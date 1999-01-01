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Вироби санітарії
Піпетки
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ПІПЕТКА МЕДИЧНА
У пластмасовому футлярі №1
від
4,44
грн
в 698 аптеках
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ПІПЕТКА МЕДИЧНА ТРАВМОБЕЗПЕЧНА ПМТ
№1
Київгума
від
4,40
грн
в 20 аптеках інших міст
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ПІПЕТКА МЕДИЧНА
№1
Темп
від
2,64
грн
в 4 аптеках
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ПІПЕТКА МЕДИЧНА
№100
Темп
від
264,12
грн
в 3 аптеках інших міст
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ПІПЕТКА МЕДИЧНА ТРАВМОБЕЗПЕЧНА ПМТ
У пластмасовому футлярі №1
від
5,95
грн
в 3 аптеках
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ПІПЕТКА МЕДИЧНА
У пластмасовому футлярі №100
Немає в наявності
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Виробник
Київгума
Темп
Топал
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