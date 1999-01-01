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Фільтр
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ EVITEST
Струменевий №1
Хельм
від
142,78
грн
в 638 аптеках
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Струменевий тест на вагітність DUET®
№1
Фармаско
від
126,10
грн
в 351 аптеці
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СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ПО СЕЧІ EXPRESS TEST
Струменевий №1
Долфі-Україна
від
125,00
грн
в 273 аптеках
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СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ПО СЕЧІ HOMETEST
Струменевий №1
Долфі-Україна
від
146,25
грн
в 260 аптеках
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ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ СТРУМЕНЕВИЙ BABYTEST
70541 №1
Синтез
від
171,00
грн
в 202 аптеках
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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ
Тест струменевий №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
114,20
грн
в 20 аптеках
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ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ULTIMATE®
№2
Тетафарм
від
120,76
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в 5 аптеках
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ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ULTIMATE®
№1
Тетафарм
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72,56
грн
в 4 аптеках
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ DR. MARTA
Струменевий №1
Core Technology
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112,56
грн
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ EVITEST
Струменевий, perfect №1
від
192,20
грн
в 3 аптеках
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ТЕСТ СТРУЙНИЙ DUET™ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ У СЕЧІ
Тест №1
Фармаско
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157,17
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ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ULTIMATE®
Струменевий №1
Тетафарм
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166,50
грн
в 2 аптеках
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ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ULTIMATE®
Ultra №1
Тетафарм
від
97,34
грн
в 2 аптеках
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Тест для визначення вагітності MamaTest
Ультрачутливий струменевий №1
Beromed
від
144,50
грн
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ТЕСТ СТРУМЕНЕВИЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ TETA®
№1
Assure Tech Co Ltd
від
91,36
грн
в 1 аптеці
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СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ-КАСЕТА ДЛЯ ВИЗНЯЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ
10 mlu/ml олівець №1
Немає в наявності
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ У СЕЧІ SECRET™ PLUS
№2
Немає в наявності
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ У СЕЧІ SECRET™ PLUS
№1
Abon Biopharm
Немає в наявності
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ В СЕЧІ FRAUTEST
Тест-піпетка expert №1
Хуман Гессельшафт
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ HCG PREGNANCY SERIES TESTS
Dipstrip №1
Зер Хітеч
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10 mlU/ml
70541
ultra
струменевий
струменевий, Perfect
тест
тест струменевий
тест-піпетка
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10 мМО/мл
Кількість штук в упаковці
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Abon Biopharm
Assure Tech Co Ltd
Beromed
Core Technology
Delta Medical Promotions AG
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IND Diagnostic
Shenzhen GLD Biotechnology Ltd
Zer Hitech
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