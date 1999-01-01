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Пов'язки
пов'язки для фіксації
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ПОВ'ЯЗКА МЕДИЧНА ЕЛАСТИЧНА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТА ФІКСАЦІЇ РУКИ (КОСИНКА)
ПОВ'ЯЗКА МЕДИЧНА ЕЛАСТИЧНА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТА ФІКСАЦІЇ РУКИ (КОСИНКА)
Арт. 27р, №3 довжина передпліччя 30-35 см №1
Віталі Орто
від 221,86 грн
в 284 аптеках
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ПОВ'ЯЗКА МЕДИЧНА ЕЛАСТИЧНА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТА ФІКСАЦІЇ РУКИ (КОСИНКА)
ПОВ'ЯЗКА МЕДИЧНА ЕЛАСТИЧНА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТА ФІКСАЦІЇ РУКИ (КОСИНКА)
Арт. 27р, №2 довжина передпліччя 27-30 см №1
Віталі Орто
від 250,40 грн
в 283 аптеках
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ПОВ'ЯЗКА МЕДИЧНА ЕЛАСТИЧНА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТА ФІКСАЦІЇ РУКИ (КОСИНКА)
ПОВ'ЯЗКА МЕДИЧНА ЕЛАСТИЧНА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТА ФІКСАЦІЇ РУКИ (КОСИНКА)
Арт. 27р, №1 довжина передпліччя 21-27 см №1
Віталі Орто
від 294,20 грн
в 283 аптеках
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ПОВ'ЯЗКА MP MEDPLAST МЕДИЧНА ПЛАСТИРНА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРІВ СТЕРИЛЬНА
ПОВ'ЯЗКА MP MEDPLAST МЕДИЧНА ПЛАСТИРНА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРІВ СТЕРИЛЬНА
6 х 8 см без абсорбуючої подушечки №1
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
від 6,87 грн
в 167 аптеках
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ПОВ'ЯЗКА MP MEDPLAST МЕДИЧНА ПЛАСТИРНА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРІВ СТЕРИЛЬНА
ПОВ'ЯЗКА MP MEDPLAST МЕДИЧНА ПЛАСТИРНА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРІВ СТЕРИЛЬНА
6 х 8 см з абсорбуючою подушечкою №1
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
від 7,39 грн
в 36 аптеках
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ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАНЮЛЬ "ALEXPHARM"
ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАНЮЛЬ "ALEXPHARM"
6 х 8 см №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
від 2,90 грн
в 9 аптеках інших міст
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Пластирна пов'язка для фіксації катетерів ПіннаТул
Пластирна пов'язка для фіксації катетерів ПіннаТул
80 мм х 60 мм №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
від 3,80 грн
в 5 аптеках інших міст
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ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ ФAКСАЦЇЇ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ КАТЕТЕРІВ З ХЛОРГЕКСИДИНА ГЛЮКОНАТОМ TEGADERM CHG
ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ ФAКСАЦЇЇ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ КАТЕТЕРІВ З ХЛОРГЕКСИДИНА ГЛЮКОНАТОМ TEGADERM CHG
7 см х 8,5 см №1
від 475,90 грн
в 2 аптеках
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ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ ФAКСАЦЇЇ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ КАТЕТЕРІВ З ХЛОРГЕКСИДИНА ГЛЮКОНАТОМ TEGADERM CHG
ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ ФAКСАЦЇЇ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ КАТЕТЕРІВ З ХЛОРГЕКСИДИНА ГЛЮКОНАТОМ TEGADERM CHG
8,5 х 11,5 см №1
від 581,49 грн
в 2 аптеках
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ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАНЮЛІ BD VECA-C™
ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАНЮЛІ BD VECA-C™
№1
Долфі-Україна
від 28,90 грн
в 1 аптеці інших міст
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Пов'язка для фіксації внутрішньовенних канюль Cosmopor® I.V. Transparent
Пов'язка для фіксації внутрішньовенних канюль Cosmopor® I.V. Transparent
9 см х 7 см №100
Paul Hartmann
від 24,10 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПОВ'ЯЗКА Delta Fix ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРА ВНУТРІШНЬОВЕННОГО
ПОВ'ЯЗКА Delta Fix ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРА ВНУТРІШНЬОВЕННОГО
80х58мм нетканне полотно №1
Delta Med
від 13,10 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ КАТЕТЕРІВ TEGADERM CHG
ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ КАТЕТЕРІВ TEGADERM CHG
8,5 см х 11,5 см №1
Немає в наявності
ПОВ'ЯЗКА Delta Fix ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРА ВНУТРІШНЬОВЕННОГО
ПОВ'ЯЗКА Delta Fix ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРА ВНУТРІШНЬОВЕННОГО
80х58мм поліуретан №1
Delta Med
Немає в наявності
Пластирна пов'язка для фіксації катетерів ПіннаТул
Пластирна пов'язка для фіксації катетерів ПіннаТул
80 мм х 60 мм №50
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Немає в наявності
ПОВ'ЯЗКА МЕДИЧНА ЕЛАСТИЧНА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТА ФІКСАЦІЇ РУКИ (КОСИНКА)
ПОВ'ЯЗКА МЕДИЧНА ЕЛАСТИЧНА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТА ФІКСАЦІЇ РУКИ (КОСИНКА)
Арт. 27р, №4 довжина передпліччя 35-40 см №1
Віталі Орто
Немає в наявності
ПОВ'ЯЗКА НЕОПРЕНОВА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЛУЧЕЗАП'ЯСТНОГО СУГЛОБУ ELAST 0001
ПОВ'ЯЗКА НЕОПРЕНОВА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЛУЧЕЗАП'ЯСТНОГО СУГЛОБУ ELAST 0001
Чорна №1
Тонус Еласт
Немає в наявності
Пов'язка плівкова для фіксації канюль Hydrofilm® I.V.
Пов'язка плівкова для фіксації канюль Hydrofilm® I.V.
9 см х 7 см №1
Paul Hartmann
Немає в наявності
Пов'язка плівкова для фіксації канюль Hydrofilm® I.V.
Пов'язка плівкова для фіксації канюль Hydrofilm® I.V.
9 см х 7 см №50
Paul Hartmann
Немає в наявності
ПОВ'ЯЗКА ФІКСУЮЧА ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ КАНЮЛЬ TRO-VENOFIX PLUS
ПОВ'ЯЗКА ФІКСУЮЧА ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ КАНЮЛЬ TRO-VENOFIX PLUS
8 см х 6 см №1
Троге Медікал
Немає в наявності
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