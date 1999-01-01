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ПЛЯШКА З МАЛЮНКОМ "CANPOL BEBIES" (BPA FREE)
ПЛЯШКА З МАЛЮНКОМ "CANPOL BEBIES" (BPA FREE)
59/100 120 мл №1
Canpol
від 67,30 грн
в 386 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "BABY TEAM"
ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "BABY TEAM"
1411 від 0 міс. 250 мл з силіконовою соскою №1
Zenith Infant Products
від 46,60 грн
в 294 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "BABY TEAM"
ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "BABY TEAM"
1111 від 0 міс. 125 мл з силіконовою соскою №1
Zenith Infant Products
від 38,40 грн
в 195 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "BABY TEAM"
ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "BABY TEAM"
1121 від 0 міс. 250 мл з силіконовою соскою №1
Zenith Infant Products
від 38,36 грн
в 172 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
ПЛЯШЕЧКА
Курносики", вигнута з ручками 7004 250 мл з силіконовою соскою №1
Wonderstar Co.,Ltd
від 51,00 грн
в 120 аптеках інших міст
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ПЛЯШКА "CANPOL BEBIES" PP LOVI (SUPER VENT)
ПЛЯШКА "CANPOL BEBIES" PP LOVI (SUPER VENT)
21/562 250 мл №1
Topsil
від 292,36 грн
в 116 аптеках
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ПЛЯШКА З МАЛЮНКОМ "CANPOL BEBIES" (BPA FREE)
ПЛЯШКА З МАЛЮНКОМ "CANPOL BEBIES" (BPA FREE)
59/200 250 мл №1
Canpol
від 169,14 грн
в 113 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ NATURAL 2.0
ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ NATURAL 2.0
Scy670/01 125 мл з клапаном №1
Philips Consumer Lifestyle
від 435,58 грн
в 79 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ NATURAL 2.0
ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ NATURAL 2.0
Scf030/27 125 мл №2
Philips Consumer Lifestyle
від 292,70 грн
в 78 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА
ПЛЯШЕЧКА
"курносики", кругла 7001 125 мл з силіконовою соскою №1
Wonderstar Co.,Ltd
від 46,00 грн
в 75 аптеках інших міст
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ПЛЯШКА "CANPOL BEBIES" PP LOVI (SUPER VENT)
ПЛЯШКА "CANPOL BEBIES" PP LOVI (SUPER VENT)
21/564 150 мл №1
Topsil
від 271,76 грн
в 68 аптеках
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ПЛЯШКА З МАЛЮНКОМ "CANPOL BEBIES" (BPA FREE) колекція "ВЕСЕЛІ ЗВІРЯТА"
ПЛЯШКА З МАЛЮНКОМ "CANPOL BEBIES" (BPA FREE) колекція "ВЕСЕЛІ ЗВІРЯТА"
11/851 120 мл №1
Topsil
від 88,30 грн
в 62 аптеках
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ПЛЯШКА З МАЛЮНКОМ І РУЧКОЮ "CANPOL BEBIES" (BPA FREE) колекція "КОЛЬОРОВА ФЕРМА"
ПЛЯШКА З МАЛЮНКОМ І РУЧКОЮ "CANPOL BEBIES" (BPA FREE) колекція "КОЛЬОРОВА ФЕРМА"
11/845 250 мл №1
Topsil
від 149,93 грн
в 43 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ
ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ
Li 138 кольорова 250 мл з силіконовою соскою №1
від 43,56 грн
в 38 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
ПЛЯШЕЧКА
Курносики", вигнута з ручками 7003 125 мл з силіконовою соскою №1
Wonderstar Co.,Ltd
від 48,00 грн
в 26 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "NATURAL" тм "PHILIPS AVENT"
ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "NATURAL" тм "PHILIPS AVENT"
2.0 260 мл №1
Philips Consumer Lifestyle
від 389,47 грн
в 22 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
ПЛЯШЕЧКА
"курносики", з широким горлом 7006 250 мл з силіконовою соскою №1
Wonderstar Co.,Ltd
від 71,75 грн
в 19 аптеках інших міст
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ПЛЯШКА САМОСТЕРИЛІЗУЮЧА "CANPOL BEBIES" LOVI (SUPER VENT)
ПЛЯШКА САМОСТЕРИЛІЗУЮЧА "CANPOL BEBIES" LOVI (SUPER VENT)
21/570 250 мл №1
Topsil
від 235,90 грн
в 12 аптеках інших міст
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ПЛЯШКА З МАЛЮНКОМ І РУЧКОЮ "CANPOL BEBIES" (BPA FREE) колекція "ВЕСЕЛІ ЗВІРЯТА"
ПЛЯШКА З МАЛЮНКОМ І РУЧКОЮ "CANPOL BEBIES" (BPA FREE) колекція "ВЕСЕЛІ ЗВІРЯТА"
11/823 120 мл №1
Topsil
від 159,00 грн
в 11 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "BABY TEAM"
ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "BABY TEAM"
1415 від 0 міс. 300 мл з силіконовою соскою №1
Zenith Infant Products
від 65,00 грн
в 11 аптеках
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