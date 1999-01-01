Київ
Системи для визначення мікроорганізмів
інші системи для визначення мікроорганізмів
Медичні вироби
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Вироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)
Системи для визначення мікроорганізмів
інші системи для визначення мікроорганізмів
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CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B
Тест №1
Цертест Біотек
від
394,47
грн
в 7 аптеках
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CITO TEST H.Pylori Ag ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ H.Pylori
№1
Цертест Біотек
від
325,36
грн
в 1 аптеці
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИТІЛ ДО H.Pylori
Hp-w23 №1
Assure Tech Co Ltd
від
37,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ РОТАВІРУСУ
Rota-f23 №1
Assure Tech Co Ltd
від
70,20
грн
в 1 аптеці інших міст
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО АНТИГЕНУ ГЕПАТИТУ В (HBsAg)
Hbsag-w23 №1
Assure Tech Co Ltd
від
33,80
грн
в 1 аптеці інших міст
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CITO TEST® HBV COMBO ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МАРКЕРІВ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ B
№1
Abon Biopharm
Немає в наявності
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОТАВІРУСУ/АДЕНОВІРУСУ
W134-c №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
Немає в наявності
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Форма випуску
HBsAg-W23
HP-W23
ROTA-F23
W134-C
тест
Виробник
Abon Biopharm
Assure Tech Co Ltd
Certest Biotec
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
Цертест Біотек
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