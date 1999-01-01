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пов'язки атравматичні
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ПОВ'ЯЗКА АТРАВМАТИЧНА ІЗ НЕТКАННОГО МАТЕРІАЛУ GRASSOLIND® NEUTRAL
ПОВ'ЯЗКА АТРАВМАТИЧНА ІЗ НЕТКАННОГО МАТЕРІАЛУ GRASSOLIND® NEUTRAL
10 см х 20 см стерильн. №30
Paul Hartmann
від 1711,60 грн
в 283 аптеках
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Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
10 см х 10 см №10
Paul Hartmann
від 428,30 грн
в 283 аптеках
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Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
10 см х 20 см №1
Paul Hartmann
від 47,73 грн
в 57 аптеках
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Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
10 см х 10 см №1
Paul Hartmann
від 35,21 грн
в 45 аптеках
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Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
20 см х 20 см №1
Paul Hartmann
від 73,60 грн
в 6 аптеках
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Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
10 см х 20 см №30
Paul Hartmann
від 1141,13 грн
в 5 аптеках
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Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
20 см х 20 см №10
Paul Hartmann
від 954,21 грн
в 1 аптеці
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Пов'язка атравматична Atrauman® Silicone
Пов'язка атравматична Atrauman® Silicone
10 см х 20 см №5
Paul Hartmann
від 152,20 грн
в 1 аптеці інших міст
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Пов’язка просочена сріблом Atrauman® Ag
Пов’язка просочена сріблом Atrauman® Ag
5 см х 5 см №3
Paul Hartmann
від 223,88 грн
в 1 аптеці
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Пов'язка атравматична мазева Atrauman®
Пов'язка атравматична мазева Atrauman®
7,5 см х 10 см №1
Paul Hartmann
від 35,10 грн
в 1 аптеці інших міст
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Пов’язка просочена сріблом Atrauman® Ag
Пов’язка просочена сріблом Atrauman® Ag
10 см х 10 см №3
Paul Hartmann
від 435,81 грн
в 1 аптеці
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Пов'язка атравматична мазева Atrauman®
Пов'язка атравматична мазева Atrauman®
10 см х 20 см №30
Paul Hartmann
від 1390,00 грн
в 1 аптеці
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ПОВ'ЯЗКА АТРАВМАТИЧНА ІЗ НЕТКАННОГО МАТЕРІАЛУ GRASSOLIND® NEUTRAL
ПОВ'ЯЗКА АТРАВМАТИЧНА ІЗ НЕТКАННОГО МАТЕРІАЛУ GRASSOLIND® NEUTRAL
5 см х 5 см стерильн. №1
Paul Hartmann
від 25,80 грн
в 1 аптеці
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ПОВ'ЯЗКА АТРАВМАТИЧНА ІЗ НЕТКАННОГО МАТЕРІАЛУ GRASSOLIND® NEUTRAL
ПОВ'ЯЗКА АТРАВМАТИЧНА ІЗ НЕТКАННОГО МАТЕРІАЛУ GRASSOLIND® NEUTRAL
10 см х 20 см стерильн. №1
Paul Hartmann
від 44,66 грн
в 1 аптеці
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ПОВ'ЯЗКА АТРАВМАТИЧНА ІЗ НЕТКАННОГО МАТЕРІАЛУ GRASSOLIND® NEUTRAL
ПОВ'ЯЗКА АТРАВМАТИЧНА ІЗ НЕТКАННОГО МАТЕРІАЛУ GRASSOLIND® NEUTRAL
10 см х 10 см стерильн. №1
Paul Hartmann
від 51,64 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПОВ'ЯЗКА АТРАВМАТИЧНА ІЗ НЕТКАННОГО МАТЕРІАЛУ GRASSOLIND® NEUTRAL
ПОВ'ЯЗКА АТРАВМАТИЧНА ІЗ НЕТКАННОГО МАТЕРІАЛУ GRASSOLIND® NEUTRAL
7,5 см х 10 см стерильн. №1
Paul Hartmann
Немає в наявності
Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
5 см х 5 см №50
Paul Hartmann
Немає в наявності
Пов'язка атравматична мазева Atrauman®
Пов'язка атравматична мазева Atrauman®
10 см х 20 см №1
Paul Hartmann
Немає в наявності
Пов’язка просочена сріблом Atrauman® Ag
Пов’язка просочена сріблом Atrauman® Ag
10 см х 10 см №10
Paul Hartmann
Немає в наявності
Пов’язка просочена сріблом Atrauman® Ag
Пов’язка просочена сріблом Atrauman® Ag
10 см х 20 см №1
Paul Hartmann
Немає в наявності
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