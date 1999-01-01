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Гіпотермічні вироби
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ПУЗИР ГУМОВИЙ ДЛЯ ЛЬОДУ ТИП 1 (ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ)
Розмір 2 №1
Київгума
від
156,50
грн
в 2 аптеках інших міст
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ОХОЛОДЖУЮЧИЙ-ЗІГРІВАЮЧИЙ ГЕЛЕВИЙ ПАКЕТ NEXCARE COLD HOT PACK
10 см х 10 см №1
3М Медіка
Немає в наявності
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ОХОЛОДЖУЮЧИЙ-ЗІГРІВАЮЧИЙ ГЕЛЕВИЙ ПАКЕТ NEXCARE COLD HOT PACK
20 см х 30 см №1
3М Медіка
Немає в наявності
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Форма випуску
10 см х 10 см
20 см х 30 см
розмір 2
Виробник
3М Медіка
Київгума
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