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Новини медицини та фармаціїАніфролумаб та деукравацитиніб: нові лікарські засоби для терапії вовчака? 

Аніфролумаб та деукравацитиніб: нові лікарські засоби для терапії вовчака? 

Опубліковано  25.11.2022

Вовчак — це аутоімунне захворювання, яке найчастіше діагностують у жінок (до 90% усіх випадків). Аутоімунний запальний процес при вовчаку вражає шкіру, суглоби, внутрішні органи і в тяжких випадках призводить до стійкої втрати працездатності. Цю патологію діагностовано у близько 5 млн людей у всьому світі. Найбільш важкою її формою є системний червоний вовчак.

На сьогодні основою терапії при вовчаку є глюкокортикостероїди, гідроксихлорохін та цитостатики. У той же час при тривалому застосуванні цих препаратів відзначається висока ймовірність розвитку серйозних побічних ефектів.

На сьогодні в дослідженні ІІІ фази показано ефективність препарату аніфролумабу та у дослідженні ІІ фази — деукравацитинібу. Аніфролумаб — моноклональне антитіло до рецептора інтерферону І, що випускається у формі розчину для внутрішньовенного застосування, деукравацитиніб — селективний алостеричний інгібітор тирозинкінази 2 (tyrosine kinase 2 — TYK2), лікарський засіб для перорального застосування.

Результати цих досліджень було опубліковано в журналі «Arthritis and Rheumatology».

Доктор Казем Каземпур (Kazem Kazempour), генеральний директор і президент дослідницької організації Amarex Clinical Research, пояснив, що у випробуваннях були показані безпека та ефективність аніфролумабу у пацієнтів із системним червоним вовчаком при тривалому застосуванні.

Аніфролумаб — людське моноклональне антитіло, що інгібує передачу сигналів усіх інтерферонів І типу і сприяє зменшенню вираженості аутоімунного ураження тканин.

Період спостереження в дослідженні становив 3 роки. Воно включало 547 учасників. Препарат вводили в дозі 300 мг внутрішньовенно 1 раз на 4 тиж. Учасникам контрольної групи вводили плацебо. Також усі учасники отримували базову терапію при вовчаку.

Важливо, що в групі учасників, які отримували аніфролумаб, було показано не лише зменшення вираженості симптомів вовчака, але й зниження необхідності в застосуванні глюкокортикостероїдів.

Випробування було проведено на базі 176 дослідницьких центрів у 24 країнах. Період спостереження в дослідженні ефективності/безпеки деукравацитинібу в терапії пацієнтів з вовчаком становив 32 тиж. Було показано зменшення вираженості симптомів патології, при цьому частота виникнення побічних ефектів у осіб, які приймають досліджуваний препарат, була порівнянною з такою в групі плацебо.

Учені наголошують на необхідності подальших досліджень цих препаратів. На їхню думку, потенційно ці лікарські засоби сприяють зменшенню вираженості симптомів та поліпшенню якості життя пацієнтів з вовчаком.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  25.11.2022

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