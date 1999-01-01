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покриття операційне
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КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від 174,70 грн
в 287 аптеках
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КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від 502,60 грн
в 284 аптеках
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КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ХІРУРГІЧНИЙ №2 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від 310,10 грн
в 284 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
240 см х 160 см ламін.спанбонд №1
Технокомплекс
від 150,80 грн
в 283 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
120 см х 80 см з адгезивним отвором d=7 см з операцйною плівкою, приемным мешком и дисками №1
Технокомплекс
від 202,10 грн
в 283 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
200 см х 160 см смс №1
Технокомплекс
від 46,13 грн
в 72 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
120 см х 80 см смс №1
Технокомплекс
від 20,66 грн
в 65 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ СТЕРИЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ СТЕРИЛЬНЕ
80 см х 60 см смс, стерильний №1
від 12,90 грн
в 43 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
210 см х 120 см смс №1
Технокомплекс
від 50,31 грн
в 39 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
240 см х 160 см смс №1
Технокомплекс
від 64,33 грн
в 32 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
210 см х 160 см спанбонд №1
Технокомплекс
від 54,40 грн
в 30 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
240 см х 160 см №1
Технокомплекс
від 71,64 грн
в 21 аптеці
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
80 см х 60 см спанбонд №1
Технокомплекс
від 16,74 грн
в 20 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
260 см х 160 см смс №1
Технокомплекс
від 65,07 грн
в 19 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
210 см х 160 см №1
від 58,81 грн
в 18 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
140 см х 80 см смс №1
Технокомплекс
від 29,60 грн
в 16 аптеках інших міст
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
260 см х 160 см №1
від 71,64 грн
в 15 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
80 см х 60 см №1
від 9,80 грн
в 15 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ СТЕРИЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ СТЕРИЛЬНЕ
140 см х 80 см стерильн. №1
від 42,76 грн
в 14 аптеках
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ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ
210 см х 160 см смс 35 г/м2 №1
Технокомплекс
від 59,00 грн
в 12 аптеках
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