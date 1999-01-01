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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Інфузійні набори
Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Інфузійні набори
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НАБІР ДЛЯ ІНФУЗІЇ EXADROP®
4062264 neutrapur 150 см with set intrafix air №1
Б. Браун
від
223,50
грн
в 331 аптеці
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Одноразовий набір для інфузії
Iv-6-3 з металевою голкою №1
Шаньдун Канглікай Медікал Аппаратус Ко., Ltd
від
22,32
грн
в 44 аптеках
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НАБОР ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ ІНФУЗІЙ INTRAFIX® SafeSet
№1
Б. Браун
від
114,76
грн
в 5 аптеках
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Одноразовий набір для інфузії
Iv-6-3 з пластиковою голкою №1
Шаньдун Канглікай Медікал Аппаратус Ко., Ltd
від
16,50
грн
в 4 аптеках інших міст
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Одноразовий набір для трансфузії крові
Bt-4 з металевою голкою №1
Шаньдун Канглікай Медікал Аппаратус Ко., Ltd
від
16,00
грн
в 4 аптеках інших міст
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НАБІР ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ ІНФУЗІЙ INTRAFIX® SafeSet P
4063000 №1
Б. Браун
від
52,70
грн
в 3 аптеках інших міст
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Одноразовий набір для трансфузії крові
Bt-4 з пластиковою голкою №1
Шаньдун Канглікай Медікал Аппаратус Ко., Ltd
від
11,50
грн
в 2 аптеках інших міст
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НАБІР ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ INFUSOMAT® SPACE LINE
250 см №1
Б. Браун
від
260,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
4062264 NEUTRAPUR
BT-4
IV-6-3
Пакування
150 см
250 см
Виробник
Shandong Kanglilai Medical Apparatus
Б. Браун
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