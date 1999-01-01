Київ
Інструменти медичні загального призначення
Ножиці
Медичні вироби
01
Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Інструменти медичні загального призначення
Ножиці
Сортування:
По популярності
Фільтр
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
9/809 набір + кусачки + пилочка №1
від
189,55
грн
в 335 аптеках
Знайти в аптеках
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
Безпечні №1
від
206,30
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
2/809, безпечні з ковпачком №1
від
145,60
грн
в 39 аптеках
Знайти в аптеках
НОЖИЦІ LINDO З КОРОТКИМИ ЛЕЗАМИ І КОВПАЧКОМ
Zp002 №1
Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co.Ltd
від
66,67
грн
в 29 аптеках
Знайти в аптеках
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
№1
Canpol
від
69,20
грн
в 28 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ "КУРНОСИКИ"
№1
Sun Bond
від
26,10
грн
в 17 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
2/810 для немовлят №1
від
121,90
грн
в 15 аптеках
Знайти в аптеках
НОЖИЦІ
33338 безпечні з ковпачком №1
Novatex
від
111,60
грн
в 15 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
НОЖИЦІ
Безпечні з ковпачком №1
Novatex
від
165,10
грн
в 13 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ "КУРНОСИКИ"
7081 №1
Sun Bond
від
43,00
грн
в 10 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Ножиці тактичні (атравматичні)
18.5 см №1
Nanjing J Sun Trading
від
85,20
грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
НОЖИЦІ
33338-1 розові з ковпачком №1
Novatex
від
134,22
грн
в 6 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
НОЖИЦІ COLOPLAST®
№1
Колопласт
від
426,26
грн
в 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
НОЖИЦІ
33338-2 сині з ковпачком №1
Novatex
від
134,22
грн
в 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
НОЖИЦІ
№1
Novatex
від
155,60
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
+ кусачки для немовлят №1
Немає в наявності
Знайти в аптеках
НОЖИЦІ
33337 №1
Novatex
Немає в наявності
Знайти в аптеках
НОЖИЦІ ТУПОКІНЦЕВІ ПРЯМІ
20-1704 14 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
2/809, безпечні
2/810
20-1704
33337
33338 безпечні з ковпачком
33338-1
33338-2
7081
9/809
ZP002
безпечні
Показати всі
Пакування
14 см
18.5 см
набір
розові
сині
Виробник
Aesculap
Canpol
Nanjing J Sun Trading
Sun Bond
Surgiwell (Pvt) Ltd.
Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co.Ltd
Колопласт
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню