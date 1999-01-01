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Тести на вігітність
тест-касети на вагітність
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ТЕСТ КАСЕТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ TETA®
№1
Assure Tech Co Ltd
від
112,70
грн
в 4 аптеках інших міст
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ТЕСТ КАСЕТА ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ TETA®
№1
Тетафарм
від
96,14
грн
в 2 аптеках
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СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ-КАСЕТА ДЛЯ ВИЗНЯЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ
10 mlu/ml №1
ВИНКОМЕД ООО
Немає в наявності
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ EN'JEE HCG PREGNANCY TESTS EN'JEE
Тест-касета №1
Shenzhen GLD Biotechnology Ltd
Немає в наявності
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ В СЕЧІ FRAUTEST
Тест-касета з ковпачком, comfort №1
Хуман Гессельшафт
Немає в наявності
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Форма випуску
10 mlU/ml
тест-касета
Виробник
AXIOM
Assure Tech Co Ltd
Shenzhen GLD Biotechnology Ltd
ВИНКОМЕД ООО
Тетафарм
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