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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Інструменти медичні загального призначення
Пінцети
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ПІНЦЕТ ВЕЛИКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ПІНЦЕТ ВЕЛИКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від 4,58 грн
в 8 аптеках
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ПІНЦЕТ ХІРУРГІЧНИЙ SURGIWELOMED
ПІНЦЕТ ХІРУРГІЧНИЙ SURGIWELOMED
12.307 25 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від 162,70 грн
в 6 аптеках інших міст
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ПІНЦЕТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
ПІНЦЕТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
200 мм №1
Jiangsu Yada Technology Group
від 13,00 грн
в 4 аптеках інших міст
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ПІНЦЕТ АНАТОМІЧНИЙ SURGIWELOMED
ПІНЦЕТ АНАТОМІЧНИЙ SURGIWELOMED
12.254 20 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від 104,80 грн
в 3 аптеках інших міст
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ПІНЦЕТ ХІРУРГІЧНИЙ SURGIWELOMED
ПІНЦЕТ ХІРУРГІЧНИЙ SURGIWELOMED
12.306 20 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від 133,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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ПІНЦЕТ МАЛИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ПІНЦЕТ МАЛИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від 9,70 грн
в 2 аптеках інших міст
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ПІНЦЕТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ
ПІНЦЕТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ
200 мм №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 14,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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ПІНЦЕТ АНАТОМІЧНИЙ SURGIWELOMED
ПІНЦЕТ АНАТОМІЧНИЙ SURGIWELOMED
12.256 25 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від 140,40 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПІНЦЕТ ХІРУРГІЧНИЙ SURGIWELOMED
ПІНЦЕТ ХІРУРГІЧНИЙ SURGIWELOMED
12.342 15 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від 101,10 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПІНЦЕТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ
ПІНЦЕТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ
Стерильний, одноразовий 200 мм №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 17,00 грн
в 1 аптеці
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ПІНЦЕТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ
ПІНЦЕТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ
200 мм №100
Jiangsu Suyun Medical Materials
Немає в наявності
ПІНЦЕТ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ
ПІНЦЕТ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ
Meriam 160 мм (dd.945.010) №1
Falcon
Немає в наявності
ПІНЦЕТ АНАТОМІЧНИЙ SURGIWELOMED
ПІНЦЕТ АНАТОМІЧНИЙ SURGIWELOMED
12.252 15 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
Немає в наявності
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