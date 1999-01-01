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пов'язки для фіксації
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ПОВ'ЯЗКА МЕДИЧНА ЕЛАСТИЧНА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТА ФІКСАЦІЇ РУКИ (КОСИНКА)
Арт. 27р, №3 довжина передпліччя 30-35 см №1
Віталі Орто
від
221,86
грн
в 284 аптеках
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ПОВ'ЯЗКА МЕДИЧНА ЕЛАСТИЧНА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТА ФІКСАЦІЇ РУКИ (КОСИНКА)
Арт. 27р, №2 довжина передпліччя 27-30 см №1
Віталі Орто
від
250,40
грн
в 283 аптеках
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ПОВ'ЯЗКА МЕДИЧНА ЕЛАСТИЧНА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТА ФІКСАЦІЇ РУКИ (КОСИНКА)
Арт. 27р, №1 довжина передпліччя 21-27 см №1
Віталі Орто
від
294,20
грн
в 283 аптеках
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ПОВ'ЯЗКА MP MEDPLAST МЕДИЧНА ПЛАСТИРНА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРІВ СТЕРИЛЬНА
6 х 8 см без абсорбуючої подушечки №1
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
від
6,87
грн
в 167 аптеках
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ПОВ'ЯЗКА MP MEDPLAST МЕДИЧНА ПЛАСТИРНА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРІВ СТЕРИЛЬНА
6 х 8 см з абсорбуючою подушечкою №1
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
від
7,39
грн
в 36 аптеках
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ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАНЮЛЬ "ALEXPHARM"
6 х 8 см №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
від
2,90
грн
в 9 аптеках інших міст
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Пластирна пов'язка для фіксації катетерів ПіннаТул
80 мм х 60 мм №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
від
3,80
грн
в 5 аптеках інших міст
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ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ ФAКСАЦЇЇ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ КАТЕТЕРІВ З ХЛОРГЕКСИДИНА ГЛЮКОНАТОМ TEGADERM CHG
7 см х 8,5 см №1
3М
від
475,90
грн
в 2 аптеках
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ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ ФAКСАЦЇЇ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ КАТЕТЕРІВ З ХЛОРГЕКСИДИНА ГЛЮКОНАТОМ TEGADERM CHG
8,5 х 11,5 см №1
3М
від
581,49
грн
в 2 аптеках
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ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАНЮЛІ BD VECA-C™
№1
Долфі-Україна
від
28,90
грн
в 1 аптеці інших міст
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Пов'язка для фіксації внутрішньовенних канюль Cosmopor® I.V. Transparent
9 см х 7 см №100
Paul Hartmann
від
24,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПОВ'ЯЗКА Delta Fix ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРА ВНУТРІШНЬОВЕННОГО
80х58мм нетканне полотно №1
Delta Med
від
13,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПОВ'ЯЗКА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ КАТЕТЕРІВ TEGADERM CHG
8,5 см х 11,5 см №1
3М
Немає в наявності
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ПОВ'ЯЗКА Delta Fix ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРА ВНУТРІШНЬОВЕННОГО
80х58мм поліуретан №1
Delta Med
Немає в наявності
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Пластирна пов'язка для фіксації катетерів ПіннаТул
80 мм х 60 мм №50
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
Немає в наявності
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ПОВ'ЯЗКА МЕДИЧНА ЕЛАСТИЧНА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТА ФІКСАЦІЇ РУКИ (КОСИНКА)
Арт. 27р, №4 довжина передпліччя 35-40 см №1
Віталі Орто
Немає в наявності
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ПОВ'ЯЗКА НЕОПРЕНОВА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЛУЧЕЗАП'ЯСТНОГО СУГЛОБУ ELAST 0001
Чорна №1
Тонус Еласт
Немає в наявності
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Пов'язка плівкова для фіксації канюль Hydrofilm® I.V.
9 см х 7 см №1
Paul Hartmann
Немає в наявності
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Пов'язка плівкова для фіксації канюль Hydrofilm® I.V.
9 см х 7 см №50
Paul Hartmann
Немає в наявності
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ПОВ'ЯЗКА ФІКСУЮЧА ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ КАНЮЛЬ TRO-VENOFIX PLUS
8 см х 6 см №1
Троге Медікал
Немає в наявності
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Форма випуску
6 х 8 см
7 см х 8,5 см
8 см х 6 см
8,5 см х 11,5 см
8,5 х 11,5 см
80 мм х 60 мм
80х58мм
9 см х 7 см
арт. 27Р, №1
арт. 27Р, №2
арт. 27Р, №3
арт. 27Р, №4
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Пакування
чорна
Кількість штук в упаковці
1
50
100
Виробник
3М
Delta Med
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Paul Hartmann
Tonus Elast
Troge Medical
Віталі Орто
Долфі-Україна
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
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