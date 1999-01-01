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Хирургичні матеріали

смужки для загоєння ран

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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Хирургичні матеріали
смужки для загоєння ран
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СТРІЧКИ ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН STERI-STRIP®
СТРІЧКИ ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН STERI-STRIP®
R1546 6 мм х 100 мм №1
від 38,61 грн
в 28 аптеках
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СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP®
СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP®
12 мм х 101 мм №1
Paul Hartmann
від 56,13 грн
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СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP®
СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP®
6 мм х 38 мм №300
Paul Hartmann
від 42,40 грн
в 1 аптеці інших міст
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СТРІЧКА АДГЕЗИВНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СТРІЧКА АДГЕЗИВНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
50 см х 5 см шар - 35 г/м2 №1
Технокомплекс
від 13,96 грн
в 1 аптеці інших міст
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СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP®
СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP®
3 мм х 76 мм №250
Paul Hartmann
Немає в наявності
СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP®
СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP®
6 мм х 101 мм №1
Paul Hartmann
Немає в наявності
СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP®
СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP®
6 мм х 101 мм №500
Paul Hartmann
Немає в наявності
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