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Вироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього віку
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Вироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього віку
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прорізувачі для зубів
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ПРОРІЗУВАЧ ДЛЯ ЗУБІВ "CANPOL BABIES"
2/221, "дельфин" №1
Topsil
від
38,20
грн
в 505 аптеках
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ПРОРІЗУВАЧ ДЛЯ ЗУБІВ
2/008 їжачок №1
Canpol
від
85,05
грн
в 296 аптеках
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ПРОРІЗУВАЧ ДЛЯ ЗУБІВ
2/207, "авто" №1
від
85,50
грн
в 288 аптеках
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ПРОРІЗУВАЧ ДЛЯ ЗУБІВ "CANPOL BABIES"
2/207, "авто" №1
Topsil
від
46,10
грн
в 232 аптеках
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Прорізувач для зубів "Baby team"
4004 з водою №1
від
38,40
грн
в 224 аптеках
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ПРОРІЗУВАЧ ДЛЯ ЗУБІВ "LINDO"
Dk01 силікон №1
Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co.Ltd
від
156,66
грн
в 184 аптеках
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ПРОРІЗУВАЧ ДЛЯ ЗУБІВ "CANPOL BABIES"
2/294 серце №1
Topsil
від
71,83
грн
в 147 аптеках
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БРЯЗКАЛЬЦЕ
2/450, кольорові детальки №1
Canpol
від
128,46
грн
в 141 аптеці
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Прорізувач для зубів "Baby team"
8410 брязкальце №1
АТ Дистрибьюшн ООО
від
64,80
грн
в 140 аптеках
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БРЯЗКАЛЬЦЕ
56/139, ведмедик брязкальце-зубогризка №1
Canpol
від
164,10
грн
в 134 аптеках
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ПРОРІЗУВАЧ ДЛЯ ЗУБІВ "LINDO"
Li304 з водою №1
від
79,54
грн
в 97 аптеках
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Прорізувач для зубів "Baby team"
4020 силіконовий слоник №1
від
123,16
грн
в 94 аптеках
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ПРОРІЗУВАЧ ЗУБІВ "КУРНОСИКИ"
7041, ведмедик №1
від
35,14
грн
в 90 аптеках інших міст
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Прорізувач для зубів "Baby team"
4022 морозиво №1
від
129,56
грн
в 84 аптеках
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Прорізувач для зубів "Baby team"
4008 силіконовий, морські мешканці №1
АТ Дистрибьюшн ООО
від
40,90
грн
в 81 аптеці
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ПРОРІЗУВАЧ ДЛЯ ЗУБІВ
2/294, охолоджуючий серце №1
Canpol
від
54,06
грн
в 71 аптеці
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БРЯЗКАЛЬЦЕ
2/606_blu штанга - синє №1
Canpol
від
88,00
грн
в 69 аптеках
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ПРОРІЗУВАЧ ДЛЯ ЗУБІВ З ВОДОЮ
7045, міні №1
Wonderstar Co.,Ltd
від
29,99
грн
в 62 аптеках інших міст
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Прорізувач для зубів "Baby team"
4002 силіконовий №1
Ningbo Raffini Import & Export
від
81,80
грн
в 56 аптеках
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Прорізувач для зубів "Baby team"
4055 силіконовий з ланцюжком №1
від
169,20
грн
в 54 аптеках
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Форма випуску
"Банан"
"Ведмедик" (23011)
"Курносики"
13/107, прорізувач
13/109
13/117, прорізувач
13/118
13/119
2/008
2/132, прорізувач, ключі
2/150, коровки
2/187, сова
2/188, зайчик
2/189, пташка
2/204
2/205, "Кролик"
2/207, "авто"
2/217, "Вісімка"
2/221, "Дельфин"
2/225, прорізувач
2/228, прорізувач
2/237, вращающийся шар
2/294
2/294, охолоджуючий
2/325, жирафка
2/450, кольорові детальки
2/455, змійка
2/457
2/458, прорізувач
2/598, прозоре коло
2/605, ведмедик коала
2/606, штанга
2/606_blu
2/606_gre
2/606_pin
2/614, звірята
2/707
2/812, "полуниця"
2/826
2/826, "Качка"
2/830
2/830, фигурки
2/859
2/874, равлик/метелик
2/886, телефон
2/887, колесо
2/888, гантель
291
4001
4002
4003
4004
4005
4007, силіконовий
4008
4009, силіконовий
4012 черепашка/котик
4013
4016, силіконовий
4017, силіконовий
4018, єдиноріг
4019, силіконовий
4020
4021
4022
4026, котик
4030 геометрія
4032, Улюблені звірята
4033, Жираф
4036
4037
4055
51/000
51/002
56/128, корівка,жабка,ведмедик
56/132
56/136, прорізувач
56/137, прорізувач
56/139, Ведмедик
56/140, гелевий
56/141
56/143, Зірочка
56/153_pin
7040
7041, ведмедик
7042
7049
7124
7127
7129, резинов.
7148, водний
74/004
74/015
74/016, сова
74/017, пінгвін
81/004, хробачок
8410
8441
8442
8443
9/164, магічна зірка
9/501
DK01
DK02
LI 184
LI 300
LI 301 силіконовий
LI 301латекс.
LI 318
LI304 з водою
Li 307 з водою
Li 320
Li 322
Li 326
Li 328
Li 329
Li 330
Li310
PK 024
PK 024 латекс.
PK 068 латекс.
PK 069 латекс.
PK 086 латекс.
ST10
Б 331
Б 332
Б 338
Б 339
Б 343
Б 345
Б 346
Б 347
Б 353
Б 358
Б 361
Б 363
Б 370
Б 371
Б 375
Б 376
Б 377
Б 380
Б 381
Б 385
Б 421
Б 422
Б 423
Б 426
Б 427
Б 430
Б 431
РК 086 (3+)
арт. 31188
арт. 31502
арт. 31507
арт. 31508
арт. 31509
арт. 31510
арт. 31511
жираф
з водою
з водою "Ручка" (23009)
зверята
кругле
рибка
у вигляді "8"
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Пакування
4 вида
7044
7048
7049
7147
Safari
Штанга з рухомими елементами
з водою
силіконова
силіконовий
уп. картон.
футляр
єнот, сова, метелик
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Виробник
BURDA BEBEK URUNLERI SAN. VE TIC. A.S
Canpol
Ningbo Raffini Import & Export
Novatex
Royal King Infant Products
Star H.K. Electronic Limited
Sun Bond
Syryca
Topsil
Wonderstar Co.,Ltd
Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co.Ltd
Zenith Infant Products
АТ Дистрибьюшн ООО
АТ ЛОГИСТИК ООО
Киевгума
ЛИНДО ООО
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