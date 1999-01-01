Київ
Вироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)
Тести для виявлення наркотиків
Медичні вироби
04
Вироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)
Тести для виявлення наркотиків
Сортування:
По популярності
Фільтр
ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®5 (MOR, COC, AMP, МЕТ, THC)
№1
Фармаско
від
254,42
грн
в 480 аптеках
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ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®10 (AMP, MOR, COC, MET, MTD, MDMA, THC, K2, TRA, BUP)
№1
Фармаско
від
582,28
грн
в 398 аптеках
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МУЛЬТИПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН У СЕЧІ ДЛЯ ОДНОЕТАПНОГО ВИЯВЛЕННЯ 10 ВИДІВ НАРКОТИЧ. РЕЧОВИН EXPRESS TEST
Doa 610 №1
Атлас Лінк (Бейджинг) Технолоджи Ко., Лтд
від
476,00
грн
в 361 аптеці
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МУЛЬТИПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН У СЕЧІ ДЛЯ ОДНОЕТАПНОГО ВИЯВЛЕННЯ 5 ВИДІВ НАРКОТИЧ. РЕЧОВИН EXPRESS TEST
Doa 605 №1
Атлас Лінк (Бейджинг) Технолоджи Ко., Лтд
від
284,80
грн
в 294 аптеках
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ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®10 MOR,COC,АМФ,МЕТ,МАР,БЕН,МДМА(ЕК) БАР,МЕТ,ФЕНЦ
№1
Фармаско
від
733,50
грн
в 49 аптеках
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Тест Wondfo комбінований на 10 наркотиків (АМP,THC,MOP,МЕТ,BAR,BZO,COC,РСР,MTD,МDМА)
W2010-p №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
від
117,26
грн
в 5 аптеках інших міст
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ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®5 (БЕНЗОДІАЗЕПІНІВ,МДМА (ЕКСТАЗІ),БАРБІТУРАТІВ,МЕТАДОНУ,ФЕНЦИКЛІДИНУ)
Набір №1
Alfa Scientific
від
356,19
грн
в 4 аптеках
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ТЕСТ КОМБІНОВАНИЙ НА НАРКОТИКИ
W2004-p 4 види №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
від
81,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®10 (MOR, COC, AMP, MET, THC, BZD, MDMA, BAR, MTD, PCP)
Набір №1
Alfa Scientific
від
698,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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ТЕСТ КОМБІНОВАНИЙ НА НАРКОТИКИ
W2006-p 6 видів №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
від
113,64
грн
в 1 аптеці інших міст
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ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ У СЕЧІ SNIPER®5 MOR,АМФ,МЕТ,МАР,БУПР
№1
Фармаско
від
479,10
грн
в 1 аптеці
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Тест Wondfo комбінований на 5 наркотиків (AMP,МЕТ,ТНС,МОР,COC)
W2005-p №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
Немає в наявності
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ТЕСТ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ Д/В НАРКОТИКІВ В СЕЧІ SNIPER®5+ (МОРФІНУ, КОКАЇНУ, АМФЕТАМІНУ, МЕТАМФЕТАМІНУ, МАРІХУАНИ)
Набір №1
Alfa Scientific
Немає в наявності
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТАДОНУ (MTD)
W15-s №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
Немає в наявності
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АМФЕТАМІНУ SNIPER®
№1
Alfa Scientific
Немає в наявності
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МЕТАМФЕТАМІНУ SNIPER®
№1
Alfa Scientific
Немає в наявності
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ТЕСТ КОМБІНОВАНИЙ НА НАРКОТИКИ
W2003-p 3 вида №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
Немає в наявності
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ТЕСТ КОМБІНОВАНИЙ НА НАРКОТИКИ
W2005-p 5 видів №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
DOA 605
DOA 610
W15-S
W2003-P
W2004-P
W2005-P
W2006-P
W2010-P
набір
смужки
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Кількість штук в упаковці
1
5
10
Виробник
Alfa Scientific
Atlas Link
Atlas Link (Beijing) Technology
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
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