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Витратні матеріали

системи по догляду за стомами

Медичні вироби

01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Витратні матеріали
системи по догляду за стомами
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ПАСТА "COLOPLAST"
ПАСТА "COLOPLAST"
2650 60 г №1
Колопласт
від 421,43 грн
в 297 аптеках
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СТОМІЧНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ "CASEX" ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ВІДКРИТИЙ ПРОЗОРИЙ З ЕКСТРАКТОМ ALOE VERA
СТОМІЧНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ "CASEX" ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ВІДКРИТИЙ ПРОЗОРИЙ З ЕКСТРАКТОМ ALOE VERA
Розмір вирізу 13-80 мм №15
CASEX Industria
від 1499,47 грн
в 285 аптеках
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STOMAHESIVE
STOMAHESIVE
Паста 60 г №1
ConvaTec Limited
від 512,60 грн
в 283 аптеках
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ПАСТА BRAVA®
ПАСТА BRAVA®
12050 60 г без спирту №1
Колопласт
від 570,57 грн
в 23 аптеках
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ОЧИЩУВАЧ BRAVA ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ АДГЕЗИВІВ
ОЧИЩУВАЧ BRAVA ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ АДГЕЗИВІВ
Спрей (12010) №1
Колопласт
від 578,12 грн
в 22 аптеках
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ПАСТА BRAVA®
ПАСТА BRAVA®
26555 стрічка №10
Колопласт
від 338,19 грн
в 13 аптеках
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Паста Стомагезів (Stomahesive)
Паста Стомагезів (Stomahesive)
60 г №1
ConvaTec Limited
від 426,00 грн
в 11 аптеках
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ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ)
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ)
4720 60 мл №1
Колопласт
від 475,00 грн
в 5 аптеках
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НЕЙТРАЛІЗАТОР ЗАПАХУ BRAVA® (БРАВА) ДЕЗОДОРАНТ-ЛУБРИКАНТ
НЕЙТРАЛІЗАТОР ЗАПАХУ BRAVA® (БРАВА) ДЕЗОДОРАНТ-ЛУБРИКАНТ
12061 240 мл №1
Колопласт
від 766,16 грн
в 4 аптеках
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ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ)
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ)
4710 180 мл №1
Колопласт
від 485,00 грн
в 4 аптеках
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