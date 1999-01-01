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Інструменти медичні загального призначення

Катетери для ангіопластики

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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Інструменти медичні загального призначення
Катетери для ангіопластики
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КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ"
КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ"
1,0 №1
Каммед
від 479,30 грн
в 2 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ"
КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ"
1,3 №1
Каммед
від 511,90 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ"
КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ"
2,0 №1
Каммед
від 489,70 грн
в 1 аптеці інших міст
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