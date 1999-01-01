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Пластир
пластирі фіксуючі
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ "MEDICARE"
8 см х 6 см для фіксації канюль внутрішньовенних №50
Допомога-I
від
163,14
грн
в 285 аптеках
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Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix® Elastic
10 см х 2 м №1
Paul Hartmann
від
93,00
грн
в 159 аптеках
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Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix® Elastic
15 см х 10 м №1
Paul Hartmann
від
309,00
грн
в 153 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ
12,5 мм х 4,5 м №1
Дельта Медікел
від
15,90
грн
в 136 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ
25 мм х 4,5 м №1
Дельта Медікел
від
30,47
грн
в 33 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM
8 см х 6 см для фіксації канюлі №1
Намафарм
від
8,60
грн
в 33 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО КАТЕТЕРУ ТЕТА® СТЕРИЛЬНИЙ
8 см х 6 см №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
від
4,70
грн
в 25 аптеках
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Ю-ФІКС ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРІВ
7 см х 8,5 см спанлейс/поліуретан основа №1
Changzhou Hualian Health Dressing
від
25,70
грн
в 11 аптеках
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Ю-ФІКС ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРІВ
6 см х 8 см перфорована дихаяюча основа спанлейс №1
Changzhou Hualian Health Dressing
від
6,10
грн
в 7 аптеках
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ПЛАСТИР MP MEDPLAST МЕДИЧНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ НЕТКАНИЙ ЦЕЛЮЛОЗНИЙ ФІКСУЮЧИЙ
1,25 х 500 см №1
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
від
18,50
грн
в 4 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО КАТЕТЕРА "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
8 х 6 см №1
Торговий дім Віктер Плюс
від
2,64
грн
в 3 аптеках
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Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix® Elastic
2,5 см х 10 м №1
Paul Hartmann
від
67,11
грн
в 3 аптеках інших міст
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Пластир фіксуючий з нетканого матеріалу Omnipor®
2,5 см х 5 м №1
Paul Hartmann
від
35,53
грн
в 3 аптеках інших міст
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Пластир фіксуючий з нетканого матеріалу Omnipor®
5 см х 5 м №1
Paul Hartmann
від
59,52
грн
в 3 аптеках інших міст
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Пластир фіксуючий з нетканого матеріалу Omnipor®
2,5 см х 9,2 м №1
Paul Hartmann
від
43,21
грн
в 3 аптеках
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Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix® Elastic
5 см х 10 м №1
Paul Hartmann
від
121,00
грн
в 2 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ "MEDICARE"
8 см х 6 см для фіксації канюль внутрішньовенних №1
Допомога-I
від
3,10
грн
в 2 аптеках інших міст
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Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix® Elastic
20 см х 10 м №1
Paul Hartmann
від
418,00
грн
в 2 аптеках
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Пластир фіксуючий з прозорої плівки Omnifilm®
5 см х 5 м №1
Paul Hartmann
від
126,37
грн
в 1 аптеці інших міст
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Пластир фіксуючий зі штучного шовку Omnisilk®
2,5 см х 5 м №1
Paul Hartmann
від
47,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
1 см х 500 см
1,25 см х 5 м
1,25 см х 9,2 м
1,25 х 500 см
10 м х 10 см
10 м х 15 см
10 м х 2,5 см
10 м х 20 см
10 м х 5 см
10 см х 10 м
10 см х 2 м
12,5 мм х 4,5 м
15 см х 10 м
2,5 см х 10 м
2,5 см х 5 м
2,5 см х 9,2 м
2,5 х 500 см
20 см х 10 м
25 мм х 4,5 м
30 см х 10 м
5 м х 10 см
5 м х 2,5 см
5 м х 5 см
5 см х 10 м
5 см х 5 м
5 см х 500 см
5 см х 9,2 м
5 х 500 см
6 см х 8 см
7 см х 8,5 см
8 см х 6 см
8 х 6 см
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Виробник
3H Medical
Betasan
Changzhou Hualian Health Dressing
Delta Medical Promotions AG
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
Paul Hartmann
Допомога-I
Калина Медична Виробнича Компанія
Торговый дом Виктер Плюс
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
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