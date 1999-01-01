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Інші вироби медичного призначення
Миючі та дезінфікуючі засоби
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ОПРОМІНЮВАЧ БАКТЕРИЦИДНИЙ
Обн-75м №1
Заповіт
від
952,50
грн
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МАКСИСАН
Концентрат рідкий саше 17 мл №1
Центр науково-виробничий проблем дезінфекції Український
Немає в наявності
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Форма випуску
ОБН-75м
конц. рідкий
Пакування
саше 17 мл
Виробник
Заповіт
Центр научно-производственный проблем дезинфекции Украинский
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