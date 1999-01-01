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Трусики-підгузки для дітей
трусики унісекс
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ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
Junior (12-17 кг) №48
Проктер енд Гембл Україна
від 688,74 грн
в 448 аптеках
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Підгузки-трусики одноразові дитячі "Bambik"
Підгузки-трусики одноразові дитячі "Bambik"
5 (12-17 кг) №34
КПД
від 343,26 грн
в 307 аптеках
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Підгузки-трусики одноразові дитячі "Bambik"
Підгузки-трусики одноразові дитячі "Bambik"
4 (9-15 кг) №36
КПД
від 188,30 грн
в 302 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
Giant (15+ кг) №44
від 733,19 грн
в 260 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
Maxi (9-15 кг) №52
Проктер енд Гембл Україна
від 733,19 грн
в 227 аптеках
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Підгузки-трусики дитячі тм "Chicolino Super Soft"
Підгузки-трусики дитячі тм "Chicolino Super Soft"
Розмір 4 (7-14 кг) №36
БКХІМ
від 418,27 грн
в 164 аптеках
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Підгузки-трусики дитячі тм "Chicolino Super Soft"
Підгузки-трусики дитячі тм "Chicolino Super Soft"
Розмір 6 (16 кг) №30
БКХІМ
від 481,83 грн
в 138 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
Junior (12-18 кг) №48
від 731,37 грн
в 133 аптеках
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Підгузки-трусики дитячі тм "Chicolino Super Soft"
Підгузки-трусики дитячі тм "Chicolino Super Soft"
Розмір 5 (11-25 кг) №34
БКХІМ
від 510,17 грн
в 125 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
Midi (6-11 кг) №62
від 705,20 грн
в 107 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
Extra large (6) №38
Проктер енд Гембл Україна
від 735,75 грн
в 74 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
Maxi (9-14 кг) №52
Проктер енд Гембл Україна
від 617,20 грн
в 62 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
Extra large (6) №44
Проктер енд Гембл Україна
від 705,20 грн
в 56 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
Giant plus (17+ кг) №38
Проктер енд Гембл Україна
від 705,20 грн
в 47 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ PAMPERS PANTS
Giant (15+ кг) №84
від 1435,00 грн
в 42 аптеках
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Підгузки-трусики дитячі тм "Chicolino"
Підгузки-трусики дитячі тм "Chicolino"
Розмір 6 (16 кг) №32
БКХІМ
від 418,73 грн
в 33 аптеках інших міст
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Підгузки-трусики одноразові дитячі "Bambik"
Підгузки-трусики одноразові дитячі "Bambik"
6 (15+кг) №30
КПД
від 343,26 грн
в 26 аптеках
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Підгузки-трусики дитячі тм "Chicolino"
Підгузки-трусики дитячі тм "Chicolino"
Розмір 5 (11-25 кг) №36
БКХІМ
від 404,69 грн
в 24 аптеках інших міст
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Підгузки-трусики дитячі "Kindii"
Підгузки-трусики дитячі "Kindii"
Junior 6 (15+ кг) №20
Харпер Гігієнікс
від 446,31 грн
в 19 аптеках
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Підгузки-трусики дитячі "Kindii"
Підгузки-трусики дитячі "Kindii"
Junior 5 (12-17кг) №20
Харпер Гігієнікс
від 446,26 грн
в 19 аптеках
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