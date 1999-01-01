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Хирургичні матеріали

сітка хирургічна

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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Хирургичні матеріали
сітка хирургічна
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Сітка, що не розсмоктується PROMESH SURG ST для зміцнення черевної стінки
Сітка, що не розсмоктується PROMESH SURG ST для зміцнення черевної стінки
Psst0611rt 60 x 110 мм №1
PETERS SURGICAL
від 1183,50 грн
в 2 аптеках інших міст
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СІТКА ПОЛІПРОПІЛЕНОВА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА
СІТКА ПОЛІПРОПІЛЕНОВА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА
30 см х 30 см стандарт alfa vita №1
Укртехмед
від 3525,23 грн
в 1 аптеці інших міст
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СІТКА ПОЛІПРОПІЛЕНОВА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА
СІТКА ПОЛІПРОПІЛЕНОВА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА
10 см х 15 см стандарт alfa vita з бакт. покр. №1
Укртехмед
Немає в наявності
СІТКА ПОЛІПРОПІЛЕНОВА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА
СІТКА ПОЛІПРОПІЛЕНОВА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА
10 см х 15 см, біла стандартна, одношарова alfa vita з бакт. покр. №1
Укртехмед
Немає в наявності
СІТКА ПОЛІПРОПІЛЕНОВА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА
СІТКА ПОЛІПРОПІЛЕНОВА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА
6 см х 11 см №1
Укртехмед
Немає в наявності
СІТКА ПОЛІПРОПІЛЕНОВА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА
СІТКА ПОЛІПРОПІЛЕНОВА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА
6 см х 11 см середня, синя alfa vita №1
Укртехмед
Немає в наявності
Сітка, що не розсмоктується PROMESH SURG ST для зміцнення черевної стінки
Сітка, що не розсмоктується PROMESH SURG ST для зміцнення черевної стінки
Psli0812sh 85 x 125 мм №1
PETERS SURGICAL
Немає в наявності
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