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22Інші вироби медичного призначення

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ШУНГІТ ПРИРОДНИЙ ФІЛЬТР, АКТИВАТОР ВОДИ
ШУНГІТ ПРИРОДНИЙ ФІЛЬТР, АКТИВАТОР ВОДИ
500 г №1
Голден-Фарм
від 65,72 грн
в 374 аптеках
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ФІЛЬТРИ ГІГІЄНІЧНІ NoseFrida®
ФІЛЬТРИ ГІГІЄНІЧНІ NoseFrida®
№20
Nasalprodukter Sverige
від 117,50 грн
в 291 аптеці
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ФІЛЬТР ISO-GARD З ПОРТОМ ПРЯМИЙ СТЕРИЛЬНИЙ
ФІЛЬТР ISO-GARD З ПОРТОМ ПРЯМИЙ СТЕРИЛЬНИЙ
19211 №1
Teleflex Medical
від 97,64 грн
в 287 аптеках
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КРЕМНІЙ ПРИРОДНИЙ ФІЛЬТР, АКТИВАТОР ВОДИ
КРЕМНІЙ ПРИРОДНИЙ ФІЛЬТР, АКТИВАТОР ВОДИ
100 г №1
Голден-Фарм
від 83,58 грн
в 132 аптеках
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ШУНГІТ ПРИРОДНИЙ ФІЛЬТР, АКТИВАТОР ВОДИ
ШУНГІТ ПРИРОДНИЙ ФІЛЬТР, АКТИВАТОР ВОДИ
150 г №1
Голден-Фарм
від 31,74 грн
в 118 аптеках
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Фільтр вірусо-бактеріальний "Medicare" електростатичний одноразового використання стерильний
Фільтр вірусо-бактеріальний "Medicare" електростатичний одноразового використання стерильний
S-dbfp-1 з портом для дорослих №1
Допомога-I
від 82,10 грн
в 18 аптеках
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Фільтр вірусо-бактеріальний "Medicare" електростатичний одноразового використання стерильний
Фільтр вірусо-бактеріальний "Medicare" електростатичний одноразового використання стерильний
S-dbf-1 для дорослих №1
Допомога-I
від 55,18 грн
в 7 аптеках інших міст
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Фільтр з тепло та вологообмінником вірусобактеріальний "Medicare" одноразового використання стерильний
Фільтр з тепло та вологообмінником вірусобактеріальний "Medicare" одноразового використання стерильний
S-dbfhme-1 електростатичний, з портом для дорослих №1
Допомога-I
від 93,70 грн
в 5 аптеках
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Тепло та вологообмінник "Medicare" одноразового використання стерильний
Тепло та вологообмінник "Medicare" одноразового використання стерильний
№1
Допомога-I
від 90,03 грн
в 4 аптеках
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Фільтр вірусо-бактеріальний "Medicare" електростатичний одноразового використання стерильний
Фільтр вірусо-бактеріальний "Medicare" електростатичний одноразового використання стерильний
S-dbfp-2 з портом для дорослих №1
Допомога-I
від 82,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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Фільтр повітряний VP-D2 для небулайзера Юлайзер™ Ейр+
Фільтр повітряний VP-D2 для небулайзера Юлайзер™ Ейр+
№1
Юрія-Фарм
від 55,72 грн
в 3 аптеках
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Фільтр вірусо-бактеріальний одноразового використання, стерильний "ВОЛЕС"
Фільтр вірусо-бактеріальний одноразового використання, стерильний "ВОЛЕС"
Для дорослих №1
Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co. Ltd
від 71,30 грн
в 2 аптеках
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ФІЛЬТР ThermoShield ВІРУСОБАКТЕРІАЛЬНИЙ ТЕПЛОВЛАГООБМІННИЙ
ФІЛЬТР ThermoShield ВІРУСОБАКТЕРІАЛЬНИЙ ТЕПЛОВЛАГООБМІННИЙ
Для дорослих с портом luer №1
Flexicare Medical Limited
від 108,90 грн
в 2 аптеках інших міст
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Фільтр вірусо-бактеріальний "Medicare" електростатичний одноразового використання стерильний
Фільтр вірусо-бактеріальний "Medicare" електростатичний одноразового використання стерильний
S-dbf-p-1 з портом педіатричний №1
Допомога-I
від 82,90 грн
в 1 аптеці інших міст
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ФІЛЬТР ДОРОСЛИЙ ВІРУСОБАКТЕРІАЛЬНИЙ
ФІЛЬТР ДОРОСЛИЙ ВІРУСОБАКТЕРІАЛЬНИЙ
038-41-360 №1
Flexicare Medical Limited
від 96,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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ФІЛЬТР HUMID-VENT COMPACT СТЕРИЛЬНИЙ
ФІЛЬТР HUMID-VENT COMPACT СТЕРИЛЬНИЙ
19401 №1
Teleflex Medical
від 177,12 грн
в 1 аптеці інших міст
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ФІЛЬТР ДОРОСЛИЙ ВІРУСОБАКТЕРІАЛЬНИЙ (З ПОРТОМ Luer Lock)
ФІЛЬТР ДОРОСЛИЙ ВІРУСОБАКТЕРІАЛЬНИЙ (З ПОРТОМ Luer Lock)
038-41-365 №1
Flexicare Medical Limited
Немає в наявності
ФІЛЬТР ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ DAR™
ФІЛЬТР ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ DAR™
350/5879 малий №1
Covidien Llc.
Немає в наявності
ФІЛЬТР VentiShield ВІРУСОБАКТЕРІАЛЬНИЙ
ФІЛЬТР VentiShield ВІРУСОБАКТЕРІАЛЬНИЙ
Для дорослих з портом luer №1
Flexicare Medical Limited
Немає в наявності
ФИЛЬТР ТЕПЛОВОЛОГООБМІННИЙ "CLEAR-THERM MICRO"
ФИЛЬТР ТЕПЛОВОЛОГООБМІННИЙ "CLEAR-THERM MICRO"
1441000 №1
Intersurgical UAB
Немає в наявності
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