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Презервативи латексні VIVA
Ультратонкі №12
Richter Rubber
від
171,80
грн
в 2203 аптеках інших міст
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX CLASSIC"
№3
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
52,70
грн
в 915 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX INVISIBLE" УЛЬТРАТОНКІ
№3
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
66,78
грн
в 914 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX CLASSIC"
№12
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
189,83
грн
в 911 аптеці
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX REAL FEEL"
Натуральні відчуття №3
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
66,84
грн
в 908 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX ELITE"
Особливо тонкі №12
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
190,67
грн
в 908 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX INVISIBLE" УЛЬТРАТОНКІ
№12
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
227,76
грн
в 906 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX REAL FEEL"
Натуральні відчуття №12
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
232,97
грн
в 900 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX® DUAL EXTASE (РЕЛЬЄФНІ З АНЕСТЕТИКОМ)
№12
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
212,57
грн
в 898 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX® INTENSE ORGASMIC (РЕЛЬЄФНІ ЗІ СТИМУЛЮЮЧИМ ГЕЛЕМ-ЗМАЗКОЮ)
№12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
207,73
грн
в 897 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX® INTENSE ORGASMIC (РЕЛЬЄФНІ ЗІ СТИМУЛЮЮЧИМ ГЕЛЕМ-ЗМАЗКОЮ)
№3
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
63,12
грн
в 892 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З ГЕЛЕМ-ЗМАЗКОЮ DUREX® NATURALS (ТОНКІ)
№12
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
233,26
грн
в 890 аптеках інших міст
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX INVISIBLE EXTRA LUBE (УЛЬТРАТОНКІ З ДОДАТКОВОЮ ЗМАЗКОЮ)
№12
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
215,06
грн
в 888 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ CONTEX® EXTRA SENSATION (З КРУПНИМИ КРАПКАМИ ТА РЕБРАМИ)
№12
від
162,24
грн
в 886 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX INVISIBLE EXTRA LUBE (УЛЬТРАТОНКІ З ДОДАТКОВОЮ ЗМАЗКОЮ)
№3
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
63,43
грн
в 885 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ CONTEX® EXTRA SENSATION (З КРУПНИМИ КРАПКАМИ ТА РЕБРАМИ)
№3
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
45,16
грн
в 880 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ DUREX® DUAL EXTASE (РЕЛЬЄФНІ З АНЕСТЕТИКОМ)
№3
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
63,39
грн
в 874 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX ELITE"
Особливо тонкі №3
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
65,13
грн
в 865 аптеках
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ З СИЛІКОНОВОЮ ЗМАЗКОЮ "DUREX CLASSIC"
№18
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
246,84
грн
в 801 аптеці
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ПРЕЗЕРВАТИВИ ЛАТЕКСНІ "DUREX EXTRA SAFE"
№12
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
188,69
грн
в 676 аптеках
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Aroma ароматизовані
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Super Studs
Super Wet
Super hot
Tattoo Touch
Ultra Sensitive
UltraFeel
Ultrathin
Vanish Hyperthin
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big dotted
classic
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dotted
dotted, з крапковою структурою
elite pleasure, особливо тонкі
extra large
extra lub
extra safe
extra strong
flavoured
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imperial
lights
lights, особливо тонкі
long love
original
plain
relief
ribbed
ribbed, з ребристою структурою
romantic love
romantic, з ароматиз. змазкою
super sensitive
ultra thin
анатом.
анатом. надтонкі
анатом., кольор. аромат.
ароматиз.
арт. 21 підвищ. міцн.
більш щільні, з додадтк. змащ.
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49 мм
упаковка "молодіжний дизайн"
фіолетовий
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Bard
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Dalian Latex Co.
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Forans Medical
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Innolatex (Thailand)
Karex Industries SDN.BHD.
LRC Products Ltd
Medical-Latex (DUA)
One
Pleasure Latex Products
Policon Rubber and Plastic
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Richter Rubber
SHANDONG MING YUAN LATEX CO., LTD
SSL Healthcare Manufacturing
SSL International
Shanghai BioMed Industrial
Suretex
Thai Nippon Rubber Industry Company
Долфі-Україна
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Колопласт
Кондомі Ерфурт
Медком МП Украина
Медком МП Україна
Медпак
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Укрмедика
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