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Соски та пустушки
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Вироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього віку
Соски та пустушки
інші пустишки
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СОСКА-ПУСТУШКА
Тип 2 "ромашка" індивідуальна упаковка поліетиленова №1
від
31,50
грн
в 123 аптеках
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СОСКА-ПУСТУШКА
Тип 2 "ягідка" індивідуальна упаковка №1
від
28,28
грн
в 103 аптеках
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ПУСТУШКА "BABY-NOVA"
Newborn синя №1
від
78,96
грн
в 72 аптеках
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СОСКА-ПУСТУШКА
Тип 2а "ромашка 2" в індивідуальній упаковці №1
від
26,74
грн
в 49 аптеках
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ПУСТУШКА "PHILIPS AVENT"
Scf376/13 6-18 місяців нічна №2
від
342,75
грн
в 41 аптеці інших міст
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СОСКА-ПУСТУШКА
Тип 2 "бантик" №1
Київгума
від
20,74
грн
в 36 аптеках інших міст
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ПУСТУШКА "PHILIPS AVENT"
Scf349/11 для хлопчиків ultra air, від 18 міс. №2
від
342,70
грн
в 33 аптеках
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ПУСТУШКА ULTRA-AIR
Scf080/11 0-6 міс. animals №1
Philips Consumer Lifestyle
від
282,00
грн
в 27 аптеках інших міст
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СОСКА-ПУСТУШКА
Тип 2 "анюта-1" №1
Київгума
від
20,47
грн
в 27 аптеках інших міст
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СОСКА-ПУСТУШКА
Тип 2 "ромашка" без упаковки №1
від
21,20
грн
в 25 аптеках інших міст
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ПУСТУШКА
22/603, 0-6 місяців fairy tale анатомічна №1
від
61,40
грн
в 23 аптеках інших міст
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СОСКА-ПУСТУШКА
Тип 2 "ромашка 2" без упаковки №1
від
34,58
грн
в 15 аптеках
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СОСКА-ПУСТУШКА
Тип 2 "анюта" індивідуальна упаковка поліетиленова №1
від
30,10
грн
в 13 аптеках інших міст
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СОСКА-ПУСТУШКА
Тип 2 "анюта" індивідуальна упаковка №1
Київгума
від
26,00
грн
в 13 аптеках інших міст
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СОСКА-ПУСТУШКА
Тип 2 "ромашка 2" коробочка №1
Київгума
від
33,12
грн
в 10 аптеках
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СОСКА-ПУСТУШКА
Тип 2 "серьга" індивідуальна упаковка поліетиленова №1
від
29,68
грн
в 10 аптеках
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ПУСТУШКА "PHILIPS AVENT"
Scf091/07 ultra soft 0-6 місяців №2
Philips Consumer Lifestyle
від
449,00
грн
в 9 аптеках інших міст
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ПУСТУШКА ULTRA SOFT
Scf222/01, 0-6 міс. для хлопчиків №2
Philips Consumer Lifestyle
від
385,86
грн
в 9 аптеках інших міст
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СОСКА-ПУСТУШКА
Тип 2 "бантик" індивідуальна упаковка №1
Київгума
від
17,00
грн
в 7 аптеках інших міст
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СОСКА-ПУСТУШКА
Тип 2 "лакомка" ("ласун") упаковка індивідуальна: пакет поліетиленовий з захисним ковпачком №1
від
39,90
грн
в 6 аптеках інших міст
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Форма випуску
"Малинка"
"Саша"
"Сонячна посмішка"
"веселий метелик"
"кольорові сни"
"чарівна квіточка"
22/603, 0-6 місяців
23/221, 0-6 міс.
23360
23500, кругл., 3-кол.
24227
28682
5397
Butterfly №1
Butterfly №2
Butterfly №3
Candy №1
Candy №2
Candy №3
Cool №1 0-6 міс.
Cool №2 6-18 міс.
Cool №3 18+ міс.
SCF080/11 0-6 міс.
SCF091/07 Ultra Soft
SCF091/15 Ultra Soft
SCF169/37, 6-18 міс.
SCF172/14
SCF196/18
SCF222/01, 0-6 міс.
SCF223/03, 6-18 міс.
SCF343/20
SCF349/11
SCF376/13
newborn
розмір 1
розмір 2
розмір 3
тип 2 "Анюта"
тип 2 "Анюта-1"
тип 2 "Бантик"
тип 2 "Лакомка" ("Ласун")
тип 2 "Метелик"
тип 2 "Ромашка 2"
тип 2 "Ромашка"
тип 2 "Серьга"
тип 2 "Ягідка"
тип 2-АХ
тип 2-Б
тип 2А "Ромашка 2"
№1
№1 денна
№2
№2 денна
№2 день-ніч
№3
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Пакування
6-18 міс.
fairy tale
space
блістер
для хлопчиків
кит + пінгвін
коробочка
набір
рожева
синя
уп. картон.
уп. п/п
уп. інд.
уп. інд. пакет п/е
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Виробник
BURDA BEBEK URUNLERI SAN. VE TIC. A.S
LUV N`CARE Ltd
Mapa GmbH
Novatex
Philips Consumer Lifestyle
Vulkan
Киевгума
Київгума
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