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Анестезіологічні і респіраторні вироби
трубки газовідвідні
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Анестезіологічні і респіраторні вироби
трубки газовідвідні
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ТРУБКА ГАЗОВІДВІДНА TEDI СТЕРИЛЬНА
2,3-3,3 мм для дітей №1
Ultra for Medical Products
від
8,26
грн
в 337 аптеках
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
2,0 600 мм дитяча №1
Каммед
від
8,40
грн
в 53 аптеках інших міст
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
3,0 600 мм дитяча №1
Каммед
від
8,40
грн
в 50 аптеках інших міст
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
Fr 24 №1
Каммед
від
29,95
грн
в 8 аптеках інших міст
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ТРУБКА ДИТЯЧА ГАЗОВІДВІДНА "АЛЬПИНА ПЛАСТ"
№5
Укрмедіка
від
126,15
грн
в 6 аптеках інших міст
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
Fr 6 дитяча №1
Каммед
від
8,73
грн
в 4 аптеках інших міст
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
8,0 800 мм №1
Каммед
від
9,80
грн
в 3 аптеках інших міст
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
Fr 9 дитяча №1
Каммед
від
8,89
грн
в 1 аптеці інших міст
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
6,0 800 мм №1
Каммед
від
23,20
грн
в 1 аптеці інших міст
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ТРУБКА ГАЗОВІДВІДНА TEDI СТЕРИЛЬНА
6,2-8,0 мм для дорослих №1
Ultra for Medical Products
від
23,00
грн
в 1 аптеці
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
Fr 12 дитяча №1
Каммед
Немає в наявності
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
5,0 800 мм №1
Каммед
Немає в наявності
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
4,0 800 мм №1
Каммед
Немає в наявності
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РЕКТАЛЬНА ТРУБКА "BABY TOOL"
№3
YLX beauty
Немає в наявності
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
4,0 600 мм дитяча №1
Каммед
Немає в наявності
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ТРУБКА ГАЗОВИВІДНА
10,0 800 мм №1
Каммед
Немає в наявності
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