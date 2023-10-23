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Rompharm Company21 препарат

21 препарат
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Ванкоміцин Ромфарм
Ванкоміцин Ромфарм
Ліофілізат для концентрату для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Ромфарм Компані
від 237,98 грн
в 292 аптеках
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Брідекс
Брідекс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Ромфарм Компані
від 8667,10 грн
в 283 аптеках
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Бімоптик Ромфарм
Бімоптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 0,3 мг/мл флакон 3 мл №1
Ромфарм Компані
від 301,48 грн
в 168 аптеках
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Травмафлекс
Травмафлекс
Порошок пакет №30
Ромфарм Компані
від 612,91 грн
в 147 аптеках
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Дексаром
Дексаром
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
від 214,00 грн
в 115 аптеках
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Л-Оптик Ромфарм
Л-Оптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
від 155,40 грн
в 89 аптеках
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Бімоптик Плюс Ромфарм
Бімоптик Плюс Ромфарм
Краплі очні, розчин 0,3 мг/мл + 5 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею 3 мл №1
Ромфарм Компані
від 340,37 грн
в 88 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 1 мл №1
Ромфарм Компані
від 275,59 грн
в 73 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 1.5 мл №1
Ромфарм Компані
від 346,71 грн
в 67 аптеках
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Дуопрост
Дуопрост
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
від 285,00 грн
в 66 аптеках
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Травапресс Ромфарм
Травапресс Ромфарм
Краплі очні, розчин 0,04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
від 314,18 грн
в 54 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 2 мл №1
Ромфарм Компані
від 404,74 грн
в 39 аптеках
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Лорноліоф Ромфарм
Лорноліоф Ромфарм
Порошок для розчину для ін'єкцій 8 мг флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 2 мл в ампулах №5
Ромфарм Компані
від 461,50 грн
в 30 аптеках
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Вориконазол Ромфарм
Вориконазол Ромфарм
Ліофілізат для концентрату для розчину для інфузій 200 мг флакон №1
Ромфарм Компані
від 2782,00 грн
в 1 аптеці
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ГІАЛУРОМ ТЕНДОН РОЗЧИН ГІАЛУРОАНТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
ГІАЛУРОМ ТЕНДОН РОЗЧИН ГІАЛУРОАНТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
Розчин для ін'єкцій 40 мг/2 мл шприц №1
Ромфарм Компані
Немає в наявності
Латанофарм Плюс
Латанофарм Плюс
Краплі очні, розчин флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
Немає в наявності
КОМБІГІЛАН
КОМБІГІЛАН
Розчин для ін'єкцій шприц 2.25 мл №1
Ромфарм Компані
Немає в наявності
Сево-Анестеран
Сево-Анестеран
Рідина для інгаляцій флакон 250 мл №1
S.C. ROMPHARM Company S.R.L
Немає в наявності
ІНСТІЛ-ГІАЛЬ РОЗЧИН ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ СТЕРИЛЬНИЙ
ІНСТІЛ-ГІАЛЬ РОЗЧИН ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ СТЕРИЛЬНИЙ
Розчин 40 мг/50 мл флакон №1
Ромфарм Компані
Немає в наявності
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