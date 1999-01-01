Київ
Вироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)

Тести для виявлення наркотиків

Медичні вироби

04Вироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)

Тести для виявлення наркотиків
Сортування: По популярності
ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®5 (MOR, COC, AMP, МЕТ, THC)
ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®5 (MOR, COC, AMP, МЕТ, THC)
№1
Фармаско
від 254,42 грн
в 480 аптеках
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ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®10 (AMP, MOR, COC, MET, MTD, MDMA, THC, K2, TRA, BUP)
ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®10 (AMP, MOR, COC, MET, MTD, MDMA, THC, K2, TRA, BUP)
№1
Фармаско
від 582,28 грн
в 398 аптеках
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МУЛЬТИПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН У СЕЧІ ДЛЯ ОДНОЕТАПНОГО ВИЯВЛЕННЯ 10 ВИДІВ НАРКОТИЧ. РЕЧОВИН EXPRESS TEST
МУЛЬТИПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН У СЕЧІ ДЛЯ ОДНОЕТАПНОГО ВИЯВЛЕННЯ 10 ВИДІВ НАРКОТИЧ. РЕЧОВИН EXPRESS TEST
Doa 610 №1
Атлас Лінк (Бейджинг) Технолоджи Ко., Лтд
від 476,00 грн
в 361 аптеці
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МУЛЬТИПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН У СЕЧІ ДЛЯ ОДНОЕТАПНОГО ВИЯВЛЕННЯ 5 ВИДІВ НАРКОТИЧ. РЕЧОВИН EXPRESS TEST
МУЛЬТИПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН У СЕЧІ ДЛЯ ОДНОЕТАПНОГО ВИЯВЛЕННЯ 5 ВИДІВ НАРКОТИЧ. РЕЧОВИН EXPRESS TEST
Doa 605 №1
Атлас Лінк (Бейджинг) Технолоджи Ко., Лтд
від 284,80 грн
в 294 аптеках
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ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®10 MOR,COC,АМФ,МЕТ,МАР,БЕН,МДМА(ЕК) БАР,МЕТ,ФЕНЦ
ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®10 MOR,COC,АМФ,МЕТ,МАР,БЕН,МДМА(ЕК) БАР,МЕТ,ФЕНЦ
№1
Фармаско
від 733,50 грн
в 49 аптеках
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Тест Wondfo комбінований на 10 наркотиків (АМP,THC,MOP,МЕТ,BAR,BZO,COC,РСР,MTD,МDМА)
Тест Wondfo комбінований на 10 наркотиків (АМP,THC,MOP,МЕТ,BAR,BZO,COC,РСР,MTD,МDМА)
W2010-p №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
від 117,26 грн
в 5 аптеках інших міст
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ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®5 (БЕНЗОДІАЗЕПІНІВ,МДМА (ЕКСТАЗІ),БАРБІТУРАТІВ,МЕТАДОНУ,ФЕНЦИКЛІДИНУ)
ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®5 (БЕНЗОДІАЗЕПІНІВ,МДМА (ЕКСТАЗІ),БАРБІТУРАТІВ,МЕТАДОНУ,ФЕНЦИКЛІДИНУ)
Набір №1
Alfa Scientific
від 356,19 грн
в 4 аптеках
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ТЕСТ КОМБІНОВАНИЙ НА НАРКОТИКИ
ТЕСТ КОМБІНОВАНИЙ НА НАРКОТИКИ
W2004-p 4 види №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
від 81,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®10 (MOR, COC, AMP, MET, THC, BZD, MDMA, BAR, MTD, PCP)
ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®10 (MOR, COC, AMP, MET, THC, BZD, MDMA, BAR, MTD, PCP)
Набір №1
Alfa Scientific
від 698,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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ТЕСТ КОМБІНОВАНИЙ НА НАРКОТИКИ
ТЕСТ КОМБІНОВАНИЙ НА НАРКОТИКИ
W2006-p 6 видів №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
від 113,64 грн
в 1 аптеці інших міст
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ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®5 MOR,АМФ,МЕТ,МАР,БУПР
ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®5 MOR,АМФ,МЕТ,МАР,БУПР
№1
Фармаско
від 479,10 грн
в 1 аптеці
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Тест Wondfo комбінований на 5 наркотиків (AMP,МЕТ,ТНС,МОР,COC)
Тест Wondfo комбінований на 5 наркотиків (AMP,МЕТ,ТНС,МОР,COC)
W2005-p №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
Немає в наявності
ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ В СЕЧІ SNIPER®5+ (МОРФІНУ, КОКАЇНУ, АМФЕТАМІНУ, МЕТАМФЕТАМІНУ, МАРІХУАНИ)
ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ В СЕЧІ SNIPER®5+ (МОРФІНУ, КОКАЇНУ, АМФЕТАМІНУ, МЕТАМФЕТАМІНУ, МАРІХУАНИ)
Набір №1
Alfa Scientific
Немає в наявності
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТАДОНУ (MTD)
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТАДОНУ (MTD)
W15-s №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
Немає в наявності
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АМФЕТАМІНУ SNIPER®
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АМФЕТАМІНУ SNIPER®
№1
Alfa Scientific
Немає в наявності
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МЕТАМФЕТАМІНУ SNIPER®
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МЕТАМФЕТАМІНУ SNIPER®
№1
Alfa Scientific
Немає в наявності
ТЕСТ КОМБІНОВАНИЙ НА НАРКОТИКИ
ТЕСТ КОМБІНОВАНИЙ НА НАРКОТИКИ
W2003-p 3 вида №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
Немає в наявності
ТЕСТ КОМБІНОВАНИЙ НА НАРКОТИКИ
ТЕСТ КОМБІНОВАНИЙ НА НАРКОТИКИ
W2005-p 5 видів №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
Немає в наявності
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