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04Вироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)

Системи для визначення мікроорганізмів
інші системи для визначення мікроорганізмів
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CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B
Тест №1
Цертест Біотек
від 394,47 грн
в 7 аптеках
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CITO TEST H.Pylori Ag ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ H.Pylori
CITO TEST H.Pylori Ag ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ H.Pylori
№1
Цертест Біотек
від 325,36 грн
в 1 аптеці
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИТІЛ ДО H.Pylori
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИТІЛ ДО H.Pylori
Hp-w23 №1
Assure Tech Co Ltd
від 37,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ РОТАВІРУСУ
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ РОТАВІРУСУ
Rota-f23 №1
Assure Tech Co Ltd
від 70,20 грн
в 1 аптеці інших міст
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО АНТИГЕНУ ГЕПАТИТУ В (HBsAg)
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО АНТИГЕНУ ГЕПАТИТУ В (HBsAg)
Hbsag-w23 №1
Assure Tech Co Ltd
від 33,80 грн
в 1 аптеці інших міст
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CITO TEST® HBV COMBO ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МАРКЕРІВ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ B
CITO TEST® HBV COMBO ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МАРКЕРІВ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ B
№1
Abon Biopharm
Немає в наявності
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОТАВІРУСУ/АДЕНОВІРУСУ
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОТАВІРУСУ/АДЕНОВІРУСУ
W134-c №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
Немає в наявності
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