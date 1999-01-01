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комплекти гінекологічні (акушерські)
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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Витратні матеріали
комплекти гінекологічні (акушерські)
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
№ 3 тм профі фарм №1
від
41,90
грн
в 200 аптеках
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
№ 1 тм профі фарм №1
від
46,00
грн
в 199 аптеках
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
№ 1 №1
Екобинт
від
51,74
грн
в 115 аптеках інших міст
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
№ 3 №1
від
39,00
грн
в 108 аптеках інших міст
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Набір гінекологічний оглядовий MP Medplast Міді
№1
Екобинт
від
24,20
грн
в 106 аптеках
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
№ 7 №1
від
16,59
грн
в 37 аптеках
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ПАЙПЕЛЬ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ
№1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
60,00
грн
в 8 аптеках
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
№ 3 тм arbor vitae №1
від
40,00
грн
в 3 аптеках
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
№ 1 тм arbor vitae №1
Екобинт
від
45,00
грн
в 2 аптеках
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Набір гінекологічний оглядовий стерильний Teta® simple №1
№1
Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.
від
61,35
грн
в 2 аптеках
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Набір гінекологічний оглядовий стерильний Teta® simple №3
№1
Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.
від
49,85
грн
в 2 аптеках
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ГРАНУМ
№3 №1
Taizhou Kangjian Medical Equipment
Немає в наявності
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ "ЮНОНА"
№5m+ №1
Немає в наявності
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОЛОГІВ
№ 5 №1
Неман
Немає в наявності
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КОМПЛЕКТ АКУШЕРСЬКИЙ
№ 19 стерильн. №1
Неман
Немає в наявності
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Амніотом акушерський "ВОЛЕС" одноразового використання стерильний
№1
ЛА МЕД
Немає в наявності
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№ 3s №1
Технокомплекс
Немає в наявності
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Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.
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