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04Вироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)

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Тести на вігітність
тест-касети на вагітність
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ТЕСТ КАСЕТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ TETA®
ТЕСТ КАСЕТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ TETA®
№1
Assure Tech Co Ltd
від 112,70 грн
в 4 аптеках інших міст
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ТЕСТ КАСЕТА ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ TETA®
ТЕСТ КАСЕТА ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ TETA®
№1
Тетафарм
від 96,14 грн
в 2 аптеках
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СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ-КАСЕТА ДЛЯ ВИЗНЯЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ
СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ-КАСЕТА ДЛЯ ВИЗНЯЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ
10 mlu/ml №1
ВИНКОМЕД ООО
Немає в наявності
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ EN'JEE HCG PREGNANCY TESTS EN'JEE
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ EN'JEE HCG PREGNANCY TESTS EN'JEE
Тест-касета №1
Shenzhen GLD Biotechnology Ltd
Немає в наявності
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ В СЕЧІ FRAUTEST
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ В СЕЧІ FRAUTEST
Тест-касета з ковпачком, comfort №1
Хуман Гессельшафт
Немає в наявності
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