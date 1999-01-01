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Пластир
пластирі фіксуючі
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ "MEDICARE"
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ "MEDICARE"
8 см х 6 см для фіксації канюль внутрішньовенних №50
Допомога-I
від 163,14 грн
в 285 аптеках
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Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix® Elastic
Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix® Elastic
10 см х 2 м №1
Paul Hartmann
від 93,00 грн
в 159 аптеках
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Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix® Elastic
Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix® Elastic
15 см х 10 м №1
Paul Hartmann
від 309,00 грн
в 153 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ
12,5 мм х 4,5 м №1
Дельта Медікел
від 15,90 грн
в 136 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ АЛПЕ ФЕМІЛІ РОЛФІКС ПАПЕРОВИЙ
25 мм х 4,5 м №1
Дельта Медікел
від 30,47 грн
в 33 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM
8 см х 6 см для фіксації канюлі №1
Намафарм
від 8,60 грн
в 33 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО КАТЕТЕРУ ТЕТА® СТЕРИЛЬНИЙ
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО КАТЕТЕРУ ТЕТА® СТЕРИЛЬНИЙ
8 см х 6 см №1
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
від 4,70 грн
в 25 аптеках
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Ю-ФІКС ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРІВ
Ю-ФІКС ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРІВ
7 см х 8,5 см спанлейс/поліуретан основа №1
Changzhou Hualian Health Dressing
від 25,70 грн
в 11 аптеках
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Ю-ФІКС ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРІВ
Ю-ФІКС ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАТЕТЕРІВ
6 см х 8 см перфорована дихаяюча основа спанлейс №1
Changzhou Hualian Health Dressing
від 6,10 грн
в 7 аптеках
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ПЛАСТИР MP MEDPLAST МЕДИЧНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ НЕТКАНИЙ ЦЕЛЮЛОЗНИЙ ФІКСУЮЧИЙ
ПЛАСТИР MP MEDPLAST МЕДИЧНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ НЕТКАНИЙ ЦЕЛЮЛОЗНИЙ ФІКСУЮЧИЙ
1,25 х 500 см №1
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
від 18,50 грн
в 4 аптеках інших міст
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ПЛАСТИР ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО КАТЕТЕРА "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
ПЛАСТИР ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО КАТЕТЕРА "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
8 х 6 см №1
Торговий дім Віктер Плюс
від 2,64 грн
в 3 аптеках
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Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix® Elastic
Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix® Elastic
2,5 см х 10 м №1
Paul Hartmann
від 67,11 грн
в 3 аптеках інших міст
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Пластир фіксуючий з нетканого матеріалу Omnipor®
Пластир фіксуючий з нетканого матеріалу Omnipor®
2,5 см х 5 м №1
Paul Hartmann
від 35,53 грн
в 3 аптеках інших міст
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Пластир фіксуючий з нетканого матеріалу Omnipor®
Пластир фіксуючий з нетканого матеріалу Omnipor®
5 см х 5 м №1
Paul Hartmann
від 59,52 грн
в 3 аптеках інших міст
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Пластир фіксуючий з нетканого матеріалу Omnipor®
Пластир фіксуючий з нетканого матеріалу Omnipor®
2,5 см х 9,2 м №1
Paul Hartmann
від 43,21 грн
в 3 аптеках
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Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix® Elastic
Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix® Elastic
5 см х 10 м №1
Paul Hartmann
від 121,00 грн
в 2 аптеках
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ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ "MEDICARE"
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ "MEDICARE"
8 см х 6 см для фіксації канюль внутрішньовенних №1
Допомога-I
від 3,10 грн
в 2 аптеках інших міст
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Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix® Elastic
Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі Omnifix® Elastic
20 см х 10 м №1
Paul Hartmann
від 418,00 грн
в 2 аптеках
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Пластир фіксуючий з прозорої плівки Omnifilm®
Пластир фіксуючий з прозорої плівки Omnifilm®
5 см х 5 м №1
Paul Hartmann
від 126,37 грн
в 1 аптеці інших міст
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Пластир фіксуючий зі штучного шовку Omnisilk®
Пластир фіксуючий зі штучного шовку Omnisilk®
2,5 см х 5 м №1
Paul Hartmann
від 47,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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