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Виробник: PRO.MED.CS Praha a.s.

Представительство "ПРО.МЕД.ЦС Прага а.с." в Украине
04655, Киев, ул. Богатырская, 1-А, 2-й этаж.
www.promedcs.eu
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Знайдено: 18 препаратів
Індап® капсули, 2,5 мг, блістер, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Індап® Капсули, 2,5 мг, блістер, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 1 аптеці
від 159,05 грн
Ціни в аптеках
Індап® таблетки, 2,5 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Індап® Таблетки, 2,5 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 855 аптеках
від 117,95 грн
Ціни в аптеках
Ітомед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 15; PRO.MED.CS Praha a.s.
Ітомед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 15 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 238 аптеках
від 143,62 грн
Ціни в аптеках
Ітомед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 40; PRO.MED.CS Praha a.s.
Ітомед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 40 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 698 аптеках
від 383,50 грн
Ціни в аптеках
Ітомед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 100; PRO.MED.CS Praha a.s.
Ітомед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 100 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 703 аптеках
від 883,52 грн
Ціни в аптеках
Моносан таблетки, 20 мг, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Моносан Таблетки, 20 мг, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 728 аптеках
від 91,15 грн
Ціни в аптеках
Моносан таблетки, 40 мг, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Моносан Таблетки, 40 мг, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 50 аптеках
від 154,40 грн
Ціни в аптеках
Нітресан® таблетки, 10 мг, блістер, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Нітресан® Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 252 аптеках
від 116,75 грн
Ціни в аптеках
Нітресан® таблетки, 20 мг, блістер, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Нітресан® Таблетки, 20 мг, блістер, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 216 аптеках
від 152,92 грн
Ціни в аптеках
Пропанорм® таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, № 50; PRO.MED.CS Praha a.s.
Пропанорм® Таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, № 50 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 1129 аптеках
від 501,06 грн
Ціни в аптеках
Пропанорм® таблетки, вкриті оболонкою, 300 мг, № 50; PRO.MED.CS Praha a.s.
Пропанорм® Таблетки, вкриті оболонкою, 300 мг, № 50 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 679 аптеках
від 743,43 грн
Ціни в аптеках
Урсосан® капсули, 250 мг, блістер, № 10; PRO.MED.CS Praha a.s.
Урсосан® Капсули, 250 мг, блістер, № 10 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 158 аптеках
від 181,08 грн
Ціни в аптеках
Урсосан® капсули, 250 мг, блістер, № 50; PRO.MED.CS Praha a.s.
Урсосан® Капсули, 250 мг, блістер, № 50 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 534 аптеках
від 860,12 грн
Ціни в аптеках
Урсосан® капсули, 250 мг, блістер, № 100; PRO.MED.CS Praha a.s.
Урсосан® Капсули, 250 мг, блістер, № 100 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 728 аптеках
від 1646,50 грн
Ціни в аптеках
Урсосан® Форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Урсосан® Форте Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 690 аптеках
від 993,00 грн
Ціни в аптеках
Амбросан® таблетки, 30 мг, блістер, № 20; PRO.MED.CS Praha a.s.
Амбросан® Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 PRO.MED.CS Praha a.s.
Немає в наявності
Лосепразол® капсули, 20 мг, блістер, № 7; PRO.MED.CS Praha a.s.
Лосепразол® Капсули, 20 мг, блістер, № 7 PRO.MED.CS Praha a.s.
Немає в наявності
Лосепразол® капсули, 20 мг, блістер, № 14; PRO.MED.CS Praha a.s.
Лосепразол® Капсули, 20 мг, блістер, № 14 PRO.MED.CS Praha a.s.
Немає в наявності
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
04655, Киев, ул. Богатырская, 1-А, 2-й этаж.
www.promedcs.eu
Знайдено: 18 препаратів
Індап® капсули, 2,5 мг, блістер, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Індап® Капсули, 2,5 мг, блістер, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 1 аптеці
від 159,05 грн
Ціни в аптеках
Індап® таблетки, 2,5 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Індап® Таблетки, 2,5 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 855 аптеках
від 117,95 грн
Ціни в аптеках
Ітомед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 15; PRO.MED.CS Praha a.s.
Ітомед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 15 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 238 аптеках
від 143,62 грн
Ціни в аптеках
Ітомед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 40; PRO.MED.CS Praha a.s.
Ітомед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 40 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 698 аптеках
від 383,50 грн
Ціни в аптеках
Ітомед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 100; PRO.MED.CS Praha a.s.
Ітомед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 100 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 703 аптеках
від 883,52 грн
Ціни в аптеках
Моносан таблетки, 20 мг, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Моносан Таблетки, 20 мг, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 728 аптеках
від 91,15 грн
Ціни в аптеках
Моносан таблетки, 40 мг, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Моносан Таблетки, 40 мг, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 50 аптеках
від 154,40 грн
Ціни в аптеках
Нітресан® таблетки, 10 мг, блістер, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Нітресан® Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 252 аптеках
від 116,75 грн
Ціни в аптеках
Нітресан® таблетки, 20 мг, блістер, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Нітресан® Таблетки, 20 мг, блістер, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 216 аптеках
від 152,92 грн
Ціни в аптеках
Пропанорм® таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, № 50; PRO.MED.CS Praha a.s.
Пропанорм® Таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, № 50 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 1129 аптеках
від 501,06 грн
Ціни в аптеках
Пропанорм® таблетки, вкриті оболонкою, 300 мг, № 50; PRO.MED.CS Praha a.s.
Пропанорм® Таблетки, вкриті оболонкою, 300 мг, № 50 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 679 аптеках
від 743,43 грн
Ціни в аптеках
Урсосан® капсули, 250 мг, блістер, № 10; PRO.MED.CS Praha a.s.
Урсосан® Капсули, 250 мг, блістер, № 10 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 158 аптеках
від 181,08 грн
Ціни в аптеках
Урсосан® капсули, 250 мг, блістер, № 50; PRO.MED.CS Praha a.s.
Урсосан® Капсули, 250 мг, блістер, № 50 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 534 аптеках
від 860,12 грн
Ціни в аптеках
Урсосан® капсули, 250 мг, блістер, № 100; PRO.MED.CS Praha a.s.
Урсосан® Капсули, 250 мг, блістер, № 100 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 728 аптеках
від 1646,50 грн
Ціни в аптеках
Урсосан® Форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Урсосан® Форте Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 690 аптеках
від 993,00 грн
Ціни в аптеках
Амбросан® таблетки, 30 мг, блістер, № 20; PRO.MED.CS Praha a.s.
Амбросан® Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 PRO.MED.CS Praha a.s.
Немає в наявності
Лосепразол® капсули, 20 мг, блістер, № 7; PRO.MED.CS Praha a.s.
Лосепразол® Капсули, 20 мг, блістер, № 7 PRO.MED.CS Praha a.s.
Немає в наявності
Лосепразол® капсули, 20 мг, блістер, № 14; PRO.MED.CS Praha a.s.
Лосепразол® Капсули, 20 мг, блістер, № 14 PRO.MED.CS Praha a.s.
Немає в наявності
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Стандартизація фармацевтичної продукції