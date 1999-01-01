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Вироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)
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Вироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)
Неінфекційні алергени
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НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ (МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) ПОБУТОВОЇ ГРУПИ У ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ
Драже комплект №75
Імунолог
від
2480,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ (МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН У ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ
Набір №4, драже №75
Імунолог
від
2531,19
грн
в 2 аптеках інших міст
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НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ (МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН У ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ
Набір №4, драже №15
Імунолог
від
1284,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ (МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) ПОБУТОВОЇ ГРУПИ У ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ
Драже комплект для підтримуючої терапії №15
Імунолог
від
1423,79
грн
в 1 аптеці інших міст
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НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН
Комплект 10000 pnu/мл флакон 5 мл + кришка-крапельниця №1
Імунолог
від
786,45
грн
в 1 аптеці інших міст
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НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ ПОБУТОВОЇ ГРУПИ
Комплект 10000 pnu/мл флакон 5 мл + кришка-крапельниця №1
Імунолог
від
786,45
грн
в 1 аптеці інших міст
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РОЗЧИН ГІСТАМІНУ ДИГІДРОХЛОРИДУ 0,01% ДЛЯ ШКІРНОЇ ДІАГНОСТИКИ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Розчин 0,1 мг/мл флакон 4.5 мл №1
Імунолог
від
199,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ (МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН У ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ
Драже №15
Імунолог
Немає в наявності
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НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ (МІКСТ-АЛЕРГЕНИ) ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН У ВИГЛЯДІ ДРАЖЕ
Драже №75
Імунолог
Немає в наявності
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НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ ПОБУТОВОЇ ГРУПИ
Домашнього пилу флакон 5 мл клещ dermatophagoides farinae №1
Імунолог
Немає в наявності
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НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ ПОБУТОВОЇ ГРУПИ
Домашнього пилу флакон 5 мл клещ dermatophagoides pteron. №1
Імунолог
Немає в наявності
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Форма випуску
домашнього пилу
др.
комплект
набір №4, драже
р-н
Дозування
0.1 мг/мл
10000 PNU/мл
Пакування
комплект
фл. 4.5 мл
фл. 5 мл
Кількість штук в упаковці
1
15
75
Виробник
Імунолог
Иммунолог
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