Київ
Анестезіологічні і респіраторні вироби

інші трубки

Медичні вироби

01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Інструменти медичні загального призначення
Анестезіологічні і респіраторні вироби
інші трубки
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З'ЄДНУВАЧ ГНУЧКИЙ КУТОВИЙ
З'ЄДНУВАЧ ГНУЧКИЙ КУТОВИЙ
3501000 22f коліно 22m/15f №1
Intersurgical UAB
Немає в наявності
ТРУБКА ЕНДОБРОНХІАЛЬНА MEDICARE
ТРУБКА ЕНДОБРОНХІАЛЬНА MEDICARE
Розмір 35 лівобічна №1
Допомога-I
Немає в наявності
ТРУБКА З'ЄДНУВАЛЬНА Flexi-Lock
ТРУБКА З'ЄДНУВАЛЬНА Flexi-Lock
Кутовий з'єднувач подвійна еластична заглушка 22 мм f 15 мм зі з'єднувачами 15 мм f/ 22 мм м №1
Flexicare Medical Limited
Немає в наявності
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