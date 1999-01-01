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пов'язки атравматичні
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ПОВ'ЯЗКА АТРАВМАТИЧНА ІЗ НЕТКАННОГО МАТЕРІАЛУ GRASSOLIND® NEUTRAL
10 см х 20 см стерильн. №30
Paul Hartmann
від
1711,60
грн
в 283 аптеках
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Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
10 см х 10 см №10
Paul Hartmann
від
428,30
грн
в 283 аптеках
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Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
10 см х 20 см №1
Paul Hartmann
від
47,73
грн
в 57 аптеках
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Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
10 см х 10 см №1
Paul Hartmann
від
35,21
грн
в 45 аптеках
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Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
20 см х 20 см №1
Paul Hartmann
від
73,60
грн
в 6 аптеках
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Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
10 см х 20 см №30
Paul Hartmann
від
1141,13
грн
в 5 аптеках
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Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
20 см х 20 см №10
Paul Hartmann
від
954,21
грн
в 1 аптеці
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Пов'язка атравматична Atrauman® Silicone
10 см х 20 см №5
Paul Hartmann
від
152,20
грн
в 1 аптеці інших міст
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Пов’язка просочена сріблом Atrauman® Ag
5 см х 5 см №3
Paul Hartmann
від
223,88
грн
в 1 аптеці
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Пов'язка атравматична мазева Atrauman®
7,5 см х 10 см №1
Paul Hartmann
від
35,10
грн
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Пов’язка просочена сріблом Atrauman® Ag
10 см х 10 см №3
Paul Hartmann
від
435,81
грн
в 1 аптеці
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Пов'язка атравматична мазева Atrauman®
10 см х 20 см №30
Paul Hartmann
від
1390,00
грн
в 1 аптеці
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ПОВ'ЯЗКА АТРАВМАТИЧНА ІЗ НЕТКАННОГО МАТЕРІАЛУ GRASSOLIND® NEUTRAL
5 см х 5 см стерильн. №1
Paul Hartmann
від
25,80
грн
в 1 аптеці
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ПОВ'ЯЗКА АТРАВМАТИЧНА ІЗ НЕТКАННОГО МАТЕРІАЛУ GRASSOLIND® NEUTRAL
10 см х 20 см стерильн. №1
Paul Hartmann
від
44,66
грн
в 1 аптеці
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ПОВ'ЯЗКА АТРАВМАТИЧНА ІЗ НЕТКАННОГО МАТЕРІАЛУ GRASSOLIND® NEUTRAL
10 см х 10 см стерильн. №1
Paul Hartmann
від
51,64
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПОВ'ЯЗКА АТРАВМАТИЧНА ІЗ НЕТКАННОГО МАТЕРІАЛУ GRASSOLIND® NEUTRAL
7,5 см х 10 см стерильн. №1
Paul Hartmann
Немає в наявності
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Пов'язка атравматична мазева Grassolind® Neutral
5 см х 5 см №50
Paul Hartmann
Немає в наявності
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Пов'язка атравматична мазева Atrauman®
10 см х 20 см №1
Paul Hartmann
Немає в наявності
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Пов’язка просочена сріблом Atrauman® Ag
10 см х 10 см №10
Paul Hartmann
Немає в наявності
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Пов’язка просочена сріблом Atrauman® Ag
10 см х 20 см №1
Paul Hartmann
Немає в наявності
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