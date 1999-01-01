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пов'язки під гіпсові
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ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
7,6 см х 0,95 м №1
3М
від
55,10
грн
в 9 аптеках інших міст
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ПОВ'ЯЗКИ ПІДГИПСОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ MATOSOFT NATURAL
20 см х 3 м №12
Torunskie ZMO
від
77,41
грн
в 6 аптеках інших міст
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ПОВ'ЯЗКИ ПІДГИПСОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ MATOSOFT NATURAL
15 см х 3 м №12
Torunskie ZMO
Немає в наявності
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ПОВ'ЯЗКИ ПІДГИПСОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ MATOSOFT SYNTHETIC
15 см х 3 м №12
Torunskie ZMO
Немає в наявності
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Форма випуску
15 см х 3 м
20 см х 3 м
7,6 см х 0,95 м
Кількість штук в упаковці
1
12
Виробник
3M
Torunskie ZMO
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