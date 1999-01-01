Київ
Інструменти медичні загального призначення
Катетери для ангіопластики
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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Інструменти медичні загального призначення
Катетери для ангіопластики
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КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ"
1,0 №1
Каммед
від
479,30
грн
в 2 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ"
1,3 №1
Каммед
від
511,90
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ЕМБОЛЕКТОМІЇ ТИП "ФОГАРТІ"
2,0 №1
Каммед
від
489,70
грн
в 1 аптеці інших міст
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