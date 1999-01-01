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05Засоби контрацепції та лубриканти

Презервативи
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Презервативи латексні VIVA
Презервативи латексні VIVA
Ультратонкі №12
Richter Rubber
від 171,80 грн
в 2203 аптеках інших міст
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX CLASSIC"
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX CLASSIC"
№3
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 52,70 грн
в 915 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX INVISIBLE" УЛЬТРАТОНКІ
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX INVISIBLE" УЛЬТРАТОНКІ
№3
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 66,78 грн
в 914 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX CLASSIC"
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX CLASSIC"
№12
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 189,83 грн
в 911 аптеці
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX REAL FEEL"
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX REAL FEEL"
Натуральні відчуття №3
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 66,84 грн
в 908 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX ELITE"
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX ELITE"
Особливо тонкі №12
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 190,67 грн
в 908 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX INVISIBLE" УЛЬТРАТОНКІ
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX INVISIBLE" УЛЬТРАТОНКІ
№12
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 227,76 грн
в 906 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX REAL FEEL"
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX REAL FEEL"
Натуральні відчуття №12
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 232,97 грн
в 900 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX® DUAL EXTASE (РЕЛЬЄФНІ З АНЕСТЕТИКОМ)
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX® DUAL EXTASE (РЕЛЬЄФНІ З АНЕСТЕТИКОМ)
№12
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 212,57 грн
в 898 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX® INTENSE ORGASMIC (РЕЛЬЄФНІ ЗІ СТИМУЛЮЮЧИМ ГЕЛЕМ-ЗМАЗКОЮ)
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX® INTENSE ORGASMIC (РЕЛЬЄФНІ ЗІ СТИМУЛЮЮЧИМ ГЕЛЕМ-ЗМАЗКОЮ)
№12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 207,73 грн
в 897 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX® INTENSE ORGASMIC (РЕЛЬЄФНІ ЗІ СТИМУЛЮЮЧИМ ГЕЛЕМ-ЗМАЗКОЮ)
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX® INTENSE ORGASMIC (РЕЛЬЄФНІ ЗІ СТИМУЛЮЮЧИМ ГЕЛЕМ-ЗМАЗКОЮ)
№3
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 63,12 грн
в 892 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З ГЕЛЕМ-ЗМАЗКОЮ DUREX® NATURALS (ТОНКІ)
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З ГЕЛЕМ-ЗМАЗКОЮ DUREX® NATURALS (ТОНКІ)
№12
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 233,26 грн
в 890 аптеках інших міст
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX INVISIBLE EXTRA LUBE (УЛЬТРАТОНКІ З ДОДАТКОВОЮ ЗМАЗКОЮ)
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX INVISIBLE EXTRA LUBE (УЛЬТРАТОНКІ З ДОДАТКОВОЮ ЗМАЗКОЮ)
№12
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 215,06 грн
в 888 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ CONTEX® EXTRA SENSATION (З КРУПНИМИ КРАПКАМИ ТА РЕБРАМИ)
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ CONTEX® EXTRA SENSATION (З КРУПНИМИ КРАПКАМИ ТА РЕБРАМИ)
№12
від 162,24 грн
в 886 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX INVISIBLE EXTRA LUBE (УЛЬТРАТОНКІ З ДОДАТКОВОЮ ЗМАЗКОЮ)
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX INVISIBLE EXTRA LUBE (УЛЬТРАТОНКІ З ДОДАТКОВОЮ ЗМАЗКОЮ)
№3
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 63,43 грн
в 885 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ CONTEX® EXTRA SENSATION (З КРУПНИМИ КРАПКАМИ ТА РЕБРАМИ)
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ CONTEX® EXTRA SENSATION (З КРУПНИМИ КРАПКАМИ ТА РЕБРАМИ)
№3
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 45,16 грн
в 880 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX® DUAL EXTASE (РЕЛЬЄФНІ З АНЕСТЕТИКОМ)
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX® DUAL EXTASE (РЕЛЬЄФНІ З АНЕСТЕТИКОМ)
№3
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 63,39 грн
в 874 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX ELITE"
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX ELITE"
Особливо тонкі №3
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 65,13 грн
в 865 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX CLASSIC"
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX CLASSIC"
№18
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 246,84 грн
в 801 аптеці
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ "DUREX EXTRA SAFE"
ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ "DUREX EXTRA SAFE"
№12
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 188,69 грн
в 676 аптеках
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