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Rompharm Company
21 препарат
21 препарат
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Ванкоміцин Ромфарм
Ліофілізат для концентрату для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Ромфарм Компані
від
237,98
грн
в 292 аптеках
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Брідекс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Ромфарм Компані
від
8667,10
грн
в 283 аптеках
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Бімоптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 0,3 мг/мл флакон 3 мл №1
Ромфарм Компані
від
301,48
грн
в 168 аптеках
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Травмафлекс
Порошок пакет №30
Ромфарм Компані
від
612,91
грн
в 147 аптеках
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Дексаром
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
від
214,00
грн
в 115 аптеках
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Л-Оптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
від
155,40
грн
в 89 аптеках
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Бімоптик Плюс Ромфарм
Краплі очні, розчин 0,3 мг/мл + 5 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею 3 мл №1
Ромфарм Компані
від
340,37
грн
в 88 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 1 мл №1
Ромфарм Компані
від
275,59
грн
в 73 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 1.5 мл №1
Ромфарм Компані
від
346,71
грн
в 67 аптеках
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Дуопрост
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
від
285,00
грн
в 66 аптеках
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Травапресс Ромфарм
Краплі очні, розчин 0,04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
від
314,18
грн
в 54 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 2 мл №1
Ромфарм Компані
від
404,74
грн
в 39 аптеках
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Лорноліоф Ромфарм
Порошок для розчину для ін'єкцій 8 мг флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 2 мл в ампулах №5
Ромфарм Компані
від
461,50
грн
в 30 аптеках
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Вориконазол Ромфарм
Ліофілізат для концентрату для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Ромфарм Компані
від
2782,00
грн
в 1 аптеці
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ГІАЛУРОМ ТЕНДОН РОЗЧИН ГІАЛУРОАНТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
Розчин для ін'єкцій 40 мг/2 мл шприц №1
Ромфарм Компані
Немає в наявності
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Латанофарм Плюс
Краплі очні, розчин флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
Немає в наявності
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КОМБІГІЛАН
Розчин для ін'єкцій шприц 2.25 мл №1
Ромфарм Компані
Немає в наявності
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Сево-Анестеран
Рідина для інгаляцій флакон 250 мл №1
S.C. ROMPHARM Company S.R.L
Немає в наявності
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ІНСТІЛ-ГІАЛЬ РОЗЧИН ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ СТЕРИЛЬНИЙ
Розчин 40 мг/50 мл флакон №1
Ромфарм Компані
Немає в наявності
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