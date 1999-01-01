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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Інструменти медичні загального призначення
Тримачі для лез
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ТРИМАЧ ОДНОРАЗОВИЙ BD VACUTAINER®
№1
Becton Dickinson
від
1,80
грн
в 2 аптеках інших міст
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РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ ВЕЛИКА SURGIWELOMED
16.1095 13 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від
62,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ МАЛА SURGIWELOMED
16.1091 12 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
Немає в наявності
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Форма випуску
16.1091
16.1095
Пакування
12 см
13 см
Виробник
Becton Dickinson
Surgiwell
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