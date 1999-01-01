Київ
Вироби санітарії

Гіпотермічні вироби

Медичні вироби

08Вироби санітарії

Гіпотермічні вироби
Сортування: По популярності
ПУЗИР ГУМОВИЙ ДЛЯ ЛЬОДУ ТИП 1 (ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ)
ПУЗИР ГУМОВИЙ ДЛЯ ЛЬОДУ ТИП 1 (ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ)
Розмір 2 №1
Київгума
від 156,50 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ОХОЛОДЖУЮЧИЙ-ЗІГРІВАЮЧИЙ ГЕЛЕВИЙ ПАКЕТ NEXCARE COLD HOT PACK
ОХОЛОДЖУЮЧИЙ-ЗІГРІВАЮЧИЙ ГЕЛЕВИЙ ПАКЕТ NEXCARE COLD HOT PACK
10 см х 10 см №1
3М Медіка
Немає в наявності
ОХОЛОДЖУЮЧИЙ-ЗІГРІВАЮЧИЙ ГЕЛЕВИЙ ПАКЕТ NEXCARE COLD HOT PACK
ОХОЛОДЖУЮЧИЙ-ЗІГРІВАЮЧИЙ ГЕЛЕВИЙ ПАКЕТ NEXCARE COLD HOT PACK
20 см х 30 см №1
3М Медіка
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране