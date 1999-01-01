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Анестезіологічні і респіраторні вироби

трубки газовідвідні

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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

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Анестезіологічні і респіраторні вироби
трубки газовідвідні
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ТРУБКА ГАЗОВІДВІДНА TEDI СТЕРИЛЬНА
ТРУБКА ГАЗОВІДВІДНА TEDI СТЕРИЛЬНА
2,3-3,3 мм для дітей №1
Ultra for Medical Products
від 8,26 грн
в 337 аптеках
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
2,0 600 мм дитяча №1
Каммед
від 8,40 грн
в 53 аптеках інших міст
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
3,0 600 мм дитяча №1
Каммед
від 8,40 грн
в 50 аптеках інших міст
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
Fr 24 №1
Каммед
від 29,95 грн
в 8 аптеках інших міст
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ТРУБКА ДИТЯЧА ГАЗОВІДВІДНА "АЛЬПИНА ПЛАСТ"
ТРУБКА ДИТЯЧА ГАЗОВІДВІДНА "АЛЬПИНА ПЛАСТ"
№5
Укрмедіка
від 126,15 грн
в 6 аптеках інших міст
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
Fr 6 дитяча №1
Каммед
від 8,73 грн
в 4 аптеках інших міст
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
8,0 800 мм №1
Каммед
від 9,80 грн
в 3 аптеках інших міст
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
Fr 9 дитяча №1
Каммед
від 8,89 грн
в 1 аптеці інших міст
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
6,0 800 мм №1
Каммед
від 23,20 грн
в 1 аптеці інших міст
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ТРУБКА ГАЗОВІДВІДНА TEDI СТЕРИЛЬНА
ТРУБКА ГАЗОВІДВІДНА TEDI СТЕРИЛЬНА
6,2-8,0 мм для дорослих №1
Ultra for Medical Products
від 23,00 грн
в 1 аптеці
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
Fr 12 дитяча №1
Каммед
Немає в наявності
ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
5,0 800 мм №1
Каммед
Немає в наявності
ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
4,0 800 мм №1
Каммед
Немає в наявності
РЕКТАЛЬНА ТРУБКА "BABY TOOL"
РЕКТАЛЬНА ТРУБКА "BABY TOOL"
№3
YLX beauty
Немає в наявності
ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
4,0 600 мм дитяча №1
Каммед
Немає в наявності
ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
10,0 800 мм №1
Каммед
Немає в наявності
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