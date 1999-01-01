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ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ ЩОДЕННІ DISCREET DEO
Water lily multiform №20
Проктер енд Гембл Україна
від
36,75
грн
в 406 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ ЩОДЕННІ DISCREET DEO
Water lily multiform №60
від
88,00
грн
в 359 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ ЩОДЕННІ KOTEX DEO NORMAL PLUS
№56
Guangxi Shuya Health Care-Products
від
75,18
грн
в 333 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ ЩОДЕННІ DISCREET DEO
Spring breeze multiform №60
Проктер енд Гембл Україна
від
88,00
грн
в 241 аптеці
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ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ ЩОДЕННІ BELLA FOR TEENS SENSITIVE
№20
Torunskie ZMO
від
29,96
грн
в 233 аптеках
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Прокладки гігієнічні Libresse Dailies Style
Multistyle liners №30
Ессіті Україна
від
49,14
грн
в 226 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ЩОДЕННІ LIDIE NORMAL
№50
Guangxi Shuya Health Care-Products
від
64,66
грн
в 205 аптеках
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Прокладки гігієнічна Libresse Dailies Style So Slim
№32
Ессіті Україна
від
50,00
грн
в 197 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ЩОДЕННІ LIDIE DEO
№50
Guangxi Shuya Health Care-Products
від
61,25
грн
в 183 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ ЩОДЕННІ BELLA PANTY CLASSIC
Air №20
Torunskie ZMO
від
36,70
грн
в 181 аптеці інших міст
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ПРОКЛАДКИ ЩОДЕННІ ГІГЄНІЧНІ NATURELLA CAMOMILE LIGHT
№52
Проктер енд Гембл Україна
від
97,38
грн
в 171 аптеці
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ПРОКЛАДКИ ЩОДЕННІ ГІГЄНІЧНІ NATURELLA CAMOMILE LIGHT
№20
Проктер енд Гембл Україна
від
42,63
грн
в 153 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX NORMAL
Щоденні. №20
Kimberly-Clark
від
43,96
грн
в 152 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX NORMAL DEO
Щоденні. алое вера №20
Kimberly-Clark
від
32,04
грн
в 146 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ ЩОДЕННІ BELLA PANTY CLASSIC
№20
Torunskie ZMO
від
30,26
грн
в 144 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX NORMAL DEO
Щоденні. №20
Кімберлі-Кларк Україна
від
53,93
грн
в 129 аптеках
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Прокладки щоденні Always Daily Fresh Normal
Свіжий аромат №30
Проктер енд Гембл Україна
від
60,50
грн
в 122 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ ЩОДЕННІ BELLA PANTY SOFT DEO FRESH
№20
Torunskie ZMO
від
26,76
грн
в 121 аптеці
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ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX NORMAL
Щоденні. №56
Kimberly-Clark
від
83,04
грн
в 118 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ ЩОДЕННІ DISCREET MULTIFORM DEO WATER LILY
№60
Проктер енд Гембл
від
82,46
грн
в 117 аптеках
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Форма випуску
Flexi Protect
Irresistible Multiform
Multistyle liners
Normal Trio
Plus TRIO
Spring Breeze
Spring Breeze Multiform
Summer Fresh
Summer Fresh Multiform
Summer Fresh multiform
Ultra Protect
Ultra Soft
Water Lily Multiform
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daily
daily normal
daily premium soft
deo
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normal mixform
panty soft
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Мультиформ
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екстрадовгі
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Виробник
Bodywise (UK) Ltd
Celltex
Cottion High Tech Sociedad Limitada
Essity Hygiene and Health
Guangxi Shuya Health Care-Products
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Hayat Kimya Sanayi
Johnson & Johnson
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark Vietnam
Procter & Gamble
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