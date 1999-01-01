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Пінцети
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ПІНЦЕТ ВЕЛИКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від
4,58
грн
в 8 аптеках
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ПІНЦЕТ ХІРУРГІЧНИЙ SURGIWELOMED
12.307 25 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від
162,70
грн
в 6 аптеках інших міст
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ПІНЦЕТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
200 мм №1
Jiangsu Yada Technology Group
від
13,00
грн
в 4 аптеках інших міст
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ПІНЦЕТ АНАТОМІЧНИЙ SURGIWELOMED
12.254 20 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від
104,80
грн
в 3 аптеках інших міст
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ПІНЦЕТ ХІРУРГІЧНИЙ SURGIWELOMED
12.306 20 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від
133,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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ПІНЦЕТ МАЛИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Технокомплекс
від
9,70
грн
в 2 аптеках інших міст
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ПІНЦЕТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ
200 мм №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
14,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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ПІНЦЕТ АНАТОМІЧНИЙ SURGIWELOMED
12.256 25 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від
140,40
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПІНЦЕТ ХІРУРГІЧНИЙ SURGIWELOMED
12.342 15 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від
101,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПІНЦЕТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ
Стерильний, одноразовий 200 мм №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
17,00
грн
в 1 аптеці
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ПІНЦЕТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ
200 мм №100
Jiangsu Suyun Medical Materials
Немає в наявності
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ПІНЦЕТ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ
Meriam 160 мм (dd.945.010) №1
Falcon
Немає в наявності
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ПІНЦЕТ АНАТОМІЧНИЙ SURGIWELOMED
12.252 15 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
Немає в наявності
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Форма випуску
12.252
12.254
12.256
12.306
12.307
12.342
MERIAM
стер., одноразов.
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