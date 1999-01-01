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Інструменти медичні загального призначення
Скальпелі
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 23 №1
Допомога-I
від
8,36
грн
в 60 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 11 №1
Допомога-I
від
9,08
грн
в 47 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 24 №1
Допомога-I
від
6,84
грн
в 37 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 20 №1
Допомога-I
від
8,13
грн
в 26 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 21 №1
Допомога-I
від
8,30
грн
в 26 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 15 №1
Допомога-I
від
9,32
грн
в 25 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 22 №1
Допомога-I
від
8,81
грн
в 21 аптеці
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 21 з вуглецевої сталі №1
Допомога-I
від
9,31
грн
в 7 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ STEELUXE З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ З ПЛАСТМАСОВОЮ РУЧКОЮ
15 №1
Apexmed International
від
6,85
грн
в 7 аптеках інших міст
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СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ TRO-MICROCISION
Розмір 11 №1
Троге Медікал
від
9,08
грн
в 6 аптеках інших міст
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 20 з вуглецевої сталі №1
Допомога-I
від
9,66
грн
в 5 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 22 з вуглецевої сталі №1
Допомога-I
від
9,00
грн
в 4 аптеках інших міст
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СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ STEELUXE З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ З ПЛАСТМАСОВОЮ РУЧКОЮ
21 №1
Apexmed International
від
10,82
грн
в 4 аптеках інших міст
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СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ TRO-MICROCISION
Розмір 22 №1
Троге Медікал
від
23,81
грн
в 3 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ TRO-MICROCISION
Розмір 23 №1
Троге Медікал
від
23,81
грн
в 3 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 24 з вуглецевої сталі №1
Допомога-I
від
10,50
грн
в 3 аптеках інших міст
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СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ STEELUXE З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ З ПЛАСТМАСОВОЮ РУЧКОЮ
23 №1
Apexmed International
від
16,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 10 №1
Допомога-I
від
9,95
грн
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СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ TRO-MICROCISION
Розмір 20 №1
Троге Медікал
від
23,81
грн
в 1 аптеці
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СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ TRO-MICROCISION
Розмір 24 №1
Троге Медікал
від
7,80
грн
в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Apexmed International
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Troge Medical
Допомога-I
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