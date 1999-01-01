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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Інструменти медичні загального призначення
Ножиці
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НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
9/809 набір + кусачки + пилочка №1
від 189,55 грн
в 335 аптеках
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НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
Безпечні №1
від 206,30 грн
в 283 аптеках
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НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
2/809, безпечні з ковпачком №1
від 145,60 грн
в 39 аптеках
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НОЖИЦІ LINDO З КОРОТКИМИ ЛЕЗАМИ І КОВПАЧКОМ
НОЖИЦІ LINDO З КОРОТКИМИ ЛЕЗАМИ І КОВПАЧКОМ
Zp002 №1
Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co.Ltd
від 66,67 грн
в 29 аптеках
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НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
№1
Canpol
від 69,20 грн
в 28 аптеках інших міст
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НОЖИЦІ ДИТЯЧІ "КУРНОСИКИ"
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ "КУРНОСИКИ"
№1
Sun Bond
від 26,10 грн
в 17 аптеках інших міст
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НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
2/810 для немовлят №1
від 121,90 грн
в 15 аптеках
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НОЖИЦІ
НОЖИЦІ
33338 безпечні з ковпачком №1
Novatex
від 111,60 грн
в 15 аптеках інших міст
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НОЖИЦІ
НОЖИЦІ
Безпечні з ковпачком №1
Novatex
від 165,10 грн
в 13 аптеках інших міст
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НОЖИЦІ ДИТЯЧІ "КУРНОСИКИ"
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ "КУРНОСИКИ"
7081 №1
Sun Bond
від 43,00 грн
в 10 аптеках інших міст
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Ножиці тактичні (атравматичні)
Ножиці тактичні (атравматичні)
18.5 см №1
Nanjing J Sun Trading
від 85,20 грн
в 10 аптеках
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НОЖИЦІ
НОЖИЦІ
33338-1 розові з ковпачком №1
Novatex
від 134,22 грн
в 6 аптеках інших міст
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НОЖИЦІ COLOPLAST®
НОЖИЦІ COLOPLAST®
№1
Колопласт
від 426,26 грн
в 5 аптеках інших міст
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НОЖИЦІ
НОЖИЦІ
33338-2 сині з ковпачком №1
Novatex
від 134,22 грн
в 3 аптеках інших міст
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НОЖИЦІ
НОЖИЦІ
№1
Novatex
від 155,60 грн
в 1 аптеці інших міст
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НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
+ кусачки для немовлят №1
Немає в наявності
НОЖИЦІ
НОЖИЦІ
33337 №1
Novatex
Немає в наявності
НОЖИЦІ ТУПОКІНЦЕВІ ПРЯМІ
НОЖИЦІ ТУПОКІНЦЕВІ ПРЯМІ
20-1704 14 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
Немає в наявності
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