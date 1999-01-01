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експрес-тести на вагітність
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ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ (У СЕЧІ) "EXPRESS TEST"
Hcg110 полоска 2,5 мм, економ. уп. №1
Атлас Лінк (Бейджинг) Технолоджи Ко., Лтд
від
22,00
грн
в 395 аптеках
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ТЕСТ СТРУМЕНЕВИЙ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ TETA®
Тм tabula vita №1
від
170,00
грн
в 276 аптеках інших міст
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ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ (У СЕЧІ) HOMETEST
Hcg110 смужка 3 мм №2
Долфі-Україна
від
105,00
грн
в 177 аптеках
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ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ (У СЕЧІ) HOMETEST
Hcg112 струменевий №1
Долфі-Україна
від
207,40
грн
в 145 аптеках
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ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ (У СЕЧІ) "EXPRESS TEST"
Hcg112 струменевий №1
від
140,82
грн
в 40 аптеках інших міст
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ТЕСТ СТРУМЕНЕВИЙ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ TETA®
№1
Тетафарм
від
142,51
грн
в 1 аптеці
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Струменевий тест для ранньої діагностики вагітності BabyTest Тест-Експрес
Hcg114 №1
Долфі-Україна
Немає в наявності
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ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ (У СЕЧІ) HOMETEST
Hcg112 стрічка №1
Долфі-Україна
Немає в наявності
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ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ "ATTEST"
Тест-смужка №1
Shanghai Chemtron Biotech Co., Ltd.
Немає в наявності
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ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ (У СЕЧІ) HOMETEST
Hcg110 полоска 2,5 мм, економ. уп. №1
Долфі-Україна
Немає в наявності
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ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ (У СЕЧІ) "EXPRESS TEST"
Hcg110 стрічка №1
Немає в наявності
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Тест-смужка для ранньої діагностики вагітності експрес-тест express test ANGELMED
Hcg112 №1
Долфі-Україна
Немає в наявності
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Швидкий тест для ранньої діагностики вагітності BabyTest Тест-смужка
Hcg112_1 №1
Долфі-Україна
Немає в наявності
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Швидкий тест для ранньої діагностики вагітності BabyTest Тест-смужка
Hcg112_2 №1
Долфі-Україна
Немає в наявності
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Швидкий тест для ранньої діагностики вагітності Тест-смужка
Hcg112_1 тм tabula vita №1
Долфі-Україна
Немає в наявності
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Швидкий тест для ранньої діагностики вагітності Тест-смужка
Hcg112_2 тм tabula vita №1
Долфі-Україна
Немає в наявності
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HCG114
тест-смужка
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Atlas Link (Beijing) Technology
Shanghai Chemtron Biotech
Долфи-Украина
Тетафарм
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