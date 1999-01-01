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Вироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього віку
Дитячий посуд
чашки
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ЧАШКА
31/300, непроливайка посмішка №1
від
199,85
грн
в 552 аптеках
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ЧАШКА
31/200, кружка непроливайка toys рожева 250 мл №1
від
133,96
грн
в 257 аптеках
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ЧАШКА
35/207, easystart sweet fun синя 120 мл тренувальна №1
від
109,45
грн
в 66 аптеках інших міст
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ЧАШКА
31/200, кружка непроливайка toys зелена 250 мл №1
від
142,80
грн
в 64 аптеках
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ЧАШКА
57/300, непроливайка 180 мл sweet fun, синя №1
від
319,30
грн
в 58 аптеках
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ЧАШКА
56/113, непроливайка №1
від
236,00
грн
в 54 аптеках
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ЧАШКА З ТРУБОЧКОЮ
Scf796/01, 9 міс.+ 210 мл дизайн для хлопчиків №1
Philips Consumer Lifestyle
від
361,00
грн
в 52 аптеках
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ЧАШКА
31/404, непроливайка корівка 250 мл №1
від
96,80
грн
в 34 аптеках
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КРУЖКА
56/612 bonjour paris рожева 150 мл тренувальна з силіконовим носиком №1
Canpol
від
312,96
грн
в 27 аптеках інших міст
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КРУЖКА "LOVI"
35/301, 6+, retro м'ята 150 мл тренувальна №1
Canpol
від
64,00
грн
в 25 аптеках інших міст
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ЧАШКА-НЕВИЛИВАЙКА тм "PHILIPS AVENT"
Scf751/05 200 мл з 6 місяців №1
Philips Consumer Lifestyle
від
312,00
грн
в 24 аптеках інших міст
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ЧАШКА "BABY-NOVA"
Рожева 220 мл навчальна з ручками №1
від
197,36
грн
в 23 аптеках
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ЧАШКА
4/413 пластикова №1
від
63,80
грн
в 23 аптеках інших міст
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ЧАШКА "BABY-NOVA"
Блакитна 220 мл навчальна з ручками №1
Novatex
від
238,00
грн
в 22 аптеках
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ЧАШКА
4/408, дівчинка і хлопчик (пірати) пластикова №1
від
134,00
грн
в 18 аптеках інших міст
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КРУЖКА
56/614 bonjour paris жовта 150 мл з силіконовим носиком №1
Canpol
від
323,40
грн
в 16 аптеках інших міст
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ЧАШКА З ТРУБОЧКОЮ
Scf798/01, 12 міс.+ 300 мл дизайн для хлопчиків №1
Philips Consumer Lifestyle
від
399,52
грн
в 14 аптеках
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ЧАШКА З ТРУБОЧКОЮ
Scf798/02, 12 міс.+ 300 мл дизайн для дівчат №1
Philips Consumer Lifestyle
від
399,52
грн
в 12 аптеках
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ЧАШКА З КЛАПАНОМ
Scf782/20, 12 міс.+ 260 мл новий дизайн №1
Philips Consumer Lifestyle
від
289,10
грн
в 11 аптеках інших міст
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ЧАШКА "КУРНОСИКИ"
7019, поїлка 150 мл №1
САН
від
93,00
грн
в 11 аптеках інших міст
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Форма випуску
"поїлка"
2/100, кружка
2/423
21/600
31/200, кружка непроливайка
31/208
31/300, непроливайка
31/404, бірюзова Корівка
31/404, непроливайка корівка
31/404, рожева Корівка
31/404, синя Корівка
31/500, непроливайка
34114-1
34114-2
34114-3
34119
34119-1
34119-2
34120
34120-2
34121
34123-1
34123-2
34123-3
35/207, EasyStart
35/208, EasyStart
35/301, 6+, Retro
35/349, LOVI
35/350, LOVI
35/352, LOVI
35/358 LOVI Моя перша кружка
4/108, тренув.
4/408, дівчинка і хлопчик
4/413
56/113, непроливайка
56/512, тренир., мягкий носик
56/514, тренувальна
56/517
56/522_yel
56/606_grey, непроливайка
56/607_blu, непроливайка
56/612 Bonjour Paris
56/613 Bonjour Paris
56/614 Bonjour Paris
57/300, непроливайка
57/303
57/304
6007
7019, поїлка
SCF 782/00, від 12 міс.
SCF746/02
SCF751/05
SCF760/00, чашка-термос
SCF782/20, 12 міс.+
SCF784/00, 18 міс.+
SCF796/01, 9 міс.+
SCF796/02, 9+ міс.
SCF798/01, 12 міс.+
SCF798/02, 12 міс.+
с ручками
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Пакування
150 мл
180 мл
200 мл
210 мл
250 мл
260 мл
300 мл
340 мл
(пірати)
MATTE PASTELS - жовта 210 мл
Sweet Fun зелена 120 мл
Sweet Fun зелена 240 мл
Sweet Fun розова 120 мл
Sweet Fun розова 240 мл
Sweet Fun синя 120 мл
Sweet Fun синя 240 мл
Toys зелена 250 мл
Toys рожева 250 мл
Toys синя 250 мл
Кружка тренув. з силік.носиком 150 мл
Кружка тренув. з силік.носиком 270 мл
Моя перша кружка 150 мл
Моя перша кружка Easy Switch 150 мл
блакитна 150 мл
блакитна 220 мл
блакитна 250 мл
блакитна 300 мл
жовта 150 мл
з 12 міс. 260 мл
з м'яким носиком і ручками
з ручками 250 мл
з трубочкою і обтяжувачем 270 мл
зелена 250 мл
м'ята 150 мл
рожева 150 мл
рожева 220 мл
рожева 250 мл
рожева 300 мл
со слож.силик.труб.и обременит 250 мл
тренувальна
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Виробник
Canpol
Novatex
Philips Consumer Lifestyle
Sun Bond
АТ Дистрибьюшн ООО
Київгума
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