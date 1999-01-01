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пляшечки зі скла
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ПЛЯШЕЧКА СКЛЯНА
42/101 240 мл №1
від
89,55
грн
в 410 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА СКЛЯНА
240 мл з малюнком №1
від
230,50
грн
в 283 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА СКЛЯНА
120 мл №1
Canpol
від
182,10
грн
в 283 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА СКЛЯНА
120 мл з малюнком №1
від
201,60
грн
в 283 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА СКЛЯНА
240 мл №1
Canpol
від
201,60
грн
в 283 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА СКЛЯНА
42/102 120 мл №1
від
78,96
грн
в 250 аптеках
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Пляшечка "Lindo"
Pk 0980 125 мл з силіконовою соскою №1
від
60,46
грн
в 213 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "BABY TEAM"
1311 250 мл з латексною соскою №1
Zenith Infant Products
від
45,00
грн
в 188 аптеках
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Пляшечка "Lindo"
Pk 1010 250 мл з силіконовою соскою №1
від
66,06
грн
в 158 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "BABY TEAM"
1300 125 мл з латексною соскою №1
Zenith Infant Products
від
53,56
грн
в 156 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ
"курносики", скляна 7010 130 мл з силіконовою соскою №1
від
52,10
грн
в 149 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ
"курносики", скляна 7011 270 см з силіконовою соскою №1
від
37,70
грн
в 144 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА СКЛЯНА
42/201 240 мл з малюнком №1
від
98,20
грн
в 142 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА СКЛЯНА
42/202 120 мл з малюнком №1
від
99,76
грн
в 107 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "BABY TEAM"
1002 250 мл з широким горлом №1
АТ ЛОГИСТИК ООО
від
64,76
грн
в 90 аптеках
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ПЛЯШКА СКЛЯНА З СОСКОЮ ДЛЯ ГОДУВАННЯ "BABY TEAM"
1211 250 мл №1
Ningbo Belong Imp&Exp
від
77,50
грн
в 85 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "NATURAL" тм "PHILIPS AVENT"
Scf933/01 скло 240 мл №1
Philips Consumer Lifestyle
від
336,90
грн
в 78 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ "NATURAL" тм "PHILIPS AVENT"
Scf930/01 скло 120 мл №1
Philips Consumer Lifestyle
від
536,00
грн
в 47 аптеках
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Пляшечка "Lindo"
Pk 1000 250 мл з силіконовою соскою №1
від
75,96
грн
в 44 аптеках
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Пляшечка "Lindo"
Pk 0970 125 мл скляна, із силіконовою соскою №1
від
60,83
грн
в 41 аптеці
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Форма випуску
"Курносики", скляна
(43105)
(43705)
(43705) для дівчаток
(43705) для хлопчиків
(43705-1)
(43705-2)
(44105)
(44240-1)
(44240-2)
(44605) для дівчаток
(44605) для хлопчиків
(44605-2)
(46605-1)
1002
1003
1004
1005
11/810 bra free
11/815
1102
1111
1200
1201
1210
1211
1290
1300
1310
1311
1400
1410
1412
42/101
42/101, 12+
42/102
42/201
42/202
42/601
42/602
5012
Classic GLASS 10745079
Classic GLASS 10745080
First Choice
GT160
GT280
PK 0980
Pk 0970
Pk 1000
Pk 1010
Rock star baby
SCF051/17
SCF053/17
SCF671/17
SCF673/17
SCF930/01
SCF933/01
SCY930/01
SCY933/01
ST1
ДЕКОР
ДЕКОР, склян.
РК 1000
однокольор.
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120 мл
125 мл
150 мл
220 мл
230 мл
240 мл
250 мл
300 мл
7010 130 мл
7011 270 см
Sweet Fun 120 мл
Sweet Fun 240 мл
Скло 120 мл
Скло 125 мл
Скло 240 мл
Скло 250 мл
від 0 міс. 250 мл
для дівчаток 125 мл
для дівчаток 230 мл
для дівчаток 240 мл
для дівчаток 250 мл
для хлопчиків 125 мл
для хлопчиків 230 мл
для хлопчиків 250 мл
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Виробник
BURDA BEBEK URUNLERI SAN. VE TIC. A.S
Canpol
Mapa GmbH
Ningbo Belong Imp&Exp
Ningbo Raffini Import & Export
Novatex
Philips Consumer Lifestyle
Royal King Infant Products
Syryca
Zenith Infant Products
АТ Дистрибьюшн
АТ ЛОГИСТИК ООО
Філіпс Електронікс ЮК Лімітед
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