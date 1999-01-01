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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Інфузійні набори

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Інфузійні набори
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НАБІР ДЛЯ ІНФУЗІЇ EXADROP®
НАБІР ДЛЯ ІНФУЗІЇ EXADROP®
4062264 neutrapur 150 см with set intrafix air №1
Б. Браун
від 223,50 грн
в 331 аптеці
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Одноразовий набір для інфузії
Одноразовий набір для інфузії
Iv-6-3 з металевою голкою №1
Шаньдун Канглікай Медікал Аппаратус Ко., Ltd
від 22,32 грн
в 44 аптеках
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НАБОР ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ ІНФУЗІЙ INTRAFIX® SafeSet
НАБОР ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ ІНФУЗІЙ INTRAFIX® SafeSet
№1
Б. Браун
від 114,76 грн
в 5 аптеках
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Одноразовий набір для інфузії
Одноразовий набір для інфузії
Iv-6-3 з пластиковою голкою №1
Шаньдун Канглікай Медікал Аппаратус Ко., Ltd
від 16,50 грн
в 4 аптеках інших міст
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Одноразовий набір для трансфузії крові
Одноразовий набір для трансфузії крові
Bt-4 з металевою голкою №1
Шаньдун Канглікай Медікал Аппаратус Ко., Ltd
від 16,00 грн
в 4 аптеках інших міст
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НАБІР ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ ІНФУЗІЙ INTRAFIX® SafeSet P
НАБІР ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ ІНФУЗІЙ INTRAFIX® SafeSet P
4063000 №1
Б. Браун
від 52,70 грн
в 3 аптеках інших міст
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Одноразовий набір для трансфузії крові
Одноразовий набір для трансфузії крові
Bt-4 з пластиковою голкою №1
Шаньдун Канглікай Медікал Аппаратус Ко., Ltd
від 11,50 грн
в 2 аптеках інших міст
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НАБІР ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ INFUSOMAT® SPACE LINE
НАБІР ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ INFUSOMAT® SPACE LINE
250 см №1
Б. Браун
від 260,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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