Виробник: PRO.MED.CS Praha a.s.Представительство "ПРО.МЕД.ЦС Прага а.с." в Украине
04655, Киев, ул. Богатырская, 1-А, 2-й этаж.
www.promedcs.eu
Індап® Таблетки, 2,5 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
від 117,95 грн
Ітомед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 15 PRO.MED.CS Praha a.s.
від 143,62 грн
Ітомед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 40 PRO.MED.CS Praha a.s.
від 383,50 грн
Ітомед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 100 PRO.MED.CS Praha a.s.
від 883,52 грн
Пропанорм® Таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, № 50 PRO.MED.CS Praha a.s.
від 501,06 грн
Пропанорм® Таблетки, вкриті оболонкою, 300 мг, № 50 PRO.MED.CS Praha a.s.
від 743,43 грн
Урсосан® Форте Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
від 993,00 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Індап® Таблетки, 2,5 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
від 117,95 грн
Ітомед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 15 PRO.MED.CS Praha a.s.
від 143,62 грн
Ітомед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 40 PRO.MED.CS Praha a.s.
від 383,50 грн
Ітомед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 100 PRO.MED.CS Praha a.s.
від 883,52 грн
Пропанорм® Таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, № 50 PRO.MED.CS Praha a.s.
від 501,06 грн
Пропанорм® Таблетки, вкриті оболонкою, 300 мг, № 50 PRO.MED.CS Praha a.s.
від 743,43 грн
Урсосан® Форте Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
від 993,00 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції