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Хирургичні матеріали
покриття операційне
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КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від
174,70
грн
в 287 аптеках
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КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від
502,60
грн
в 284 аптеках
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КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від
310,10
грн
в 284 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
240 см х 160 см ламін.спанбонд №1
Технокомплекс
від
150,80
грн
в 283 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
120 см х 80 см з адгезивним отвором d=7 см з операцйною плівкою, приемным мешком и дисками №1
Технокомплекс
від
202,10
грн
в 283 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
200 см х 160 см смс №1
Технокомплекс
від
46,13
грн
в 72 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
120 см х 80 см смс №1
Технокомплекс
від
20,66
грн
в 65 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ СТЕРИЛЬНЕ
80 см х 60 см смс, стерильний №1
від
12,90
грн
в 43 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
210 см х 120 см смс №1
Технокомплекс
від
50,31
грн
в 39 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
240 см х 160 см смс №1
Технокомплекс
від
64,33
грн
в 32 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
210 см х 160 см спанбонд №1
Технокомплекс
від
54,40
грн
в 30 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
240 см х 160 см №1
Технокомплекс
від
71,64
грн
в 21 аптеці
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
80 см х 60 см спанбонд №1
Технокомплекс
від
16,74
грн
в 20 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
260 см х 160 см смс №1
Технокомплекс
від
65,07
грн
в 19 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
210 см х 160 см №1
від
58,81
грн
в 18 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
140 см х 80 см смс №1
Технокомплекс
від
29,60
грн
в 16 аптеках інших міст
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
260 см х 160 см №1
від
71,64
грн
в 15 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
80 см х 60 см №1
від
9,80
грн
в 15 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ СТЕРИЛЬНЕ
140 см х 80 см стерильн. №1
від
42,76
грн
в 14 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
210 см х 160 см смс 35 г/м2 №1
Технокомплекс
від
59,00
грн
в 12 аптеках
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Форма випуску
100 см х 90 см
120 см х 80 см
120 см х 80 см з адгез.отв.
120 см х 80 см, стерил.
120 х 120 см
120 х 180 см
120 х 80 см
140 см х 80 см
140 х 80 см
160 см х 210 см
160 см х 80 см
160 х 120 см
160 х 200 см
160 х 210 см
200 см х 120 см
200 см х 160 см
200 х 120 см
200 х 160 см
210 см х 120 см
210 см х 140 см
210 см х 160 см
210 х 120 см
210 х 140 см
210 х 160 см
240 см х 160 см
240 х 160 см
260 см х 160 см
260 х 160 см
300 см х 160 см
300х160 см
40 см х 30 см
60 см х 40 см з адгез.отвор
60 см х 50 см
60 х 50 см
70 х 80 см
80 см х 60 см
80 см х 70 см
80 см х 80 см з адгез. краєм
80 х 60 см
80 х 70 см
М, офтальмологічний
№ 6
№16
№2
№2 (покр.300х160см д/кінц.
№6
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Пакування
d=6 см
d=7 см
з розрізом 80 см
операц. пленка d=7 см
операцій. стерил.
спанбонд
стер.
стерил.
стерильне
стерильні
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Виробник
Zhangjiagang Zhiyi Medical Health Products
АТОН-ТОРГ ООО
Гемопласт
Екобинт
Калина Медицинская Производственная Компания
ЛТИ ООО
МТК Максімед
Медитек
Релакс
Технокомплекс
Технокомплекс Фирма
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
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