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ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ EVITEST
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ EVITEST
Струменевий №1
Хельм
від 142,78 грн
в 638 аптеках
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Струменевий тест на вагітність DUET®
Струменевий тест на вагітність DUET®
№1
Фармаско
від 126,10 грн
в 351 аптеці
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СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ПО СЕЧІ EXPRESS TEST
СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ПО СЕЧІ EXPRESS TEST
Струменевий №1
Долфі-Україна
від 125,00 грн
в 273 аптеках
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СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ПО СЕЧІ HOMETEST
СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ПО СЕЧІ HOMETEST
Струменевий №1
Долфі-Україна
від 146,25 грн
в 260 аптеках
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ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ СТРУМЕНЕВИЙ BABYTEST
ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ СТРУМЕНЕВИЙ BABYTEST
70541 №1
Синтез
від 171,00 грн
в 202 аптеках
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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ
Тест струменевий №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 114,20 грн
в 20 аптеках
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ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ULTIMATE®
ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ULTIMATE®
№2
Тетафарм
від 120,76 грн
в 5 аптеках
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ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ULTIMATE®
ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ULTIMATE®
№1
Тетафарм
від 72,56 грн
в 4 аптеках
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ DR. MARTA
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ DR. MARTA
Струменевий №1
Core Technology
від 112,56 грн
в 4 аптеках інших міст
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ EVITEST
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ EVITEST
Струменевий, perfect №1
від 192,20 грн
в 3 аптеках
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ТЕСТ СТРУЙНИЙ DUET™ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ У СЕЧІ
ТЕСТ СТРУЙНИЙ DUET™ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ У СЕЧІ
Тест №1
Фармаско
від 157,17 грн
в 2 аптеках
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ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ULTIMATE®
ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ULTIMATE®
Струменевий №1
Тетафарм
від 166,50 грн
в 2 аптеках
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ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ULTIMATE®
ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ ULTIMATE®
Ultra №1
Тетафарм
від 97,34 грн
в 2 аптеках
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Тест для визначення вагітності MamaTest
Тест для визначення вагітності MamaTest
Ультрачутливий струменевий №1
Beromed
від 144,50 грн
в 2 аптеках інших міст
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ТЕСТ СТРУМЕНЕВИЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ TETA®
ТЕСТ СТРУМЕНЕВИЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ TETA®
№1
Assure Tech Co Ltd
від 91,36 грн
в 1 аптеці
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СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ-КАСЕТА ДЛЯ ВИЗНЯЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ
СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ-КАСЕТА ДЛЯ ВИЗНЯЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ
10 mlu/ml олівець №1
Немає в наявності
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ У СЕЧІ SECRET™ PLUS
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ У СЕЧІ SECRET™ PLUS
№2
Немає в наявності
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ У СЕЧІ SECRET™ PLUS
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ У СЕЧІ SECRET™ PLUS
№1
Abon Biopharm
Немає в наявності
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ В СЕЧІ FRAUTEST
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ В СЕЧІ FRAUTEST
Тест-піпетка expert №1
Хуман Гессельшафт
Немає в наявності
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ HCG PREGNANCY SERIES TESTS
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ HCG PREGNANCY SERIES TESTS
Dipstrip №1
Зер Хітеч
Немає в наявності
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