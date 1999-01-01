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Анестезіологічні і респіраторні вироби

трубки трахеостомічні

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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

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Анестезіологічні і респіраторні вироби
трубки трахеостомічні
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ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
7,5 №1
Допомога-I
від 260,50 грн
в 14 аптеках інших міст
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ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
8,0 №1
Допомога-I
від 479,43 грн
в 8 аптеках
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ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ ТА АСПІРАЦІЙНИМ ПОРТОМ) "MEDICARE"
ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ ТА АСПІРАЦІЙНИМ ПОРТОМ) "MEDICARE"
Розмір 8 s-ttcsl-8,0 №1
Допомога-I
від 543,91 грн
в 4 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМІЧНА CrystalCLear (ПВХ)
КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМІЧНА CrystalCLear (ПВХ)
8 мм з манжетою №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
від 334,70 грн
в 3 аптеках інших міст
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КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМІЧНА CrystalCLear (ПВХ)
КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМІЧНА CrystalCLear (ПВХ)
7.5 мм з манжетою №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
від 342,70 грн
в 2 аптеках інших міст
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ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
9,0 №1
Допомога-I
від 235,55 грн
в 2 аптеках інших міст
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ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
7,0 №1
Допомога-I
від 477,93 грн
в 1 аптеці
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ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
8,5 №1
Допомога-I
від 500,47 грн
в 1 аптеці
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ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
9,5 №1
Допомога-I
від 483,07 грн
в 1 аптеці інших міст
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CrystalCLear ТРАХЕОСТОМІЧНИЙ НАБІР ПВХ, СТЕРИЛЬНИЙ
CrystalCLear ТРАХЕОСТОМІЧНИЙ НАБІР ПВХ, СТЕРИЛЬНИЙ
7,0 121610 №1
Teleflex Medical
Немає в наявності
ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
ТРУБКА ТРАХЕОСТОМІЧНА (З МАНЖЕТОЮ) "MEDICARE"
5,0 №1
Допомога-I
Немає в наявності
ТРУБКИ ТРАХЕОСТОМІЧНІ TRO-TRACHEOFLOW
ТРУБКИ ТРАХЕОСТОМІЧНІ TRO-TRACHEOFLOW
Ch 28 7 мм з манжетою №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Немає в наявності
ТРУБКИ ТРАХЕОСТОМІЧНІ TRO-TRACHEOFLOW
ТРУБКИ ТРАХЕОСТОМІЧНІ TRO-TRACHEOFLOW
Ch 30 7.5 мм з манжетою №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Немає в наявності
ТРУБКИ ТРАХЕОСТОМІЧНІ TRO-TRACHEOFLOW
ТРУБКИ ТРАХЕОСТОМІЧНІ TRO-TRACHEOFLOW
Ch 32 8 мм з манжетою №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Немає в наявності
ТРУБКИ ТРАХЕОСТОМІЧНІ TRO-TRACHEOFLOW
ТРУБКИ ТРАХЕОСТОМІЧНІ TRO-TRACHEOFLOW
Ch 34 8.5 мм з манжетою №1
ВОГТ МЕДІКАЛ
Немає в наявності
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