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смужки для загоєння ран
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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Хирургичні матеріали
смужки для загоєння ран
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СТРІЧКИ ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН STERI-STRIP®
R1546 6 мм х 100 мм №1
3М
від
38,61
грн
в 28 аптеках
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СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP®
12 мм х 101 мм №1
Paul Hartmann
від
56,13
грн
в 1 аптеці інших міст
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СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP®
6 мм х 38 мм №300
Paul Hartmann
від
42,40
грн
в 1 аптеці інших міст
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СТРІЧКА АДГЕЗИВНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
50 см х 5 см шар - 35 г/м2 №1
Технокомплекс
від
13,96
грн
в 1 аптеці інших міст
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СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP®
3 мм х 76 мм №250
Paul Hartmann
Немає в наявності
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СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP®
6 мм х 101 мм №1
Paul Hartmann
Немає в наявності
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СМУЖКА ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН OMNISTRIP®
6 мм х 101 мм №500
Paul Hartmann
Немає в наявності
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Форма випуску
12 мм х 101 мм
3 мм х 76 мм
50 см х 5 см
6 мм х 101 мм
6 мм х 38 мм
R1546
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Виробник
3M
Paul Hartmann
Технокомплекс
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