Київ
Трусики-підгузки для дітей
трусики для хлопчиків
Медичні вироби
10
Вироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього віку
Трусики-підгузки для дітей
трусики для хлопчиків
Сортування:
По популярності
Фільтр
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ ГІГІЄНІЧНІ HUGGIES (ХАГГІС) BOY (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ)
Розмір 5 (12-17 кг) №34
Кімберлі-Кларк Україна
від
447,57
грн
в 344 аптеках
Знайти в аптеках
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ ГІГІЄНІЧНІ HUGGIES (ХАГГІС) BOY (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ)
Розмір 4 (9-14 кг) №36
Кімберлі-Кларк Україна
від
447,57
грн
в 136 аптеках
Знайти в аптеках
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ ГІГІЄНІЧНІ HUGGIES (ХАГГІС) BOY (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ)
Розмір 6 (15-25 кг) №30
від
447,57
грн
в 36 аптеках
Знайти в аптеках
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ ГІГІЄНІЧНІ HUGGIES (ХАГГІС) BOY (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ)
Розмір 3 (4-9 кг) №44
Кімберлі-Кларк Україна
від
361,44
грн
в 20 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ ГІГІЄНІЧНІ HUGGIES (ХАГГІС) BOY (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ)
Розмір 4 (9-15 кг) №36
Кімберлі-Кларк Україна
від
464,10
грн
в 9 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ ГІГІЄНІЧНІ HUGGIES (ХАГГІС) BOY (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ)
Розмір 6 (17-23 кг) №30
Кімберлі-Кларк Україна
від
609,36
грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
ПІДГУЗКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ ГІГІЄНІЧНІ HUGGIES LITTLE WALKERS
6 для хлопчиків №30
Yuhan-Kimberly
від
570,00
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ ГІГІЄНІЧНІ HUGGIES (ХАГГІС) BOY (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ)
Розмір 4 (9-14 кг) №52
від
444,30
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ПІДГУЗКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ ГІГІЄНІЧНІ HUGGIES LITTLE WALKERS
4 для хлопчиків №1
Yuhan-Kimberly
від
479,00
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ПІДГУЗКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ ГІГІЄНІЧНІ HUGGIES LITTLE WALKERS
5 для хлопчиків №34
Yuhan-Kimberly
від
551,90
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ ГІГІЄНІЧНІ HUGGIES (ХАГГІС) BOY (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ)
Розмір 6 (15-25 кг) №44
від
881,44
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ ГІГІЄНІЧНІ HUGGIES (ХАГГІС) BOY (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ)
Розмір 3 (6-11 кг) №58
Кімберлі-Кларк Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
ПІДГУЗКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ ГІГІЄНІЧНІ HUGGIES LITTLE WALKERS
4 для хлопчиків №52
Yuhan-Kimberly
Немає в наявності
Знайти в аптеках
ПІДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ ДИТЯЧІ ГІГІЄНІЧНІ HUGGIES (ХАГГІС) BOY (ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ)
Розмір 6 (15-25 кг) №36
Немає в наявності
Знайти в аптеках
ТРУСИКИ ДИТЯЧІ ОДНОРАЗОВІ HUGGIES DRYNITES
4-7 років (17-30 кг) для хлопчиків №10
Кімберлі-Кларк
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
4
4-7 років (17-30 кг)
5
6
розмір 3 (4-9 кг)
розмір 3 (6-11 кг)
розмір 4 (9-14 кг)
розмір 4 (9-15 кг)
розмір 5 (12-17 кг)
розмір 6
розмір 6 (15-25 кг)
розмір 6 (17-23 кг)
Показати всі
Пакування
для хлопчиків
Кількість штук в упаковці
1
10
30
34
36
44
48
52
58
Показати всі
Виробник
Yuhan-Kimberly
Кимберли-Кларк Украина
Кімберлі-Кларк
Кімберлі-Кларк Україна
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню