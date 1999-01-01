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комплекти гінекологічні (акушерські)

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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Витратні матеріали
комплекти гінекологічні (акушерські)
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
№ 3 тм профі фарм №1
від 41,90 грн
в 200 аптеках
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
№ 1 тм профі фарм №1
від 46,00 грн
в 199 аптеках
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
№ 1 №1
Екобинт
від 51,74 грн
в 115 аптеках інших міст
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
№ 3 №1
від 39,00 грн
в 108 аптеках інших міст
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Набір гінекологічний оглядовий MP Medplast Міді
Набір гінекологічний оглядовий MP Medplast Міді
№1
Екобинт
від 24,20 грн
в 106 аптеках
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
№ 7 №1
від 16,59 грн
в 37 аптеках
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ПАЙПЕЛЬ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ
ПАЙПЕЛЬ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ
№1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 60,00 грн
в 8 аптеках
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
№ 3 тм arbor vitae №1
від 40,00 грн
в 3 аптеках
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
№ 1 тм arbor vitae №1
Екобинт
від 45,00 грн
в 2 аптеках
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Набір гінекологічний оглядовий стерильний Teta® simple №1
Набір гінекологічний оглядовий стерильний Teta® simple №1
№1
Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.
від 61,35 грн
в 2 аптеках
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Набір гінекологічний оглядовий стерильний Teta® simple №3
Набір гінекологічний оглядовий стерильний Teta® simple №3
№1
Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.
від 49,85 грн
в 2 аптеках
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ГРАНУМ
НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ГРАНУМ
№3 №1
Taizhou Kangjian Medical Equipment
Немає в наявності
НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ "ЮНОНА"
НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ "ЮНОНА"
№5m+ №1
Немає в наявності
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОЛОГІВ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОЛОГІВ
№ 5 №1
Неман
Немає в наявності
КОМПЛЕКТ АКУШЕРСЬКИЙ
КОМПЛЕКТ АКУШЕРСЬКИЙ
№ 19 стерильн. №1
Неман
Немає в наявності
Амніотом акушерський "ВОЛЕС" одноразового використання стерильний
Амніотом акушерський "ВОЛЕС" одноразового використання стерильний
№1
ЛА МЕД
Немає в наявності
НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№ 3s №1
Технокомплекс
Немає в наявності
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