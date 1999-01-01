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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Інструменти медичні загального призначення
Скальпелі
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 23 №1
Допомога-I
від 8,36 грн
в 60 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 11 №1
Допомога-I
від 9,08 грн
в 47 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 24 №1
Допомога-I
від 6,84 грн
в 37 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 20 №1
Допомога-I
від 8,13 грн
в 26 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 21 №1
Допомога-I
від 8,30 грн
в 26 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 15 №1
Допомога-I
від 9,32 грн
в 25 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 22 №1
Допомога-I
від 8,81 грн
в 21 аптеці
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 21 з вуглецевої сталі №1
Допомога-I
від 9,31 грн
в 7 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ STEELUXE З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ З ПЛАСТМАСОВОЮ РУЧКОЮ
СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ STEELUXE З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ З ПЛАСТМАСОВОЮ РУЧКОЮ
15 №1
Apexmed International
від 6,85 грн
в 7 аптеках інших міст
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СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ TRO-MICROCISION
СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ TRO-MICROCISION
Розмір 11 №1
Троге Медікал
від 9,08 грн
в 6 аптеках інших міст
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 20 з вуглецевої сталі №1
Допомога-I
від 9,66 грн
в 5 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 22 з вуглецевої сталі №1
Допомога-I
від 9,00 грн
в 4 аптеках інших міст
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СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ STEELUXE З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ З ПЛАСТМАСОВОЮ РУЧКОЮ
СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ STEELUXE З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ З ПЛАСТМАСОВОЮ РУЧКОЮ
21 №1
Apexmed International
від 10,82 грн
в 4 аптеках інших міст
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СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ TRO-MICROCISION
СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ TRO-MICROCISION
Розмір 22 №1
Троге Медікал
від 23,81 грн
в 3 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ TRO-MICROCISION
СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ TRO-MICROCISION
Розмір 23 №1
Троге Медікал
від 23,81 грн
в 3 аптеках
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 24 з вуглецевої сталі №1
Допомога-I
від 10,50 грн
в 3 аптеках інших міст
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СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ STEELUXE З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ З ПЛАСТМАСОВОЮ РУЧКОЮ
СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ STEELUXE З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ З ПЛАСТМАСОВОЮ РУЧКОЮ
23 №1
Apexmed International
від 16,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
СКАЛЬПЕЛЬ MEDICARE
Розмір 10 №1
Допомога-I
від 9,95 грн
в 2 аптеках інших міст
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СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ TRO-MICROCISION
СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ TRO-MICROCISION
Розмір 20 №1
Троге Медікал
від 23,81 грн
в 1 аптеці
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СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ TRO-MICROCISION
СКАЛЬПЕЛЬ ХІРУРГІЧНИЙ TRO-MICROCISION
Розмір 24 №1
Троге Медікал
від 7,80 грн
в 1 аптеці інших міст
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