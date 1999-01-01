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Інші вироби медичного призначення
Меблі медичні
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СТУЛ ТУАЛЕТНИЙ
Нт-04-002 сталевий №1
від
1783,10
грн
в 21 аптеці інших міст
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Стул туалетний складний стальний Dr.life
Артикул 12627 №1
Doctor Life
від
2171,00
грн
в 15 аптеках інших міст
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Стілець-туалет
Rm696 №1
РЕМЕД ЧП
від
2296,10
грн
в 15 аптеках інших міст
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Стілець-туалет
Rm697 №1
від
2316,60
грн
в 7 аптеках інших міст
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Сидіння туалетне високе
King-15l-00 15 см з кришкою №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
від
1301,50
грн
в 3 аптеках інших міст
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Крісло-туалет із санітарним обладнанням
Kjt710b №1
Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., Ltd
від
1920,22
грн
в 3 аптеках інших міст
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Сидіння для ванни Medok
Med-05-006 №1
Світ літньої людини
від
980,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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Стілець туалетний
Osd-bl730200 3 в 1 алюмінієвий №1
від
2991,20
грн
в 1 аптеці інших міст
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Крісло-туалет із санітарним обладнанням
Kjt717 №1
Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., Ltd
від
2699,00
грн
в 1 аптеці
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Коляска інвалідна
G100 базова без двигуна №1
Караденіз Медікал Саглік Хізметрелі
від
6148,59
грн
в 1 аптеці інших міст
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Стілець-туалет
Osd-2110j складаний №1
OSD OrthoSanit Diffusion S.p.A (Italy)
від
2537,84
грн
в 1 аптеці
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Стілець туалетний
Osd-2110c №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
Немає в наявності
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Стілець туалетний
Osd-2110j №1
Немає в наявності
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Сидіння туалетне високе
King-10l-00 10 см з кришкою №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
Немає в наявності
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Стілець для душу
Osd-bl610203 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
Немає в наявності
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Сидіння туалетне високе
King-10-00 10 см без кришки №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
Немає в наявності
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Сидіння туалетне високе
King-15-00 15 см без кришки №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
Немає в наявності
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СТУЛ ТУАЛЕТНИЙ
Нт-04-001 сталевий №1
Норма-трейд
Немає в наявності
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КРІСЛО-ТУАЛЕТ
Osd-bl710113 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
Немає в наявності
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СТУЛ ТУАЛЕТНИЙ
Нт-04-010 алюмінієвий, регульований №1
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
G100
G140 д/людей з великою вагою
KING-10-00
KING-10L-00
KING-15-00
KING-15L-00
KJT710B
KJT717
Med-05-006
OSD-2110C
OSD-2110J
OSD-BL610203
OSD-BL710113
OSD-BL730200
RM696
RM697
НТ-04-001 сталевий
НТ-04-002 сталевий
НТ-04-010
ШМ-1
арт. 12627
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Пакування
3 в 1
10 см
15 см
Виробник
Doctor Life
Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., Ltd
OSD OrthoSanit Diffusion
Заповіт
Караденіз Медікал Саглік Хізметрелі
Норма-трейд
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
ОСД Восточная Европа
Релакс
Ремед
Світ літньої людини
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