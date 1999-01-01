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Анестезіологічні і респіраторні вироби
трубки трахеостомічні
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Анестезіологічні і респіраторні вироби
трубки трахеостомічні
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ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
7,5 №1
Допомога-I
від
260,50
грн
в 14 аптеках інших міст
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ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
8,0 №1
Допомога-I
від
479,43
грн
в 8 аптеках
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ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ ТА АСПІРАЦІЙНИМ ПОРТОМ) "MEDICARE"
Розмір 8 s-ttcsl-8,0 №1
Допомога-I
від
543,91
грн
в 4 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМІЧНА CrystalCLear (ПВХ)
8 мм з манжетою №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
від
334,70
грн
в 3 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМІЧНА CrystalCLear (ПВХ)
7.5 мм з манжетою №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
від
342,70
грн
в 2 аптеках інших міст
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ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
9,0 №1
Допомога-I
від
235,55
грн
в 2 аптеках інших міст
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ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
7,0 №1
Допомога-I
від
477,93
грн
в 1 аптеці
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ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
8,5 №1
Допомога-I
від
500,47
грн
в 1 аптеці
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ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
9,5 №1
Допомога-I
від
483,07
грн
в 1 аптеці інших міст
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CrystalCLear ТРАХЕОСТОМІЧНИЙ НАБІР ПВХ, СТЕРИЛЬНИЙ
7,0 121610 №1
Teleflex Medical
Немає в наявності
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ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
5,0 №1
Допомога-I
Немає в наявності
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ТРУБКИ ТРАХЕОСТОМІЧНІ TRO-TRACHEOFLOW
Ch 28 7 мм з манжетою №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Немає в наявності
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ТРУБКИ ТРАХЕОСТОМІЧНІ TRO-TRACHEOFLOW
Ch 30 7.5 мм з манжетою №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Немає в наявності
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ТРУБКИ ТРАХЕОСТОМІЧНІ TRO-TRACHEOFLOW
Ch 32 8 мм з манжетою №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Немає в наявності
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ТРУБКИ ТРАХЕОСТОМІЧНІ TRO-TRACHEOFLOW
Ch 34 8.5 мм з манжетою №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Немає в наявності
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Форма випуску
5,0
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
Ch 28
Ch 30
Ch 32
Ch 34
розмір 8
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Пакування
7 мм
7.5 мм
8 мм
8.5 мм
Виробник
Teleflex Medical
Teleflex Medical Sdn. Bhd
Troge Medical
Допомога-I
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