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Інші вироби медичного призначення
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ШУНГІТ ПРИРОДНИЙ ФІЛЬТР, АКТИВАТОР ВОДИ
500 г №1
Голден-Фарм
від
65,72
грн
в 374 аптеках
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ФІЛЬТРИ ГІГІЄНІЧНІ NoseFrida®
№20
Nasalprodukter Sverige
від
117,50
грн
в 291 аптеці
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ФІЛЬТР ISO-GARD З ПОРТОМ ПРЯМИЙ СТЕРИЛЬНИЙ
19211 №1
Teleflex Medical
від
97,64
грн
в 287 аптеках
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КРЕМНІЙ ПРИРОДНИЙ ФІЛЬТР, АКТИВАТОР ВОДИ
100 г №1
Голден-Фарм
від
83,58
грн
в 132 аптеках
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ШУНГІТ ПРИРОДНИЙ ФІЛЬТР, АКТИВАТОР ВОДИ
150 г №1
Голден-Фарм
від
31,74
грн
в 118 аптеках
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Фільтр вірусо-бактеріальний "Medicare" електростатичний одноразового використання стерильний
S-dbfp-1 з портом для дорослих №1
Допомога-I
від
82,10
грн
в 18 аптеках
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Фільтр вірусо-бактеріальний "Medicare" електростатичний одноразового використання стерильний
S-dbf-1 для дорослих №1
Допомога-I
від
55,18
грн
в 7 аптеках інших міст
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Фільтр з тепло та вологообмінником вірусобактеріальний "Medicare" одноразового використання стерильний
S-dbfhme-1 електростатичний, з портом для дорослих №1
Допомога-I
від
93,70
грн
в 5 аптеках
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Тепло та вологообмінник "Medicare" одноразового використання стерильний
№1
Допомога-I
від
90,03
грн
в 4 аптеках
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Фільтр вірусо-бактеріальний "Medicare" електростатичний одноразового використання стерильний
S-dbfp-2 з портом для дорослих №1
Допомога-I
від
82,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Фільтр повітряний VP-D2 для небулайзера Юлайзер™ Ейр+
№1
Юрія-Фарм
від
55,72
грн
в 3 аптеках
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Фільтр вірусо-бактеріальний одноразового використання, стерильний "ВОЛЕС"
Для дорослих №1
Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co. Ltd
від
71,30
грн
в 2 аптеках
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ФІЛЬТР ThermoShield ВІРУСОБАКТЕРІАЛЬНИЙ ТЕПЛОВЛАГООБМІННИЙ
Для дорослих с портом luer №1
Flexicare Medical Limited
від
108,90
грн
в 2 аптеках інших міст
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Фільтр вірусо-бактеріальний "Medicare" електростатичний одноразового використання стерильний
S-dbf-p-1 з портом педіатричний №1
Допомога-I
від
82,90
грн
в 1 аптеці інших міст
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ФІЛЬТР ДОРОСЛИЙ ВІРУСОБАКТЕРІАЛЬНИЙ
038-41-360 №1
Flexicare Medical Limited
від
96,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ФІЛЬТР HUMID-VENT COMPACT СТЕРИЛЬНИЙ
19401 №1
Teleflex Medical
від
177,12
грн
в 1 аптеці інших міст
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ФІЛЬТР ДОРОСЛИЙ ВІРУСОБАКТЕРІАЛЬНИЙ (З ПОРТОМ Luer Lock)
038-41-365 №1
Flexicare Medical Limited
Немає в наявності
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ФІЛЬТР ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ DAR™
350/5879 малий №1
Covidien Llc.
Немає в наявності
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ФІЛЬТР VentiShield ВІРУСОБАКТЕРІАЛЬНИЙ
Для дорослих з портом luer №1
Flexicare Medical Limited
Немає в наявності
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ФИЛЬТР ТЕПЛОВОЛОГООБМІННИЙ "CLEAR-THERM MICRO"
1441000 №1
Intersurgical UAB
Немає в наявності
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Форма випуску
038-41-360
038-41-365
1441000
19211
19401
350/5879
S-DBF-1
S-DBF-P-1
S-DBFHME-1
S-DBFP-1
S-DBFP-2
д/доросл.
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Flexicare Medical Limited
Intersurgical UAB
Nasalprodukter Sverige
Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co. Ltd
Teleflex Medical
Голден-Фарм
Допомога-I
Юрия-Фарм
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