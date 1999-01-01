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ПЛЯШКА З МАЛЮНКОМ "CANPOL BEBIES" (BPA FREE)
59/100 120 мл №1
Canpol
від
67,30
грн
в 386 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "BABY TEAM"
1411 від 0 міс. 250 мл з силіконовою соскою №1
Zenith Infant Products
від
46,60
грн
в 294 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "BABY TEAM"
1111 від 0 міс. 125 мл з силіконовою соскою №1
Zenith Infant Products
від
38,40
грн
в 195 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "BABY TEAM"
1121 від 0 міс. 250 мл з силіконовою соскою №1
Zenith Infant Products
від
38,36
грн
в 172 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
Курносики", вигнута з ручками 7004 250 мл з силіконовою соскою №1
Wonderstar Co.,Ltd
від
51,00
грн
в 120 аптеках інших міст
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ПЛЯШКА "CANPOL BEBIES" PP LOVI (SUPER VENT)
21/562 250 мл №1
Topsil
від
292,36
грн
в 116 аптеках
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ПЛЯШКА З МАЛЮНКОМ "CANPOL BEBIES" (BPA FREE)
59/200 250 мл №1
Canpol
від
169,14
грн
в 113 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ NATURAL 2.0
Scy670/01 125 мл з клапаном №1
Philips Consumer Lifestyle
від
435,58
грн
в 79 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ NATURAL 2.0
Scf030/27 125 мл №2
Philips Consumer Lifestyle
від
292,70
грн
в 78 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА
"курносики", кругла 7001 125 мл з силіконовою соскою №1
Wonderstar Co.,Ltd
від
46,00
грн
в 75 аптеках інших міст
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ПЛЯШКА "CANPOL BEBIES" PP LOVI (SUPER VENT)
21/564 150 мл №1
Topsil
від
271,76
грн
в 68 аптеках
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ПЛЯШКА З МАЛЮНКОМ "CANPOL BEBIES" (BPA FREE) колекція "ВЕСЕЛІ ЗВІРЯТА"
11/851 120 мл №1
Topsil
від
88,30
грн
в 62 аптеках
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ПЛЯШКА З МАЛЮНКОМ І РУЧКОЮ "CANPOL BEBIES" (BPA FREE) колекція "КОЛЬОРОВА ФЕРМА"
11/845 250 мл №1
Topsil
від
149,93
грн
в 43 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ
Li 138 кольорова 250 мл з силіконовою соскою №1
від
43,56
грн
в 38 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
Курносики", вигнута з ручками 7003 125 мл з силіконовою соскою №1
Wonderstar Co.,Ltd
від
48,00
грн
в 26 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "NATURAL" тм "PHILIPS AVENT"
2.0 260 мл №1
Philips Consumer Lifestyle
від
389,47
грн
в 22 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
"курносики", з широким горлом 7006 250 мл з силіконовою соскою №1
Wonderstar Co.,Ltd
від
71,75
грн
в 19 аптеках інших міст
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ПЛЯШКА САМОСТЕРИЛІЗУЮЧА "CANPOL BEBIES" LOVI (SUPER VENT)
21/570 250 мл №1
Topsil
від
235,90
грн
в 12 аптеках інших міст
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ПЛЯШКА З МАЛЮНКОМ І РУЧКОЮ "CANPOL BEBIES" (BPA FREE) колекція "ВЕСЕЛІ ЗВІРЯТА"
11/823 120 мл №1
Topsil
від
159,00
грн
в 11 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "BABY TEAM"
1415 від 0 міс. 300 мл з силіконовою соскою №1
Zenith Infant Products
від
65,00
грн
в 11 аптеках
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Форма випуску
"Курносики", з широким горлом
"Курносики", кругла
0221, Jungle 240 мл коралова
0222, Jungle 240 мл сіра
10/832, силіконова
11/810
11/815
11/820
11/821
11/823
11/841
11/841_ora
11/841_pin
11/845
11/850
11/851
11/851_blu
11/851_ora
11/851_pin
1110
1111
1120
1121
1405
1411
1414, 12+
1415
1420
2.0
21/512
21/562
21/564
21/570
21/572
42240076
42252171
42260171
47004
56/200
56/203
59/100
59/200
59/205
LI 114D
LI 127
LI 138
LI 139
SCF030/17
SCF030/27
SCF033/17
SCF033/27
SCF036/17
SCF039/17
SCF070/24
SCF070/25
SCF699/17
SCY670/01
T001
T002
T003
T004
Курносики", вигнута з ручками
широке горлишко
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Пакування
60 мл
120 мл
125 мл
150 мл
240 мл
250 мл
260 мл
275 мл
330 мл
340 мл
420 мл
7001 125 мл
7003 125 мл
7004 250 мл
7005 125 мл
7006 250 мл
Cute Animals 250 мл
papa is the best 150 мл
від 0 міс. 125 мл
від 0 міс. 150 мл
від 0 міс. 250 мл
від 0 міс. 300 мл
кольорова 250 мл
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Wonderstar Co.,Ltd
Zenith Infant Products
АЙДИ-ПРОМ ООО
АТ ЛОГИСТИК ООО
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