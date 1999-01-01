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Дитячий посуд
контейнера для зберігання молока
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Дитячий посуд
контейнера для зберігання молока
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Пакети для зберігання грудного молока тм "Philips Avent"
Scf603/25 180 мл №25
Philips Consumer Lifestyle
від
403,00
грн
в 38 аптеках
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ГРУДНОГО МОЛОКА тм "PHILIPS AVENT"
Scf619/05 №1
Philips Consumer Lifestyle
від
351,89
грн
в 9 аптеках інших міст
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ГРУДНОГО МОЛОКА тм "PHILIPS AVENT"
Scf618/10 180 мл №1
Philips Consumer Lifestyle
від
312,38
грн
в 1 аптеці
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Форма випуску
SCF603/25
SCF618/10
SCF619/05
Пакування
180 мл
Кількість штук в упаковці
1
25
Виробник
Philips Consumer Lifestyle
Філіпс Україна
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