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Інші вироби медичного призначення

Меблі медичні

Медичні вироби

22Інші вироби медичного призначення

Меблі медичні
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СТУЛ ТУАЛЕТНИЙ
СТУЛ ТУАЛЕТНИЙ
Нт-04-002 сталевий №1
від 1783,10 грн
в 21 аптеці інших міст
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Стул туалетний складний стальний Dr.life
Стул туалетний складний стальний Dr.life
Артикул 12627 №1
Doctor Life
від 2171,00 грн
в 15 аптеках інших міст
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Стілець-туалет
Стілець-туалет
Rm696 №1
РЕМЕД ЧП
від 2296,10 грн
в 15 аптеках інших міст
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Стілець-туалет
Стілець-туалет
Rm697 №1
від 2316,60 грн
в 7 аптеках інших міст
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Сидіння туалетне високе
Сидіння туалетне високе
King-15l-00 15 см з кришкою №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
від 1301,50 грн
в 3 аптеках інших міст
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Крісло-туалет із санітарним обладнанням
Крісло-туалет із санітарним обладнанням
Kjt710b №1
Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., Ltd
від 1920,22 грн
в 3 аптеках інших міст
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Сидіння для ванни Medok
Сидіння для ванни Medok
Med-05-006 №1
Світ літньої людини
від 980,10 грн
в 1 аптеці інших міст
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Стілець туалетний
Стілець туалетний
Osd-bl730200 3 в 1 алюмінієвий №1
від 2991,20 грн
в 1 аптеці інших міст
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Крісло-туалет із санітарним обладнанням
Крісло-туалет із санітарним обладнанням
Kjt717 №1
Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., Ltd
від 2699,00 грн
в 1 аптеці
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Коляска інвалідна
Коляска інвалідна
G100 базова без двигуна №1
Караденіз Медікал Саглік Хізметрелі
від 6148,59 грн
в 1 аптеці інших міст
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Стілець-туалет
Стілець-туалет
Osd-2110j складаний №1
OSD OrthoSanit Diffusion S.p.A (Italy)
від 2537,84 грн
в 1 аптеці
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Стілець туалетний
Стілець туалетний
Osd-2110c №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
Немає в наявності
Стілець туалетний
Стілець туалетний
Osd-2110j №1
Немає в наявності
Сидіння туалетне високе
Сидіння туалетне високе
King-10l-00 10 см з кришкою №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
Немає в наявності
Стілець для душу
Стілець для душу
Osd-bl610203 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
Немає в наявності
Сидіння туалетне високе
Сидіння туалетне високе
King-10-00 10 см без кришки №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
Немає в наявності
Сидіння туалетне високе
Сидіння туалетне високе
King-15-00 15 см без кришки №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
Немає в наявності
СТУЛ ТУАЛЕТНИЙ
СТУЛ ТУАЛЕТНИЙ
Нт-04-001 сталевий №1
Норма-трейд
Немає в наявності
КРІСЛО-ТУАЛЕТ
КРІСЛО-ТУАЛЕТ
Osd-bl710113 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
Немає в наявності
СТУЛ ТУАЛЕТНИЙ
СТУЛ ТУАЛЕТНИЙ
Нт-04-010 алюмінієвий, регульований №1
Немає в наявності
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