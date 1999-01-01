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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Витратні матеріали
системи по догляду за стомами
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ПАСТА "COLOPLAST"
2650 60 г №1
Колопласт
від
421,43
грн
в 297 аптеках
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СТОМІЧНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ "CASEX" ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ВІДКРИТИЙ ПРОЗОРИЙ З ЕКСТРАКТОМ ALOE VERA
Розмір вирізу 13-80 мм №15
CASEX Industria
від
1499,47
грн
в 285 аптеках
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STOMAHESIVE
Паста 60 г №1
ConvaTec Limited
від
512,60
грн
в 283 аптеках
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ПАСТА BRAVA®
12050 60 г без спирту №1
Колопласт
від
570,57
грн
в 23 аптеках
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ОЧИЩУВАЧ BRAVA ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ АДГЕЗИВІВ
Спрей (12010) №1
Колопласт
від
578,12
грн
в 22 аптеках
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ПАСТА BRAVA®
26555 стрічка №10
Колопласт
від
338,19
грн
в 13 аптеках
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Паста Стомагезів (Stomahesive)
60 г №1
ConvaTec Limited
від
426,00
грн
в 11 аптеках
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ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ)
4720 60 мл №1
Колопласт
від
475,00
грн
в 5 аптеках
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НЕЙТРАЛІЗАТОР ЗАПАХУ BRAVA® (БРАВА) ДЕЗОДОРАНТ-ЛУБРИКАНТ
12061 240 мл №1
Колопласт
від
766,16
грн
в 4 аптеках
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ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ)
4710 180 мл №1
Колопласт
від
485,00
грн
в 4 аптеках
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