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Тримачі для лез

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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Інструменти медичні загального призначення
Тримачі для лез
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ТРИМАЧ ОДНОРАЗОВИЙ BD VACUTAINER®
ТРИМАЧ ОДНОРАЗОВИЙ BD VACUTAINER®
№1
Becton Dickinson
від 1,80 грн
в 2 аптеках інших міст
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РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ ВЕЛИКА SURGIWELOMED
РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ ВЕЛИКА SURGIWELOMED
16.1095 13 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від 62,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ МАЛА SURGIWELOMED
РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ МАЛА SURGIWELOMED
16.1091 12 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
Немає в наявності
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