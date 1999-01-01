Київ
Анестезіологічні і респіраторні вироби
інші трубки
Медичні вироби
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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
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Анестезіологічні і респіраторні вироби
інші трубки
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З'ЄДНУВАЧ ГНУЧКИЙ КУТОВИЙ
3501000 22f коліно 22m/15f №1
Intersurgical UAB
Немає в наявності
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ТРУБКА ЕНДОБРОНХІАЛЬНА MEDICARE
Розмір 35 лівобічна №1
Допомога-I
Немає в наявності
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ТРУБКА З'ЄДНУВАЛЬНА Flexi-Lock
Кутовий з'єднувач подвійна еластична заглушка 22 мм f 15 мм зі з'єднувачами 15 мм f/ 22 мм м №1
Flexicare Medical Limited
Немає в наявності
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Форма випуску
3501000
кутовий з'єднувач
розмір 35
Пакування
2-а елас. заглушка 22 мм F 15 мм
Виробник
Flexicare Medical Limited
Intersurgical UAB
Допомога-I
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