і мінералів є м’ясо і яйця. Усі вони відіграють ключову роль у структурі, розвитку та поділі нервових клітин, а також необхідні для функціонування імунної системи.

та D, селен, цинк, залізо та омега-3 жирні кислоти. Це пов’язано з тим, що основними харчовими джерелами цих вітамінів і мінералів є м’ясо і яйця. Усі вони відіграють ключову роль у структурі, розвитку та поділі нервових клітин, а також необхідні для функціонування імунної системи. У дослідженнях показано, що у 38% вегетаріанців-сироїдів спостерігається дефіцит вітаміну В 12 . Симптомами дефіциту цього вітаміну є розвиток жовтяниці, виразкових уражень слизової оболонки рота, погіршення зору, порушення емоційної сфери та депресія.

. Симптомами дефіциту цього вітаміну є розвиток жовтяниці, виразкових уражень слизової оболонки рота, погіршення зору, порушення емоційної сфери та депресія. Також у дослідженнях було продемонстровано, що сироїдницька вегетаріанська дієта зумовлює підвищення рівня гомоцистеїну, що призводить до підвищення ризику серцево-судинних захворювань та інсульту.

Сироїдіння сприяє зниженню маси тіла.

У дослідженнях було показано, що у 30% жінок віком до 45 років, які дотримувалися сироїдіння більше трьох років, спостерігалася часткова або повна аменорея. У жінок, які дотримуються такої дієти, також відзначають підвищений ризик розвитку безпліддя, а також зниження мінеральної щільності кісток та остеопорозу.

За матеріалами www.medicalxpress.com